    Прощание Европы с Америкой причинило боль Мерцу
    Нетаньяху обрушился с критикой на власти Австралии после расстрела евреев на пляже Сиднея
    Песков: Голландец Рютте не понимает истинных ужасов войны
    Умер народный артист России композитор Левон Оганезов
    При ракетном ударе ВСУ по Белгороду повреждена инженерная инфраструктура
    Эксперт: Торг Зеленского за отказ Украины от НАТО смешон на фоне позиции Трампа
    Военкор сообщил об ударах ФАБами по мосту в Затоке Одесской области
    Рар: Развод США и ЕС произошел из-за России
    Опубликовано видео крушения самолета Ан-22 в Ивановской области
    Игорь Караулов Игорь Караулов Декабристам не хватило компетентности

    Трудно представить, что сделали бы радетели народной свободы, окажись в их руках Россия в случае успеха восстания. Замечание Ленина – «страшно далеки они от народа» – и сегодня кажется справедливым. Но заговорщики также были далеки и от государственного управления, и от понимания истории.

    14 комментариев
    Владимир Можегов Владимир Можегов Почему Пушкин не стал декабристом

    Мы говорим «декабристы», подразумеваем – «Пушкин». Конечно же, нет. Эту чушь придумали большевики. На самом деле, между декабризмом и Пушкиным – пропасть.

    60 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян США вынуждено играют в «Ключевую пятерку»

    Хозяин Белого дома решил, что лучше не бороться с неизбежным, а попытаться организовать переформатирование мира по своим правилам, в рамках «Ключевой пятерки».

    3 комментария
    15 декабря 2025, 06:11 • Новости дня

    В штатный режим работы вернулись аэропорты Владикавказа, Грозного и Магаса

    Tекст: Катерина Туманова

    Временные ограничения сняты с работы аэропортов Владикавказа, Грозного и Магаса, сообщил представитель Росавиации.

    «Аэропорты Владикавказа (Беслан), Грозного (Северный) и Магаса: сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов», – написал он в Telegram-канале.

    Напомним, ранее временные ограничения ради безопасности полетов был введены в аэропортах Владикавказа, Грозного и Магаса.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, с 16 до 20 часов в воскресенье силы ПВО уничтожили 56 дронов ВСУ над регионами России. При этом с 20.00 до 23.00 воскресенья Минобороны доложило о 71 сбитом дроне ВСУ над регионами страны.

    14 декабря 2025, 15:24 • Новости дня
    Ушаков: Россия будет резко возражать против неприемлемых требований Киева
    Ушаков: Россия будет резко возражать против неприемлемых требований Киева
    @ Кристина Кормилицына/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Россия выразит резкие возражения в случае появления в новом плане по урегулированию конфликта на Украине неприемлемых для Москвы положений, заявил помощник президента России Юрий Ушаков.

    «Мы пока их не видели (новых документов – ред.). Но если будут соответствующие поправки, то у нас будут очень резкие возражения, поскольку мы очень четко изложили нашу позицию, которая вроде была вполне понятна американцам», – отметил Ушаков в беседе с журналистом «России 1» Павлом Зарубиным, передает РИА «Новости».

    Он также подчеркнул, что Россия имеет претензии ко многим пунктам, если они появятся в новых предложениях.

    Накануне Киев представил США свой вариант плана по урегулированию, исключив из него вывод войск из Донбасса и отказ от курса на вступление в НАТО.

    Напомним, Ушаков заверил, что по действующей Конституции вся территория Донбасса считается российской.

    Ушаков также отметил, что Москва пока не ознакомилась с обновленным вариантом мирного плана США по Украине и сомневается, что он устроит российскую сторону.

    Комментарии (25)
    14 декабря 2025, 13:32 • Новости дня
    Мерц: Россия не остановится после победы на Украине
    Мерц: Россия не остановится после победы на Украине
    @ IMAGO/Revierfoto/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что, одержав победу на Украине, Россия может не остановиться на достигнутом.

    Как пишет Politico, Мерц заявил: «Как и Судетская область не была достаточна для Гитлера в 1938 году, так и Путину не хватит только Украины». По словам политика, если Украина падет, российский лидер не остановится.

    В ближайшие выходные в Берлине немецкие, британские и французские официальные лица обсудят предложения по завершению конфликта на Украине. Также ожидается встреча спецпосланника США Стива Виткоффа с президентом Украины Владимиром Зеленским.

    Подготовка ведется к саммиту с участием Мерца, лидера Британии Кира Стармера, президента Франции Эммануэля Макрона и Зеленского. Саммит намечен на понедельник и посвящен обсуждению путей прекращения «агрессии России против Украины».

    Ранее генсек НАТО Марк Рютте подчеркнул важность повышения оборонных бюджетов европейских стран для обеспечения их готовности к возможному конфликту с Россией.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД Сергей Лавров и отметил, что Россия полностью готова к возможному военному столкновению с Европой и может ответить немедленно. Москва заявила о готовности юридически закрепить гарантии ненападения на страны ЕС и НАТО на взаимной основе.

    Комментарии (18)
    14 декабря 2025, 13:50 • Видео
    Любая власть Британии будет русофобской

    Лидер британской Партии реформ Найджел Фарадж перешел на сторону русофобов и теперь угрожает России, как обычный британский политик. В частности, он назвал американские условия мира для Украины неприемлемыми. Фараджа подменили?

    Комментарии (0)
    15 декабря 2025, 01:57 • Новости дня
    Военкор сообщил об ударах ФАБами по мосту в Затоке Одесской области

    Военкор Поддубный сообщил об ударах ФАБами по мосту в Затоке Одесской области

    Tекст: Катерина Туманова

    Военные эксперты высказались о применении ВС России фугасных авиабомб (ФАБ) с унифицированным модулем планирования и коррекции (УМПК) по объектам в Одесской области, включая мост в Затоке.

    По словам военкора Евгения Поддубного, российские ФАБы с УМПК были применены для  для удара по железнодорожному и автомобильному мосту в Затоке в Одесской области. Он отмечает, что сооружение качественно строили еще советские инженеры, поэтому мост непросто разрушить даже крылатыми ракетами.

    «А разобрать его нужно. Конструкция имеет очень большое значение для снабжения украинских боевиков. По мосту проходит один из логистических маршрутов при доставке оружия для ВСУ с территории соседней Румынии», – написал он в Telegram-канале.

    Военкор уточнил, что пока точных данных о состоянии моста после прилета «умного чугуния» нет, «но начало, как говорится, положено».

    В том же ключе оценил работу российских военных эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин, указав на жалобы противника на массированные налеты «Гераней» для ударов по инфраструктуре в Одесской области и на дальнобойные корректируемые авиабомбы с реактивными двигателями.

    «Сегодня сразу несколько штук прилетело по Затоке. Хорошо было бы, если бы хотя бы 3-4 попали по мосту в Затоке», – отметил Рожин в Telegram.

    По его мнению, ухудшение ситуации в Одессе и Одесской области связано для ВСУ как с системностью, так и интенсивностью воздушных ударов. Эксперт считает, что при продолжении атак в дальнейшем можно ожидать «усиливающегося кумулятивного эффекта, особенно применительно к энергетической инфраструктуре».

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, компания ДТЭК заявила о крупном повреждении энергообъекта в Одесской области.

    Комментарии (2)
    15 декабря 2025, 00:20 • Новости дня
    Умер народный артист России композитор Левон Оганезов
    Умер народный артист России композитор Левон Оганезов
    @ Anatoly Lomokhov/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Дочь композитора Мария Шкловер сообщила в соцсетях о смерти отца на 85 году жизни после борьбы с онкологией.

    «С глубоким прискорбием сообщаем, что вчера, 13 декабря, после продолжительной борьбы с онкологическим заболеванием, скончался Леонтий Саркисович Оганезов», – сообщила она в соцсети Facebook (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России) на странице отца.

    Мария добавила, что для многочисленных поклонников Левон Оганезов запомнится виртуозностью и искрометным юмором.

    «Для нас, он навсегда останется любимым мужем, папой, дедушкой, прадедом, тестем, и лучшим другом», – завершила она сообщение.

    Левон Саркисович (Леонтий Сергеевич) Оганезов родился 25 декабря 1940 года в Москве. Учился в центральной музыкальной школе, окончил Музыкальное училище им. Ипполитова-Иванова, в 1967 году – Московскую консерваторию по классу фортепиано, при этом неоднократной побеждая на конкурсах фортепианного мастерства. С 1959 года – сотрудник Москонцерта.

    Оганезова многие запомнили благодаря виртуозному сотрудничеству с артистами эстрады, созданию аранжировок и музыкальных программ, как участника телепроектов, театральных и эстрадных проектов.

    Комментарии (0)
    14 декабря 2025, 07:30 • Новости дня
    Силы ПВО уничтожили за ночь более 140 дронов ВСУ над регионами России
    Силы ПВО уничтожили за ночь более 140 дронов ВСУ над регионами России
    @ Пресс-служба Минобороны России/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    По сообщению Минобороны, силы ПВО уничтожили за ночь более 140 дронов ВСУ над 14-ю регионами России, о чем сказано в Telegram-канале ведомства.

    «С 23.00 мск 13.12 до 07.00 мск 14.12 дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 141 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа», –  сказано в сообщении.

    В оборонном ведомстве уточнили, что 35 дронов было сбито над территорией Брянской области, 32 – над Республикой Крым, 22 БПЛА уничтожили над Краснодарским краем, 15 – над Тульской областью, 13 – над Калужской и семь дронов – над Курской областью.

    По четыре беспилотника нейтрализовано над Рязанской и Ростовской областями, три – над Белгородской областью, два дрона сбиты над Ленинградской областью. По одному БПЛА уничтожено над Смоленской, Псковской, Новгородской областями и один беспилотник – над территорией Московского региона.

    В Минобороны добавили, что в ночное время дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 235 украинских беспилотников самолетного типа с учетом ликвидированных до 23.00 вечером субботы 94 дронов ВСУ.


    Комментарии (0)
    15 декабря 2025, 00:57 • Новости дня
    При ракетном ударе ВСУ по Белгороду повреждена инженерная инфраструктура

    Tекст: Катерина Туманова

    Ракетный удар ВСУ по Белгороду повредил инженерную инфраструктуру, однако, по предварительным данным, пострадавших нет, сообщил в Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

    «В результате обстрела есть серьёзные повреждения инженерной инфраструктуры. Аварийные и оперативные службы занимаются ликвидацией последствий. Также в квартирах шести МКД и одном частном доме повреждено остекление», – сообщил он.

    Гладков добавил, что на местах работают оперативные службы, информация о других последствиях уточняется.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в Белгородской области зафиксирован удар FPV-дрона по грузовику в Шебекино, мужчина получил травмы и был госпитализирован.

    Девочка в возрасте пяти лет получила осколочные ранения в результате атаки украинского беспилотника на частный дом в Белгородской области.

    Комментарии (0)
    14 декабря 2025, 23:25 • Новости дня
    Минобороны доложило о 71 сбитом дроне ВСУ над регионами страны за три часа

    Tекст: Катерина Туманова

    Минобороны России в Telegram-канале доложило о 71 сбитом дроне ВСУ над регионами страны за три вечерних часа воскресенья.

    «В период с 20.00 мск до 23.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 71 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа», – сообщили там.

    В оборонном ведомстве добавили, что 52 дрона были сбиты над территорией Ростовской области, 10 БПЛА уничтожили над Брянской областью, еще три дрона – над Белгородской областью.

    Кроме того, по два беспилотника нейтрализовано над Тульской и Рязанской областями, по одному – над Волгоградской областью и над акваторией Азовского моря.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, за четыре часа днем воскресенья российские средства ПВО сбили 40 украинских дронов самолетного типа, большинство из которых были зафиксированы над Брянской областью.

    При этом с 16 до 20 часов в воскресенье силы ПВО уничтожили 56 дронов ВСУ над регионами России.

    Комментарии (0)
    14 декабря 2025, 22:55 • Новости дня
    Следователи приступили к проверке пропажи туристов у горы Ослянка в Пермском крае

    Следователи выясняют обстоятельства пропажи туристов в Пермском крае

    Tекст: Катерина Туманова

    В Пермском крае следователи регионального управления СК России устанавливают обстоятельства безвестного исчезновения группы туристов в рамках процессуальной проверки.

    «Предварительно установлено, что 13.12.2025 группа из 15 человек выехала на снегоходах из поселка Средняя Усьва Горнозаводского муниципального округа к горе Ослянка, расположенной в Кизеловском городском округе. В этот же день двое  туристов вернулись в поселок, местонахождение остальных до настоящего времени не установлено», – сказано в Telegram-канале ведомства..

    Там уточнили, что специалисты СК с сотрудниками полиции, краевого МЧС, службы спасения и волонтерами организовали поисковые мероприятия с применением специальных технических средств.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, спасатели начали проверку после сообщений о пропаже незарегистрированных туристов у горы Ослянка, когда группа не вышла на контрольную точку.

    Комментарии (0)
    14 декабря 2025, 06:50 • Новости дня
    «Северяне» рассказали, как ВСУ отсиживаются в обороне на Сумском направлении

    Tекст: Катерина Туманова

    На Сумском направлении бойцы группировки войск «Север» применяют авиацию, тяжелую реактивную артиллерию и «Солнцепеки», чтобы отбить наступательные настроения противника.

    «Противник исчерпал наступательный потенциал и отсиживается в обороне, накапливая резервы. Наши штурмовики продвинулись на семи участках фронта по лесопосадкам на 550 м. Авиация ВКС РФ и расчеты ТОС результативно отработали по позициям 71 оебр, 80 одшбр и 158 омбр в районах Кондратовки, Андреевки и Садков», – рассказали военнослужащие в неофициальном Telegram-канале группы «Северный ветер».

    В Черниговской области массированный удар БПЛА «Герань-2» уничтожил  командный пункт ГУР МО Украины в районе населенного пункта Жукля.

    Ожесточенные бои ведутся населенных пунктах и лесных массивах, прилегающих к Волчанску на Харьковском направлении. В лесу западнее Лимана захвачены две позиции ВСУ с крупным арсеналом вооружения и боеприпасов, продвижение составило 200 м. Как и в Волчанских Хуторах, где штурмовики заняли четыре домовладения, закрепились.

    «На участке фронта Меловое-Хатнее «Северяне», сломив сопротивление противника, значительно продвинулись на трех участках фронта. Общее продвижение составило до 600 м», – отметили бойцы.

    По их словам, командование ВСУ хаотично перебрасывает подразделения своих бригад по различным участкам фронта, формируя сводные боевые группы из военнослужащих различных бригад и полков.

    «Однако из-за отсутствия слаженности эти отряды несут большие потери, что еще больше усугубляет ситуацию для ВСУ в Харьковской области», – пояснили они

    Согласно сводке, за сутки потери противника составили свыше 120 человек (из них более 80 в Сумской области и свыше 40 в Харьковской).

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, подразделения группировки «Север» завершили  освобождение Лимана в Харьковской области. На позициях под Лиманом обнаружили замерзших насмерть боевиков ВСУ. ВС России поразили подразделения девяти бригад и полков ВСУ в Запорожской области.

    Комментарии (0)
    14 декабря 2025, 07:44 • Новости дня
    Депутат Якубовский напомнил о последствиях проживания без регистрации

    Tекст: Катерина Туманова

    Российский административный регламент позволяет проживать вне места регистрации до 90 суток, с последующим наложением штрафов за нарушения порядка учета, напомнил член комитета Государственной думы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский.

    В России действует обязательный регистрационный учет граждан, который не ограничивает свободу передвижения, а выполняет роль уведомления государства о месте проживания.

    Александр Якубовский из комитета Госдумы по строительству и ЖКХ пояснил RT, что гражданин может временно находиться по иному адресу не более 90 суток без необходимости временной регистрации. Такую норму предусматривает действующее законодательство и административная практика МВД.

    «Человек вправе временно жить по другому адресу до 90 суток без оформления временной регистрации по месту пребывания... Нарушением считается либо проживание по другому адресу свыше 90 суток без временной регистрации, либо переезд на новое постоянное место жительства без оформления регистрации по месту жительства в течение семи рабочих дней. За такие действия предусмотрена административная ответственность по ст. 19.15.1 КоАП РФ», – рассказал депутат.

    Штрафы для физических лиц за такие нарушения составляют от двух до трех тыс. рублей для большинства регионов, в Москве и Петербурге – от трех до пяти тыс. рублей.

    Также ответственность наступает для владельца жилья, который позволяет проживать незарегистрированным лицам. Фиктивная регистрация выделена отдельно и регулируется статьями 322.2 и 322.3 УК РФ, к чему относится оформление фиктивной регистрации без проживания или с получением денег. В таких случаях применяются уголовные меры – штрафы, обязательные работы либо лишение свободы.

    Депутат подчеркнул, что нахождение без регистрации не лишает имущественных прав и не влечет за собой ограничений по владению или пользованию жильем. Нарушения носят административный характер, управляющая компания не может ограничивать доступ или применять штрафные санкции, не предусмотренные законодательством.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в России предложили выдавать таксистам разрешения на перевозку пассажиров вне зависимости от места постоянной регистрации, чтобы они могли работать в различных регионах России.

    Адвокат Гибудуллин предупредил, что за несоответствие места жительства адресу регистрации предусмотрены серьезные санкции.

    Комментарии (0)
    14 декабря 2025, 07:57 • Новости дня
    Инфекционист Вознесенский спрогнозировал заболеваемость гонконгским гриппом

    Tекст: Катерина Туманова

    Рост заболеваемости гонконгским гриппом замедлится после начала длинных новогодних каникул благодаря самоизоляции граждан, сообщил кандидат медицинских наук, доцент кафедры инфекционных болезней с курсами эпидемиологии и фтизиатрии РУДН Сергей Вознесенский.

    «Заболеваемость гонконгским гриппом сохранится до конца года. В новогодние праздники, в первые две недели января, пойдет значительный спад, так как люди перестанут ходить на работу и на учебу. Не замечая, люди сами создадут себе самоизоляцию, в результате которой распространение прекратится», – заявил Вознесенский ТАСС.

    Ранее Роспотребнадзор сообщал, что гонконгский грипп, штамм А H3N2, доминирует в стране и составляет 80,9% всех выявленных образцов.

    Глава ведомства Анна Попова добавила, что при анализе циркулирующего штамма не обнаружено значимых изменений вируса.

    Высокие показатели заболеваемости фиксируются в ряде регионов Дальнего Востока, Сибири, Северо-Запада и Центральной России, где гонконгский грипп стал превалирующим или единственным выявленным вирусом.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, эксперт-инфекционист Чуланов рассказал о пике заболеваемости ОРВИ и гриппа. Глава Роспотребнадзора Попова предупредила о росте заболеваемости гриппом на новогодние праздники. В Госдуме допустили перевод на удаленку при вспышке гриппа.


    Комментарии (0)
    14 декабря 2025, 07:03 • Новости дня
    Адвокат Блиновской опровергла слухи о ее привилегированном отбывании срока

    Tекст: Катерина Туманова

    Елена Блиновская, этапированная в женскую ИК-1 Владимирской области, проходит наказание согласно правилам, не имея никаких особых условий или преимуществ, заявила ее адвокат Наталия Сальникова.

    «Многочисленные сообщения о привилегиях Елены Блиновской в период нахождения под стражей и тем более сейчас, в период отбытия наказания в колонии, являются фейками от начала и до конца, – передает слова адвоката ТАСС.

    Салькова добавила, что непроверенная информация и слухи постоянно опровергаются и защитой, и УФСИН, но продолжают появляться снова.

    «Елена надлежащим образом несет наказание и искренне старается показать всему обществу, что она достойно проходит этот свой путь», – уточнила она.

    Адвокат подчеркнула, что появляющиеся информационные вбросы только осложняют для Блиновской процесс исполнения наказания и создают дополнительные трудности.

    Ранее в социальных сетях появилась информация о переводе Блиновской в привилегированный отряд женской ИК-1 Владимирской области. В свою очередь, пресс-служба УФСИН по Владимирской области заявила, что все осужденные в учреждениях региона, включая Блиновскую, содержатся согласно нормам законодательства и не получают никаких исключительных условий.

    Напомним, блогера Елену Блиновскую приговорили к пяти годам колонии общего режима и штрафу в 1 млн рублей. Ей также отказали в отсрочке от исполнения наказания до достижения ее детьми возраста 14 лет.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в УФСИН опровергли слухи о привилегиях для осужденных в ИК во Владимире.

    Комментарии (0)
    14 декабря 2025, 22:15 • Новости дня
    Раненый при атаке дрона ВСУ лев в зоопарке Запорожской области выжил

    Tекст: Катерина Туманова

    Животное оказалось сильно контужено и не подавало признаков жизни, однако со временем пришло в себя, может передвигаться по вольеру, сообщил хозяин Васильевского зоопарка Александр Пылышенко.

    «Лев вчера был сильно контужен ударом беспилотника по вольеру и какое-то время был без признаков жизни. Сегодня он пришел в себя, ему уже легче. Он самостоятельно ходит. Делаем все возможное, чтобы его вылечить – решить все медикаментозные вопросы. Сейчас ведем лечение и ремонт разрушенных прилетом помещений», – рассказал Пылышенко РИА «Новости».

    По его словам, удар дрона пришелся в верхнюю часть вольера для хищников. Он  взорвался на решетке, в результате чего разрушено два вольера и наружные стены, а территория осталась без внешнего ограждения.

    Полностью разрушен и дом для обезьян, а клетки для тигров и львов нуждаются в оперативном ремонте.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что два украинских БПЛА ВСУ атаковали Васильевский зоопарк. Территория реабилитационного центра пострадала, выбиты окна и разрушена часть вольеров с тиграми. Осколками был ранен лев. Вечером субботы стало известно, что раненый дроном ВСУ в зоопарке в Запорожской области лев умер.


    Комментарии (0)
    14 декабря 2025, 06:38 • Новости дня
    Аэропорты Домодедово и Жуковского вернулись к штатной работе

    Tекст: Катерина Туманова

    Представитель Росавиации проинформировал о возвращении к штатной работе аэропортов Домодедово и Жуковского.

    «Аэропорты Домодедово и Жуковский (Раменское): сняты временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», – написал он в Telegram-канале.

    Напомним, ранее в аэропортах Домодедово и Жуковский были введены временные ограничения полетов.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, силы ПВО вечером субботы сбили восемь украинских БПЛА за пять часов над Россией. При этом за последние часы суток силы ПВО ликвидировали 94 дрона ВСУ.

    Комментарии (0)
    15 декабря 2025, 04:11 • Новости дня
    Уиткофф после пяти часов переговоров в Берлине сообщил о весомом прогрессе
    Уиткофф после пяти часов переговоров в Берлине сообщил о весомом прогрессе
    @ IMAGO/Handout Bundesregierung/Gu/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф после пятичасовых переговоров в Берлине сообщил о весомом прогрессе в обсуждении мирного плана из 20 пунктов.

    «Встреча в Берлине между президентом [Владимиром] Зеленским, специальным посланником [Стивеном] Уиткоффом, Джаредом Кушнером и делегациями Соединенных Штатов и Украины продолжалась более пяти часов. Представители провели углубленные обсуждения, касающиеся мирного плана из 20 пунктов, экономических вопросов и многого другого. Был достигнут весомый прогресс, и они встретятся снова завтра утром», – написал Уиткофф в соцсети Х.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, американские посланники Стив Уиткофф и Джаред Кушнер прибыли в Берлин для нового раунда переговоров о мире на Украине. При этом канцлер Германии Фридрих Мерц после краткого приветствия вышел, оставив переговоры своему советнику.

    Вице-премьер Италии в тот же день призвал ЕС не мешать диалогу Москвы, Киева и Вашингтона.

    Комментарии (2)
    Число погибших при нападении на пляже в Сиднее достигло 16 человек
    Ушаков: Россия будет резко возражать против неприемлемых требований Киева
    АдГ заподозрили в попытке передать России секреты безопасности Германии
    Российские войска освободили Варваровку возле Гуляйполя
    Генассамблея FIDE поддержала два варианта допуска российских шахматистов
    Восточные страны ЕС начали работу над укреплением обороны
    Следователи выясняют обстоятельства пропажи туристов в Пермском крае

    Россия запустила процесс возвращения замороженных в ЕС активов

    Россия запустила процесс возвращения замороженных в ЕС активов

Банк России подает иск против бельгийского депозитария Euroclear из-за замороженных российских активов. Регулятор заявил, что такой шаг обусловлен планами Еврокомиссии о бессрочной заморозке средств ЦБ и намерением использовать активы в интересах третьих лиц. Как этот иск Центробанка повлияет на Бельгию и остальные страны Европы на фоне «ключевой недели», в течение которой будет приниматься решение о будущем финансировании Украины? Подробности

    Прощание Европы с Америкой причинило боль Мерцу

    Германию ждет сложное принятие новых реалий международной ситуации. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что эпоха Pax Americana («Американского мира») для Европы подошла к концу. По словам канцлера, это требует значительного пересмотра европейской и немецкой политики. Эксперты отмечают: процесс окажется тяжелым для Берлина, поскольку страна долгое время опиралась на интересы трансатлантического сообщества. Подробности

    Оценка декабристов в России будет зависеть от Украины

    Ровно 200 лет назад началось восстание декабристов на Сенатской площади. В преддверии юбилея министр юстиции РФ Константин Чуйченко осудил попытку переворота и заявил, что «лучше бы декабристы не будили Герцена», однако отказался считать их иностранными агентами. Кто же они тогда? Подробности

    Лукашенко стал наказывать Литву за мелкие и крупные подлости

    Все последние годы Литва постоянно шантажировала и грабила Белоруссию, но внезапно за последние недели ситуация перевернулась. Теперь дело обстоит так, что белорусский лидер Александр Лукашенко выставляет Вильнюсу требования – и некоторые из них уже удовлетворены. О чем идет речь и как такое произошло? Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • Любая власть Британии будет русофобской

      Лидер британской Партии реформ Найджел Фарадж перешел на сторону русофобов и теперь угрожает России, как обычный британский политик. В частности, он назвал американские условия мира для Украины неприемлемыми. Фараджа подменили?

    • Зеленский спрячется от Трампа за народ

      Владимир Зеленский заявил, что вопрос о передаче России пока еще контролируемых ВСУ территорий можно решить только на референдуме, поскольку этого требует конституция Украины. Второй вопрос, по которому он отверг любые компромиссы с Москвой, это принадлежность Запорожской АЭС. На что он рассчитывает?

    • Европа приняла плохое решение по деньгам России

      Евросоюз отменил принцип единогласия для того, чтобы бессрочно заморозить российские активы в ЕС и использовать их для выдачи репарационного кредита Украине. В тот же день Центробанк России обратился в суд. Чего ждать?

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Новогодние направления 2026 года: популярные маршруты по России и за рубежом

      Длительные новогодние каникулы ожидают россиян в сезон 2025/2026 годов. Рассказываем, в какие города России и иностранные государства можно отправиться в это время самым простым и дешевым способом (в том числе в случае зарубежных поездок без виз) и чем более всего примечательны эти направления.

    • Как узнать свой номер телефона: шесть пошаговых инструкций

      Владельцы новых сим-карт и пользователи нескольких устройств иногда сталкиваются с необходимостью уточнения собственных контактных данных. Мы подготовили подробный гид по шести основным способам уточнения контактных данных, актуальный для пользователей всех федеральных операторов связи в 2025 году.

    • Магнитные бури в январе 2025: точные даты, время начала и прогноз ученых

      Магнитные бури – это не абстрактное астрономическое явление, а реальный фактор, влияющий на самочувствие миллионов людей. Для метеочувствительных, пожилых людей и тех, кто имеет хронические заболевания сердечно-сосудистой или нервной системы, дни геомагнитной активности могут стать периодом повышенного дискомфорта. Январь традиционно привлекает внимание ученых, так как после зимнего солнцестояния солнечная активность, хотя и отстает по времени, часто проявляется заметными всплесками.

    • Миндич взял у Зеленского часть груза коррупции

      После коррупционного скандала и бегства приятеля Владимира Зеленского и совладельца его студии «95-й квартал» Тимура Миндича могут всплыть свидетельства о причастности самого Зеленского к масштабной коррупционной схеме, благодаря которой огромные суммы оседали в карманах ключевых украинских чиновников.

    • Зеленский привел Украину к концу света

      Украинская энергосистема погрузилась в хаос, по всей стране начались масштабные отключения электричества. Это стало результатом ударов ВС РФ по энергетической инфраструктуре Украины для осложнения работы украинского ВПК и военной логистики.

    • США намерены начать испытания ядерного оружия

      Президент США Дональд Трамп поручил Пентагону начать испытания ядерного оружия. Он утверждает, что хочет сделать это «на равных» с другими странами – однако ни одна страна сегодня таких испытаний не производит.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

