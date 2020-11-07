Сторонники Байдена окружили Белый дом

Многотысячная толпа собралась у Белого дома в американской столице для празднования победы Джо Байдена на выборах президента Соединенных Штатов, сообщил очевидец.

Американцы с звездно-полосатыми флагами и плакатами с надписями «Байден-2020» заполнили прилегающую к Белому дому 16-ю улицу. Полиция перекрыла дороги в радиусе двух кварталов. На прилегающих улицах затруднено движение. Возле Белого дома собрались тысячи человек, огромное количество телерепортеров. Дежурят правоохранители, передает РИА «Новости».

В субботу крупнейшие СМИ в США объявили о победе Байдена на президентских выборах. После этого сам Байден объявил себя «избранным руководителем» Соединенных Штатов. Он также добавил в описании своего аккаунта Twitter слова «избранный президент». Между тем действующий президент США Дональд Трамп отказался признавать поражение на выборах.

Выборы в США официально завершились 4 ноября закрытием участков на Аляске в 01.00 ночи по Вашингтону (9.00 мск). На фоне голосования в стране начались новые беспорядки.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что Трамп, вероятно, проиграет выборы. Действующий глава Белого дома заявлял, что Байден не должен необоснованно выдвигать претензии на пост президента, «судебное разбирательство только начинается».

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