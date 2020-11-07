Шарий яростно отреагировал на уголовное дело против него на Украине

Лидер «Партии Шарий» Анатолия Шарий после того, как СБУ возбудила против него уголовное дело за показ видео на YouTube с картой Украины без Крыма, опубликовал еще пять карт.

«СБУ открыла на меня дело по тяжкой статье «Посягательство на территориальную целостность Украины». Статья предполагает 10-15 лет заключения. Дело открыто (...) за картинку к ролику на Ютуб. Я думаю, это очень хорошо. Почему – потом скажу. Давайте больше», – написал Шарий в своем Telegram-канале.

Он также опубликовал еще несколько карт и сопроводил их подписями «Я хочу еще одного дела! Не бойтесь и возбуждайте! Я вот публикую. И не боюсь. За сегодня я опубликовал пять карт Украины без Крыма. Могу больше», – добавил лидер украинской партии.

Ранее депутат Верховной рады от партии «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко сообщил, что Служба безопасности Украины возбудила уголовное дело на блогера, лидера «Партии Шария» Анатолия Шария за показ видео на YouTube с картой страны без Крыма.