На Шария на Украине завели дело после видео на YouTube

Депутат Верховной рады от партии «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко сообщил, что Служба безопасности Украины возбудила уголовное дело на блогера, лидера «Партии Шария» Анатолия Шария за показ видео на YouTube с картой страны без Крыма.

«Пришел ответ из СБУ на мое обращение с требованием предоставить правовую оценку действиям Анатолия Шария, который опубликовал видео на YouTube с превью, где карта Украины без Крыма и части Луганской и Донецкой областей. В документе сообщается, что в связи с этим ведется досудебное расследование по ч. 1 ст. 110 Конституции – «Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины», – приводит РИА «Новости» сообщение Гончаренко.

Санкция статьи, которая, по данным депутата, инкриминируется Шарию, предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок 10-15 лет.

Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Киев отказался признавать воссоединение Крыма с Россией и считает его «оккупированной» территорией. Президент Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.