МИД Карабаха призвал ввести санкции против Азербайджана

МИД непризнанной Нагорно-Карабахской республики призвал международное сообщество ввести санкции против военно-политического руководства Азербайджана.

В ведомстве утверждают, что азербайджанские власти хотят лишить Карабах его гражданского населения.

«На этом фоне коллективные и индивидуальные санкции против военно-политического руководства Азербайджана являются самым действенным методом заставить официальный Баку соблюдать взятые на себя обязательства и призвать его к ответу за совершенные преступления», –говорится в заявлении, опубликованном на странице МИД в Facebook.

В ведомстве отметили, что азербайджанские военные продолжают наносить удары по городам и селам Карабаха, несмотря на достигнутые при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ договоренности о том, что стороны не будут преднамеренно обстреливать гражданские объекты. По данным МИД НКР, накануне особенно интенсивному обстрелу подверглись, в частности, столица Карабаха – Степанакерт и культурный центр республики Шуши. Одна из ракет, выпущенных азербайджанской стороной по столице, упала на жилой дом, в результате чего погибли три мирных жителя.

Действия азербайджанской стороны направлены «на причинение чрезмерных потерь среди гражданских лиц и максимального ущерба гражданским объектам», подчеркнули в ведомстве. НКР добавили, что это является серьезным нарушением международного гуманитарного права и военным преступлением.

Ранее информационный центр непризнанной Нагорно-Карабахской республики сообщил, что вооруженные силы Азербайджана используют зажигательные ракеты в лесах Нагорного Карабаха.

В понедельник президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о взятии под контроль вооруженных сил страны семи сел в Джебраильском, Зангеланском и Губадлинском районах в Нагорном Карабахе.

Напомним, обострение конфликта в Карабахе началось 27 сентября. После переговоров в Москве 9 октября Баку и Ереван подтвердили приверженность перемирию с полудня 10 октября.

С утра понедельника, 26 октября, в Карабахе действует третий режим прекращения огня с момента обострения конфликта. Президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики Араик Арутюнян заявлял о готовности Степанакерта соблюдать условия перемирия. Несмотря на объявленное перемирие, бои в Карабахе продолжаются.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, почему Армения терпит поражение в Карабахе.