Байден обещал не допустить остановки подсчета голосов на выборах в США Советники предложили Трампу готовиться к проигрышу 7 ноября 2020, 08:39 Текст: Ксения Панькова

Окружение действующего президента США Дональда Трампа посоветовало ему готовиться к возможному проигрышу на выборах, однако речь, в которой кандидат признает свое поражение, не готовится, сообщает The Washington Post со ссылкой на источники. По данным издания, в последние два дня советники Трампа обсуждают с ним возможность поражения на выборах и его действия в такой ситуации. Как сообщает The Washington Post, Трамп, в случае поражения, скорее всего, не признает его в традиционном формате, передает ТАСС. Один из сотрудников предвыборной кампании президента заявил газете, что подготовка такой речи не обсуждалась. «Если он проиграет, добавили эти люди (источники газеты – прим. ВЗГЛЯД), они ожидают того, что Трамп продолжит безосновательно утверждать, как он уже делает в течение нескольких дней, что победа на выборах была украдена», – пишет иностранное издание. По информации The Washington Post, окружение Трампа в настоящий момент разделено на два лагеря. Члены семьи Трампа, входящие в один из них, полагают, что он все еще может выиграть, и ему необходимо продолжать добиваться победы. Другая, более многочисленная группа советников и членов республиканской партии, убеждена, что выборы проиграны. Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что действующий глава американского государства Дональд Трамп, вероятно, проиграет выборы, и США возглавит Байден. Трамп заявил, что Байден не должен необоснованно выдвигать претензии на пост президента, «судебное разбирательство только начинается».