На несанкционированную акцию в Хабаровске пришли менее 250 человек

В Хабаровске продолжает снижаться число участников несанкционированных акций в поддержку арестованного по подозрению в причастности к заказным убийствам бизнесменов экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, сообщают власти города.

Как сообщается на сайте городской администрации, в несанкционированном митинге на площади Ленина «приняли участие менее 250 человек». Отмечается, что число участников акций «снижается еженедельно». Несанкционированный митинг провели «в условиях неблагоприятной эпидемиологической обстановки». В регионе введены ограничения на проведение массовых мероприятий, действует обязательный масочный режим, в связи с этим участники акции «находятся под пристальным вниманием силовых структур».

В сообщении говорится, что за время проведения несанкционированных акций в Хабаровском крае пресечено 371 административное правонарушение, выписано 236 штрафов на сумму свыше 2,5 млн рублей, произведено 57 административных арестов, в 39 случаях суды приняли решение об обязательных работах. Владельцам транспортных средств вручено 2033 предостережения о недопустимости участия в несогласованных мероприятиях.

Акции проходят с июля. За июль число участников акций упало с 12 тыс.до 3,5 тыс. человек. 31 октября на несанкционированную акцию в Хабаровске собрались 300 человек. Напомним, Фургала задержали по подозрению в организации покушения на убийство и убийства предпринимателей. 3 сентября Басманный суд Москвы продлил срок ареста Фургалу еще на три месяца.