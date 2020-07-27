Немногочисленный протестный митинг в Хабаровске прошел с участием Шнурова

Очередная несогласованная акция в поддержку арестованного по подозрению в причастности к заказным убийствам бизнесменов экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала завершилась в Хабаровске.

Люди в понедельник, как и ранее, собрались на площади имени Ленина у здания правительства края, затем проследовали по центральным улицам города. Среди протестующих были замечены но тельного жители Хабаровска, но других городов и регионов, в частности, с Чукотки, сообщает РИА «Новости».



Накануне стало известно, что перд митингующими может выступить музыкант, член Партии роста Сергей Шнуров, который прибыл в Хабаровск, чтобы снять фильм о происходящих в городе событиях. Некоторое время он сопровождал участников акции в шествии по улицам, передает ТАСС.

В администрации Хабаровска сообщили, что на площади собралось около 700 человек.

Около 22.00 по местному времени (15.00 мск) митингующие разошлись.

Несанкционированные акции проходят в Хабаровске с 11 июля после задержания экс-главы региона Сергея Фургала. Самые массовые митинги проходили по субботам, 11 июля на акцию вышли 12 тысяч человек, 18 июля 10 тысяч, 25 июля, по разным оценкам, от 6,5 до 8 тысяч человек. В будние дни к зданию правительства края приходили от 100 до 300 участников.

В начале прошедшей недели президент Владимир Путин подписал указ, которым отправил Фургала в отставку в связи с утратой доверия, а пост врио главы края предложил занять Дегтяреву, который до этого момента был депутатом Госдумы от ЛДПР. Фургал представляет ту же партию. Бывший губернатор был задержан в связи с расследованием дела в отношении ОПГ, которая причастна к ряду особо тяжких преступлений против бизнесменов в 2004–2005 годах в Хабаровском крае и Амурской области.