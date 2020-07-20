Путин предложил Дегтяреву стать врио губернатора Хабаровского края

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Россияне заработают на новых дорогах

Давать в долг государству может быть выгодноФото: Сергей Бобылев/ТАСС
Госкомпания «Автодор» может взять у населения деньги в долг на строительство платной трассы из столицы в Казань. Для этого будут выпущены народные облигации. Смогут ли россияне не только получить новую скоростную трассу, но и заработать на ее финансировании? Подробности...
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Как тает уличный протест в Хабаровске

Так выглядят группы в поддержку Фургала на улицах ХабаровскаФото: Юрий Васильев/ВЗГЛЯД
В минувшие выходные в Хабаровске, где держится необычно жаркая погода, вновь продолжились акции протеста против ареста местного губернатора Сергея Фургала. Насколько хабаровские митинги стихийны, каковы отношения протестующих с полицией и какие навыки демонстрирует власть в общении с митингующими – все это на месте событий выяснял специальный корреспондент газеты ВЗГЛЯД. Подробности...
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Как с помощью «арктического гектара» удержать российский Север

Шансы на сохранение российского присутствия на Крайнем Севере все еще сохраняютсяФото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС
Массовая раздача земли для всех желающих, но только на Крайнем Севере. По крайней мере, именно такую программу готовят в российском правительстве, вдохновившись результатами так называемого дальневосточного гектара. Способен ли «арктический гектар» остановить отток населения из этих регионов – ведь условия российской Арктики даже суровее Дальнего Востока?  Подробности...
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Коронавирус заставил соседей умолять Россию о помощи

В Киргизии и Казахстане врачи не справляются с эпидемиейФото: Vladimir Pirogov/Reuters
«В нашей стране самая высокая степень смертности. Мы не выдерживаем натиска. Прошу вас помочь». «Наша страна столкнулась с реальной опасностью гуманитарной катастрофы». Все это – цитаты из обращений к российскому руководству от представителей общественности стран Средней Азии. Граждане этих стран потрясены той эффективностью, с которой Россия справляется с болезнью. Подробности...
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Взрыв в Казани обнажил инфраструктурную проблему России

В России необходимо проводить реконструкцию всей инфраструктуры, причем не только нефтегазовойФото: 16.mchs.gov.ru
В нефтегазовом секторе России произошла очередная авария. В результате взрыва и пожара на газораспределительной станции в Казани один человек погиб, еще двое пострадали. В городе введен режим ЧС. По мнению экспертов, инциденты подобного рода указывают на масштабные проблемы российской инфраструктуры. В чем именно они заключаются и как их можно решить? Подробности...
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У азербайджанцев и армян пропал страх войны

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Если лесник наконец-то не придет и не объяснит армянам и азербайджанцам, что играть в войнушки можно исключительно в их собственных государствах-песочницах, то этот конфликт вполне может подпалить весь лес и навредить всем его обитателям. Подробности...
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«Пора валить» как символ веры

Максим Соколов, публицист
Примечательна крайняя трусость прогрессивного агитпропа, который прячет голову в песок, чуть только события идут не по шерсти. Между тем увидеть «блок» – дело совершенно не хитрое, и страусы от социологии зря так уж саморазоблачаются. Подробности...
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России необходимо министерство пропаганды

Сергей Мардан, публицист
Отказавшись в 1991 году от идеологии, Россия просто разоружилась перед своими внешними и внутренними врагами. Так же, как за последние 20 лет Россия восстановила свою армию, стране необходимо восстановить и свою обороноспособность в области идей. Подробности...
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              Путин предложил Дегтяреву стать врио губернатора Хабаровского края

                 20 июля 2020, 15:01
              Фото: Анна Исакова/пресс-служба
              Госдумы РФ/ТАСС
              Текст: Ольга Никитина

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              Президент Владимир Путин предложил депутату Госдумы Михаилу Дегтяреву занять должность временно исполняющего обязанности главы Хабаровского края.

              «Уважаемый Владимир Владимирович, я готов. Благодарю вас за доверие, оказанное мне», – передает РИА «Новости» слова Дегтярева.

              «Я готов немедленно вылететь в Хабаровский край. На повестке вопросы  устойчивой работы правительства Хабаровского края, подготовка к отопительному сезону, а также борьба с распространением коронавирусной инфекции», – сказал Дегтярев Путину по видеосвязи.

              «Разрешите мне проанализировать обстановку и через месяц доложить вам о состоянии дел в Хабаровском крае», – сказал Дегтярев, обращаясь к главе государства.

              «Так и сделаем, так и нужно сделать. Разумеется, нужно внимательно посмотреть на то хозяйство, которым вам придется сейчас заниматься, и сформулировать свои предложения и просьбы к федеральному центру, и ко мне, и к правительству Российской Федерации», – ответил Путин.

              «Мы и раньше помогали хабаровчанами, помогали Хабаровскому краю и будем это делать в будущем без всяких сомнений», – добавил президент.

              Дегтярев рассказал президенту, что уже посмотрел материалы и оценил ситуацию с коронавирусом в регионе. «Даже на сегодняшний день коечный фонд не полностью отвечает нормативам. Только по аппаратам искусственной вентиляции легких есть потребность в более 100 штук. И Хабаровский край сегодня лидирует по количеству находящихся в стационарах среди всех регионов Дальневосточного федерального округа», – сказал Дегтярев.

              «В этой связи, если доверие мне оказано возглавить Хабаровский край, я бы хотел вас попросить кое о чем. Дать поручение правительству Российской Федерации поддержать правительство Хабаровского края в этот непростой период, в том числе в вопросах уточнения национальных проектов», – попросил Дегтярев Путина.

              Глава государства отметил, что в регионе проблем много. «Их нужно решать. Отопительный сезон, как вы сказали, скоро. И нужно заниматься текущими делами. Но, конечно, нужно смотреть и в будущее, на перспективу, не забывать о стратегических планах развития этого огромного и очень важного для страны региона. Я желаю вам удачи. Увидимся», – сказал Путин.

              Путин в понедельник подписал указ, которым отправил Сергея Фургала в отставку с поста губернатора Хабаровского края в связи с утратой доверия и одновременно назначил Дегтярева исполняющим обязанности главы региона.

              Отметим, что Михаил Дегтярев проходит обучение на третьем потоке программы развития кадрового управленческого резерва («школы губернаторов»). Программа была запущена в июне 2017 года на базе Высшей школы государственного управления (ВШГУ) и подготовлена на основе лучших программ Корпоративного университета Сбербанка, Московской школы управления «Сколково», РАНХиГС и Высшей школы экономики.

              Как глава комитета по физкультуре и спорту Дегтярев помогал строить в Хабаровском крае новые стадионы и открывал спортивные объекты, поддерживал профессиональный и любительский спорт. Его многолетний опыт работы в Государственной думе и учеба в третьем потоке Высшей школы госуправления («школы губернаторов») позволит ему эффективно решать проблемы региона с привлечением федерального центра.

              Назначение на пост врио губернатора члена ЛДПР, коим является Дегтярев, говорит о том, что президент Путин прислушался к мнению жителей Хабаровского края, обозначивших свои политические предпочтения в 2018 году на губернаторских выборах и в 2019-м на выборах в краевую Думу, в ходе довыборов в Госдуму и в муниципальные органы власти.

              При этом новое назначение является большой ответственностью для ЛДПР, ведь предшественник Дегтярева и его сопартиец Сергей Фургал был задержан в связи с расследованием дела в отношении ОПГ, которая причастна к ряду особо тяжких преступлений против бизнесменов в 2004-2005 годах в Хабаровском крае и Амурской области.

              Басманный суд Москвы арестовал Фургала на два месяца по делу о покушении на убийство и организации убийств. Он помещен в следственный изолятор «Лефортово».

              Следственный комитет заявил, что существуют неопровержимые доказательства причастности Фургала к организации двух убийств и покушения. 


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