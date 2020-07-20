Путин предложил Дегтяреву стать врио губернатора Хабаровского края

Президент Владимир Путин предложил депутату Госдумы Михаилу Дегтяреву занять должность временно исполняющего обязанности главы Хабаровского края.

«Уважаемый Владимир Владимирович, я готов. Благодарю вас за доверие, оказанное мне», – передает РИА «Новости» слова Дегтярева.

«Я готов немедленно вылететь в Хабаровский край. На повестке вопросы устойчивой работы правительства Хабаровского края, подготовка к отопительному сезону, а также борьба с распространением коронавирусной инфекции», – сказал Дегтярев Путину по видеосвязи.

«Разрешите мне проанализировать обстановку и через месяц доложить вам о состоянии дел в Хабаровском крае», – сказал Дегтярев, обращаясь к главе государства.

«Так и сделаем, так и нужно сделать. Разумеется, нужно внимательно посмотреть на то хозяйство, которым вам придется сейчас заниматься, и сформулировать свои предложения и просьбы к федеральному центру, и ко мне, и к правительству Российской Федерации», – ответил Путин.

«Мы и раньше помогали хабаровчанами, помогали Хабаровскому краю и будем это делать в будущем без всяких сомнений», – добавил президент.

Дегтярев рассказал президенту, что уже посмотрел материалы и оценил ситуацию с коронавирусом в регионе. «Даже на сегодняшний день коечный фонд не полностью отвечает нормативам. Только по аппаратам искусственной вентиляции легких есть потребность в более 100 штук. И Хабаровский край сегодня лидирует по количеству находящихся в стационарах среди всех регионов Дальневосточного федерального округа», – сказал Дегтярев.

«В этой связи, если доверие мне оказано возглавить Хабаровский край, я бы хотел вас попросить кое о чем. Дать поручение правительству Российской Федерации поддержать правительство Хабаровского края в этот непростой период, в том числе в вопросах уточнения национальных проектов», – попросил Дегтярев Путина.

Глава государства отметил, что в регионе проблем много. «Их нужно решать. Отопительный сезон, как вы сказали, скоро. И нужно заниматься текущими делами. Но, конечно, нужно смотреть и в будущее, на перспективу, не забывать о стратегических планах развития этого огромного и очень важного для страны региона. Я желаю вам удачи. Увидимся», – сказал Путин.

Путин в понедельник подписал указ, которым отправил Сергея Фургала в отставку с поста губернатора Хабаровского края в связи с утратой доверия и одновременно назначил Дегтярева исполняющим обязанности главы региона.

Отметим, что Михаил Дегтярев проходит обучение на третьем потоке программы развития кадрового управленческого резерва («школы губернаторов»). Программа была запущена в июне 2017 года на базе Высшей школы государственного управления (ВШГУ) и подготовлена на основе лучших программ Корпоративного университета Сбербанка, Московской школы управления «Сколково», РАНХиГС и Высшей школы экономики.

Как глава комитета по физкультуре и спорту Дегтярев помогал строить в Хабаровском крае новые стадионы и открывал спортивные объекты, поддерживал профессиональный и любительский спорт. Его многолетний опыт работы в Государственной думе и учеба в третьем потоке Высшей школы госуправления («школы губернаторов») позволит ему эффективно решать проблемы региона с привлечением федерального центра.

Назначение на пост врио губернатора члена ЛДПР, коим является Дегтярев, говорит о том, что президент Путин прислушался к мнению жителей Хабаровского края, обозначивших свои политические предпочтения в 2018 году на губернаторских выборах и в 2019-м на выборах в краевую Думу, в ходе довыборов в Госдуму и в муниципальные органы власти.

При этом новое назначение является большой ответственностью для ЛДПР, ведь предшественник Дегтярева и его сопартиец Сергей Фургал был задержан в связи с расследованием дела в отношении ОПГ, которая причастна к ряду особо тяжких преступлений против бизнесменов в 2004-2005 годах в Хабаровском крае и Амурской области.

Басманный суд Москвы арестовал Фургала на два месяца по делу о покушении на убийство и организации убийств. Он помещен в следственный изолятор «Лефортово».

Следственный комитет заявил, что существуют неопровержимые доказательства причастности Фургала к организации двух убийств и покушения.