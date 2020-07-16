СК заявил о неопровержимых доказательствах вины Фургала в заказных убийствах

Существуют неопровержимые доказательства причастности хабаровского губернатора Сергея Фургала к организации двух убийств и покушения, заявил Следственный комитет России.

Следователи обладают доказательствами причастности Фургала к убийству предпринимателей Евгения Зоря и Олега Булатова, а также покушению на Александра Смольского, сообщается на сайте ведомства.

Преступления произошли в 2004-2005 годах, работа по их раскрытию не прекращалась, но была осложнена тем, что осведомленные о произошедшем лица «в большинстве своем были запуганы и отказывались давать подробные показания на Фургала и его соучастников», подчеркивает СК.

В 2019 году следствию удалось пополнить доказательную базу другими сведениями, что позволило сделать «однозначный вывод о причастности Фургала к организации убийств и соединить в одном производстве уголовные дела».

При этом решения о совершений убийств принимались на фоне продвижения Фургалом и его соучастниками собственных коммерческих интересов, добавляет СК.

«Например, убийство Зоря было связано с длительным конфликтом с Фургалом и судебными разбирательствами по поводу приобретенного Евгением Зоря железобетонного завода. Предпринимателя убили за день до вынесения судебного решения, итог которого был очевиден для обоих», – отмечается в сообщении.

Вторым погибшим стал компаньон Фургала, Олег Булатов, который подозревал своего партнера в причастности к убийству Зоря. «Опасаясь разоблачения, Фургал в соучастии с другим фигурантом уголовного дела организовал убийство Булатова. Физически устранив неугодного компаньона, Фургал также завладел и его долей в общем бизнесе – компании «МиФ», которая занималась скупкой и перепродажей металлолома», – уточняет ведомство.

Через некоторое время Фургал расширил свой бизнес и открыл в одном из населенных пунктов Амурской области пункт приема металлолома. Там этим же бизнесом уже занимался Смольский, который принимал сырье по более высокой цене.

«Фургал, желая вытеснить конкурента с рынка, требовал изменения ценообразования либо полного отказа от бизнеса. Этот конфликт Фургал решил уже, по-видимому, привычным способом, организовав через соучастников убийство потерпевшего. В гараж, где находилась жертва, были брошены две гранаты. По счастливой случайности Смольский выжил», – пояснили в СК.

Кроме того, был убит местный житель Роман Сандалов, вину за убийство взял на себя личный охранник и водитель Фургала. Преступление было совершено «в угоду коммерческим интересам», подчеркнули в ведомстве.

Также СК обратил внимание на помощника Фургала Александра Карепова, который работал при нем во время карьеры будущего губернатора в Госдуме.

«В начале 2000-х годов Карепов был тесно связан с местной преступной группировкой, так называемыми «тимофеевскими». Именно представители этой банды, как полагает следствие, были непосредственными исполнителями убийств, которые организовали Фургал и его соучастники. Сам же Фургал неоднократно прикрывался своим депутатским статусом и не являлся к следователю для дачи показаний», – уточнили в СК.

Басманный суд Москвы арестовал Фургала на два месяца по делу о покушении на убийство и организации убийств. Он помещен в следственный изолятор «Лефортово».

Фургал был задержан в связи с расследованием дела в отношении ОПГ, которая причастна к ряду особо тяжких преступлений против бизнесменов в 2004-2005 годах в Хабаровском крае и Амурской области. В рамках уголовного дела также задержаны депутаты Законодательной думы Хабаровского края от ЛДПР Дмитрий Козлов и Сергей Кузнецов.

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