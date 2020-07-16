СК заявил о неопровержимых доказательствах вины Фургала в заказных убийствах

16 июля, четверг | Последнее обновление — 18:51 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА:Азербайджан пригрозил Армении ударом по Мецаморской АЭС
Разделы
Америка запугивает инвесторов «Северного потока – 2»
Должна ли армия России защищать Армению в войне с Азербайджаном
Минобороны провело спецоперацию для снабжения водой Симферополя
Украинские радикалы за деньги ведут «охоту на вату»
Взрыв в Казани обнажил инфраструктурную проблему России
Работа на Америку ломает людям судьбы
Андрей Бабицкий, журналист
Это характернейшая черта американцев. Они будут вам улыбаться, вы даже станете считать этих прекрасных ребят своими друзьями, но когда вы почему-либо окажетесь для них неудобны, они моментально превратятся в жестоких, не знающих жалости администраторов. Подробности...
Гражданская война стала последним триумфом кавалерии
Тимур Шерзад, журналист
Разразившаяся на обломках Российской империи Гражданская война стала лебединой песней конницы – мир моторов и пулеметов свел ее значение на нет. Но 100 лет назад, 16 июля 1920-го, красные создали уже вторую конную армию. Подробности...
Либералы отстаивают право на сексуальную дедовщину
Елена Кондратьева, журналист
Либеральный обком постановил считать харассмент «милым чудачеством», если его практикуют оппозиционеры. Где у Слуцкого – насилие, там у Лобкова, Простакова, Яшина, Колпакова и прочих Волковых – проявление любви, поиск взаимности или максимум неудачная шутка. Подробности...
Обсуждение: 13 комментариев
Пожар уничтожает огромный корабль американских ВМС
В Сан-Диего вот уже два дня горит универсальный десантный корабль ВМС США «Боном Ричард». Огромный корабль, размером с авианосец, водоизмещением 41 000 тонн. Этот пожар – не просто пожар. Это символ. Символ медленно, но неотвратимо идущих процессов упадка в самых сильных и многочисленных ВМС в миреПодробности...
Награждена обладательница самой большой груди Украины
Забавная акция прошла на Украине – было присуждено звание обладательницы самой большой натуральной груди в стране. Звание это получила уроженка Полтавской области Мила Кузнецова, судьи зафиксировали у нее 13 размер грудиПодробности...
Зоопарки мира открываются после снятия карантина
О том, что жизнь на планете продолжается, несмотря на пандемию и глобальные проблемы, лучше всего напоминают фотографии недавно появившихся на свет детенышей. К примеру, этого милого медвежонка-панды из берлинского зоопаркаПодробности...
Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям
|
© 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
E-mail: information@vz.ru
|
|
В начало страницы •
Поставить закладку •
На главную страницу •
Читайте нас на Facebook