Участников акций в поддержку Фургала в Хабаровске стало вдвое меньше

Очередная акция в поддержку арестованного по подозрению в причастности к заказным убийствам бизнесменов экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала собрала вдвое меньше участников, чем прежде, сообщает администрация Хабаровска.

«Численность активистов продолжает уменьшаться», – сообщает портал администрации города.

На площади у краевого правительства собралось около 3,5 тыс. человек. Акция проходит мирно с призывами освободить бывшего главу региона или провести открытое судебное заседание. Отмечается, что «призывы звучат только от инициативной группы, люди в основном отдыхают, разговаривают о жизни».

Снижение числа участников сами демонстранты связывают с падением интереса граждан к происходящим процессам и появлением на акциях поддержки представителей несистемной оппозиции и людей, которые используют площадку акции в собственных политических целях.

При этом в регионе действует режим повышенной готовности и публичные массовые мероприятия запрещены. В Хабаровске, несмотря на все меры профилактики, регистрируется массовый рост заболеваемости COVID-19.

Несанкционированные акции проходят в Хабаровске с 11 июля после задержания экс-главы региона Сергея Фургала. Самые массовые митинги проходили по субботам, 11 июля на акцию вышли 12 тысяч человек, 18 июля 10 тысяч, 25 июля, по разным оценкам, от 6,5 до 8 тыс. человек. В будние дни к зданию правительства края приходили от 100 до 300 участников.

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