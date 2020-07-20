Хабаровский край доверили человеку с идеальным прошлым

На пост врио губернатора Хабаровского края назначен депутат Госдумы Михаил Дегтярев. И хотя он достаточно молод и ранее не был никак связан с Хабаровском, эксперты полагают - Дегтярев сможет быстро войти в курс дела. В его пользу говорит успешный политический опыт, а также партийная принадлежность - Дегтярев, как и его предшественник Сергей Фургал, представляет ЛДПР, позиции которой в регионе весьма сильны.

В понедельник президент Владимир Путин предложил депутату Госдумы от ЛДПР Михаилу Дегтяреву занять пост врио губернатора Хабаровского края. Глава государства назвал собеседника человеком «достаточно молодым, но уже хорошо подготовленным», с большим опытом политической работы и качественным образованием.

«Вы инженер, но в то же время человек, который активно занимается общественной деятельностью», – обратился глава государства к Дегтяреву по видеосвязи. По словам Путина, предложенная работа – в интересах людей и она потребует полной отдачи сил и демонстрации всех талантов и способностей. «Хабаровский край – один из крупнейших субъектов Российской Федерации с очень мощным промышленным потенциалом, с очень талантливыми людьми», – цитирует главу государства ТАСС.

Путин также попросил Дегтярева подготовить предложения о том, какие нужны меры по поддержке региона, – сразу после того, как он войдет в курс дела. «Мы и раньше помогали хабаровчанам, Хабаровскому краю, будем это делать и в будущем, без всяких сомнений», – пообещал президент.

Дегтярев ответил согласием на предложение, пообещав президенту немедленно выехать на новое место службы, а уже через месяц отчитаться о положении дел в регионе. «На повестке вопросы устойчивой работы правительства Хабаровского края, подготовка к отопительному сезону, а также борьба с распространением коронавирусной инфекции», – сказал Дегтярев Путину. Президент призвал назначенца не забывать о стратегических планах развития региона и пожелал успехов.

Несмотря на относительно молодой возраст, Дегтярев вполне готов отстаивать интересы хабаровчан, заявил в интервью газете ВЗГЛЯД сотрудник Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) Александр Малахов. «Михаил Дегтярев – многоопытный человек в политике, хотя ему всего 39 лет. Он может и готов отстаивать интересы населения края. Дегтяреву присущи и качества, и опыт федерального политика, наработанные им на посту главы комитета Госдумы по физкультуре и спорту. Теперь ему выпал случай продемонстрировать хабаровчанам свои лоббистские возможности по выстраиванию взаимоотношений с федеральным центром, – считает Малахов. – В любом случае, его ждет очень большой объем работы – с учетом непростой обстановки в крае. Потребуется очень много усилий».

«Назначение на пост врио главы Хабаровского региона представителя ЛДПР – это знак уважения к мнению хабаровчан.

заявил политолог. – Федеральный центр прислушался к их выбору, который был обозначен и на губернаторских выборах, и на выборах в законодательную думу края».

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский выразил благодарность президенту Путину за то, что врио губернатора назначен депутат из фракции либерал-демократов. При этом Жириновский все же напомнил, что партия «не бросает Сергея Фургала», а улики по делу якобы недостаточны.

Как передал ранее из Хабаровска репортер газеты ВЗГЛЯД, в городе, где держится необычно жаркая погода, в минувшие выходные продолжились акции протеста против ареста Сергея Фургала, собравшие порядка 10-15 тысяч участников.

В свою очередь, директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков в своем телеграм-канале лаконично акцентировал внимание на том, что: «выбор в пользу ЛДПРовца Дегтярева – демонстративное подтверждение с высшего уровня, что дело Фургала не основано на политических и партийных претензиях».

Как известно, перед назначением Дегтярева, с формулировкой по «утрате доверия» был отправлен в отставку занимавший пост губернатора другой представитель ЛДПР Сергей Фургал. Напомним, что 9 июля хабаровский губернатор был задержан и этапирован в Москву. Фургалу предъявлено обвинение в организации убийств и покушении на убийство предпринимателей, совершенных организованной преступной группой в 2004-2005 годах в Хабаровском крае и Амурской области, передавало ТАСС.

У Дегтярева же – идеальная биография и неплохой «бэк»: с отличием закончил Самарский государственный аэрокосмический университет, получив специальность инженера и управленческое образование в том же вузе. Затем – депутат самарской гордумы и областного заксобрания от ЛДПР, участвовал в выборах главы Самары и мэра Москвы в 2013-м и 2018 годах. В Госдуме политик возглавлял комитет по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи.

Одновременно, с 2009 года Дегтярев – в кадровом резерве президента, а ныне проходит обучение на третьем потоке программы развития кадрового управленческого резерва, которую в народе называют «школой губернаторов». «Школа», напомним, запущена в июне 2017 года на базе Высшей школы государственного управления (ВШГУ). Ее программа подготовлена на основе лучших практик Корпоративного университета Сбербанка, Московской школы управления «Сколково», РАНХиГС и Высшей школы экономики.

Президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко предполагает, что Дегтярев будет выстраивать свою политику в регионе, отталкиваясь от позиции лидера своей партии Владимира Жириновского. «Поддержка Фургала среди хабаровчан очевидна, иначе такое количество людей не выходило бы за него на акции. Поэтому Дегтяреву логичнее двигаться в русле концепции преемственности», – сказал Минченко газете ВЗГЛЯД.

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«Новый глава края вынужден будет опираться на местную организацию ЛДПР, в которой значительную роль играет местная элита. Надо учитывать тот факт, что в Законодательной думе Хабаровского края доминирует ЛДПР», – отметил политолог.

«Дегтярев – не местный. Есть только одна история, связывающая его с Хабаровском – он помогал матери найти дочь. Поэтому он должен демонстрировать стиль коммуникации с избирателями. У Дегтярева образ сильной личности – молодого, спортивного, энергичного руководителя. Он тоже близкий к людям, но без проблемного прошлого», – констатирует Минченко.

Ведущий аналитик Агентства политических и экономических коммуникаций Михаил Нейжмаков отметил, что Дегтяреву как «варягу» придется на первых порах нелегко, поскольку в крае активно разогревались настроения против вмешательства в региональную политику извне. Однако, как сказал аналитик изданию «Регнум», у Дегтярева все же «есть качества, которые могут помочь ему в работе с краевой аудиторией», поскольку он «политик с опытом участия в нескольких предвыборных кампаниях, а не карьерный чиновник или бизнес-управленец».

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