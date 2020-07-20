Кремль опроверг планы Путина посетить Хабаровск

В планах президента Владимира Путина в ближайшее время нет поездки в Хабаровск, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

«Пока в ближайшее время такая поездка не запланирована», – передает РИА «Новости» слова Пескова.

«У Владимира Путина действительно всегда есть желание и потребность общаться с людьми. Вы знаете, он много это делает», – добавил он.

Песков, отвечая на вопрос, определился ли российский лидер с кандидатурой на пост врио губернатора Хабаровского края и стоит ли ждать назначения в понедельник, о чем ранее заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский, добавил, что Кремль никогда не анонсирует подписание указов президентом.

Ранее в пресс-службе ЛДПР со ссылкой на Жириновского сообщили, что назначение губернатора Хабаровского края может произойти в понедельник.

«Вы знаете, что мы никогда не анонсируем подписание президентом указов, мы информируем вас об уже подписанных указах. По состоянию на сейчас каких-либо указов не подписано», – сказал Песков, комментируя слова Жириновского.

Также Песков, комментируя несанкционированные митинги в Хабаровске, заявил, что региональные власти должны выстраивать постоянный, бесперебойный диалог с жителями.

«На первом плане четкое функционирование региональных властей, потому что несмотря ни на что, несмотря на ситуацию с Фургалом, власти должны функционировать четко», – сказал Песков, добавив, что об этом говорил и полпред президента в ДФО, вице-премьер Юрий Трутнев, который недавно был в Хабаровске.

«Главное – это бесперебойное и четкое функционирование региональных властей, чтобы не срывались никакие программы развития, оказания всех необходимых услуг населению», – уточнил Песков.

Он добавил, что власти региона должны разговаривать с гражданами. «Должен быть постоянный, бесперебойный диалог региональных властей с жителями региона», – заключил Песков.

По его словам, в Кремле не считают, что на несанкционированные митинги в Хабаровске вышли провокаторы и они были оплачены командой арестованного губернатора региона Сергея Фургала.

«Нет», – сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

«Мне в целом нечего добавить нового по ситуации с Фургалом. Вы знаете, что ведется следствие, собственно, больше и нечего добавить», – сказал Песков.

Напомним, в субботу в несанкционированном митинге в поддержку Фургала в Хабаровске приняли участие около 10 тыс. человек.