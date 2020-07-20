Кремль опроверг планы Путина посетить Хабаровск

Взгляд
20 июля, понедельник  |  Последнее обновление — 14:19  |  vz.ru
Разделы

Россияне заработают на новых дорогах

Давать в долг государству может быть выгодноФото: Сергей Бобылев/ТАСС
Госкомпания «Автодор» может взять у населения деньги в долг на строительство платной трассы из столицы в Казань. Для этого будут выпущены народные облигации. Смогут ли россияне не только получить новую скоростную трассу, но и заработать на ее финансировании? Подробности...
Перейти а раздел…

Должна ли армия России защищать Армению в войне с Азербайджаном

Азербайджанская боевая авиация вряд ли успеет защитить нефтепромыслы Баку от армянских ударовФото: mod.gov.az
Киев вдруг вмешался в конфликт на Южном Кавказе, потребовав от армян соблюдать «территориальную целостность» Азербайджана. Москва же предпочла роль посредника, призвав обе стороны прекратить стрельбу. Пикантность ситуации в том, что сейчас отношения у Москвы как раз лучше с Баку, чем с Ереваном. Но Ереван остается союзником по ОДКБ. Должна ли Россия посылать свои войска на выручку прозападному Пашиняну? Подробности...
Перейти а раздел…

Как с помощью «арктического гектара» удержать российский Север

Шансы на сохранение российского присутствия на Крайнем Севере все еще сохраняютсяФото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС
Массовая раздача земли для всех желающих, но только на Крайнем Севере. По крайней мере, именно такую программу готовят в российском правительстве, вдохновившись результатами так называемого дальневосточного гектара. Способен ли «арктический гектар» остановить отток населения из этих регионов – ведь условия российской Арктики даже суровее Дальнего Востока?  Подробности...
Перейти а раздел…

Коронавирус заставил соседей умолять Россию о помощи

В Киргизии и Казахстане врачи не справляются с эпидемиейФото: Vladimir Pirogov/Reuters
«В нашей стране самая высокая степень смертности. Мы не выдерживаем натиска. Прошу вас помочь». «Наша страна столкнулась с реальной опасностью гуманитарной катастрофы». Все это – цитаты из обращений к российскому руководству от представителей общественности стран Средней Азии. Граждане этих стран потрясены той эффективностью, с которой Россия справляется с болезнью. Подробности...
Перейти а раздел…

Взрыв в Казани обнажил инфраструктурную проблему России

В России необходимо проводить реконструкцию всей инфраструктуры, причем не только нефтегазовойФото: 16.mchs.gov.ru
В нефтегазовом секторе России произошла очередная авария. В результате взрыва и пожара на газораспределительной станции в Казани один человек погиб, еще двое пострадали. В городе введен режим ЧС. По мнению экспертов, инциденты подобного рода указывают на масштабные проблемы российской инфраструктуры. В чем именно они заключаются и как их можно решить? Подробности...
Перейти а раздел…

У азербайджанцев и армян пропал страх войны

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Если лесник наконец-то не придет и не объяснит армянам и азербайджанцам, что играть в войнушки можно исключительно в их собственных государствах-песочницах, то этот конфликт вполне может подпалить весь лес и навредить всем его обитателям. Подробности...

«Пора валить» как символ веры

Максим Соколов, публицист
Примечательна крайняя трусость прогрессивного агитпропа, который прячет голову в песок, чуть только события идут не по шерсти. Между тем увидеть «блок» – дело совершенно не хитрое, и страусы от социологии зря так уж саморазоблачаются. Подробности...
Обсуждение: 15 комментариев

России необходимо министерство пропаганды

Сергей Мардан, публицист
Отказавшись в 1991 году от идеологии, Россия просто разоружилась перед своими внешними и внутренними врагами. Так же, как за последние 20 лет Россия восстановила свою армию, стране необходимо восстановить и свою обороноспособность в области идей. Подробности...
Обсуждение: 80 комментариев
    Перейти а раздел…

    Арктику раздадут по частям

    Трамп не оправдал надежд России

    Новая война в Закавказье

      Перейти а раздел…

      В ВМФ России впервые появился полностью женский экипаж корабля

      В предстоящем праздновании Дня Военно-морского флота в Севастополе впервые будет участвовать женский экипаж военного катера. Три девушки пройдут через бухту вместе с другими кораблями и судами Черноморского флота. Появление такого экипажа было экспериментом Минобороны. Судя по всему, задумка полностью оправдала себя
      Подробности...
      Обсуждение: 7 комментариев

      Пожар уничтожает огромный корабль американских ВМС

      В Сан-Диего вот уже два дня горит универсальный десантный корабль ВМС США «Боном Ричард». Огромный корабль, размером с авианосец, водоизмещением 41 000 тонн. Этот пожар – не просто пожар. Это символ. Символ медленно, но неотвратимо идущих процессов упадка в самых сильных и многочисленных ВМС в мире
      Подробности...
      Обсуждение: 4 комментария

      Награждена обладательница самой большой груди Украины

      Забавная акция прошла на Украине – было присуждено звание обладательницы самой большой натуральной груди в стране. Звание это получила уроженка Полтавской области Мила Кузнецова, судьи зафиксировали у нее 13 размер груди
      Подробности...
        Перейти а раздел…

        «Клуб умной безопасности»: Линейка курсов самообороны для детей

        #МыВместе: Молодежь, помогающая пожилым людям

        «Мой салат»: Экостартап с семейными традициями

          Перейти а раздел…
          В истории с установкой памятнику Ермаку в Тобольске чьи действия больше разжигают межнациональную рознь?
          • Тех, кто настаивает на установке памятника

          • Тех, кто против установки памятника

          Как вы поступите, если станете свидетелем секса в общественном месте?
          • Вызову полицию

          • Пресеку нарушение сам

          • Пройду мимо

          Кого Россия должна поддержать в конфликте между Азербайджаном и Арменией?
          • Азербайджан

          • Армению

          • Ни одну из сторон

            Перейти а раздел…

            Как обезопасить себя от смертельного ДТП?

            Насколько выгодно переводить машину с бензина на газ?

            Как ухаживать за автомобилем во время самоизоляции

              Перейти а раздел…
              Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям
              НОВОСТЬ ЧАСА:Данные о поставках в Армению сербского и российского оружия вызвали скандал в Грузии
              Названа причина смертельного ДТП с въехавшим в остановку в Москве автобусомКремль опроверг применение Путиным вакцины от коронавирусаГерманский эксперт оценил грозящий ЕС коронавирусный расколУмер народный артист России Евгений Родыгин
              В Москве убили 90-летнюю преподавательницу ВГИКНазван регион мира – основной источник заражения COVID-19 в РоссииОткрыто движение по трассе «Таврида» от Белогорска до СимферополяТурция начала геологоразведочные работы в Черном море
              Подозреваемая по делу о хищении 50 млн рублей замглавы Минобрнауки Лукашевич уволенаУкраина нашла «секретное оружие России» в глубине Черного моряЗеленский назвал убийство Шеремета «позором для Украины»Ключевую фигуру скандала вокруг немецкого Wirecard «нашли» в России под надзором спецслужб

              Главная тема


              Как с помощью «арктического гектара» удержать российский Север

              трагедия в москве


              Эксперты рассказали, как снизить риск смертельных ДТП на остановках общественного транспорта

              слабость центра


              Погребинский оценил угрозу развала Украины региональными властями

              «поставить нас на колени»


              Лукашенко напомнил об угрозе силового свержения власти в Белоруссии

              Видео

              платная трасса


              Россияне заработают на новых дорогах

              репарации за годы рабства


              Америка готовится платить триллионы за угнетение чернокожих

              угроза нацбезопасности


              Армения обнаружила российскую угрозу

              шансы на второй срок


              Трамп не оправдал больших надежд

              Конец конницы


              Тимур Шерзад: Гражданская война стала последним триумфом кавалерии

              Такая свобода


              Андрей Бабицкий: Работа на Америку ломает людям судьбы

              Деньги пахнут


              Глеб Простаков: Инвестиции в Россию – привилегия для умных

              викторина


              Как мировые лидеры выглядели в детстве?

              на ваш взгляд


              В истории с установкой памятнику Ермаку в Тобольске, чьи действия больше разжигают межнациональную рознь?

              Кремль опроверг планы Путина посетить Хабаровск

              20 июля 2020, 13:18

              Текст: Дмитрий Зубарев

              Версия для печати

              В планах президента Владимира Путина в ближайшее время нет поездки в Хабаровск, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

              «Пока в ближайшее время такая поездка не запланирована», – передает РИА «Новости» слова Пескова.

              «У Владимира Путина действительно всегда есть желание и потребность общаться с людьми. Вы знаете, он много это делает», – добавил он.

              Песков, отвечая на вопрос, определился ли российский лидер с кандидатурой на пост врио губернатора Хабаровского края и стоит ли ждать назначения в понедельник, о чем ранее заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский, добавил, что Кремль никогда не анонсирует подписание указов президентом.

              Ранее в пресс-службе ЛДПР со ссылкой на Жириновского сообщили, что назначение губернатора Хабаровского края может произойти в понедельник.

              «Вы знаете, что мы никогда не анонсируем подписание президентом указов, мы информируем вас об уже подписанных указах. По состоянию на сейчас каких-либо указов не подписано», – сказал Песков, комментируя слова Жириновского.

              Также Песков, комментируя несанкционированные митинги в Хабаровске, заявил, что региональные власти должны выстраивать постоянный, бесперебойный диалог с жителями.

              «На первом плане четкое функционирование региональных властей, потому что несмотря ни на что, несмотря на ситуацию с Фургалом, власти должны функционировать четко», – сказал Песков, добавив, что об этом говорил и полпред президента в ДФО, вице-премьер Юрий Трутнев, который недавно был в Хабаровске.

              «Главное – это бесперебойное и четкое функционирование региональных властей, чтобы не срывались никакие программы развития, оказания всех необходимых услуг населению», – уточнил Песков.

              Он добавил, что власти региона должны разговаривать с гражданами. «Должен быть постоянный, бесперебойный диалог региональных властей с жителями региона», – заключил Песков.

              По его словам, в Кремле не считают, что на несанкционированные митинги в Хабаровске вышли провокаторы и они были оплачены командой арестованного губернатора региона Сергея Фургала.

              «Нет», – сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

              «Мне в целом нечего добавить нового по ситуации с Фургалом. Вы знаете, что ведется следствие, собственно, больше и нечего добавить», – сказал Песков.

              Напомним, в субботу в несанкционированном митинге в поддержку Фургала в Хабаровске приняли участие около 10 тыс. человек.


              Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

              Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

               
               
              © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
              E-mail: information@vz.ru
              		В начало страницы  •
              Поставить закладку  •
              На главную страницу  •
              ..............