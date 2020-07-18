В несанкционированном митинге в поддержку Фургала в Хабаровске приняли участие около 10 тыс. человек

На несанкционированный митинг в поддержку губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, подозреваемого в организации убийств, в субботу пришли около 10 тыс. человек, это на 30% меньше, чем в прошлые выходные.

Участники акции прошли по центральным улицам города, выкрикивая лозунги в поддержку Фургала, передает портал администрации Хабаровска. Отмечается, что во время шествия колонна значительно поредела - обратно на площадь Ленина вернулись около 300 человек.

Митинг прошел спокойно, полицейские не задерживали активистов. Кроме того, из-за ситуации с коронавирусом в городе правоохранители раздавали всем участникам митинга защитные медицинские маски.

В ответ участники акции с большим позитивом отнеслись к работе стражей правопорядка, демонстрируя плакаты с надписями «Я/МЫ полиция Хабаровска».



Официальный сайт правительства Хабаровского края сообщает, что массовые акции в поддержку губернатора Сергея Фургала завершились без серьёзных происшествий. Полицейские профессионально обеспечивали безопасность участников и сопровождение колонны по центральным улицам Хабаровска и других населённых пунктов, говорится в сообщении.

«За безопасностью людей также следили медики. В Хабаровске было зафиксировано несколько вызовов скорой помощи. 5 человек получили помощь врачей на месте. Были диагностированы тепловой удар, повышенное артериальное давление, 1 человека госпитализировали в ККБ 1 с диагнозом "мерцательная аритмия". В периоды, когда люди покидали площадь им. Ленина, там проводилась дезинфекция», - сообщает краевое правительство.

Telegram-канал «GolovkoLive» показал фотографии того, как выглядел центр Хабаровска во время митинга, отметив, что сторонники Фургала сообщали о якобы 82 тыс. собравшихся.

Специальный корреспондент газеты ВЗГЛЯД Юрий Васильев дал свою оенку численности митингующих: «Никаких 80 тыс., конечно, нет – с утра, пока самого пекла не было, от 9 до 12 тыс. на максимуме».

Напомним, после ареста Фургала на два месяца по делу о покушении на убийство и организации убийств в Хабаровском крае начались несанкционированные протесты в поддержку губернатора. В субботу прошел очередной несанкционированный митинг.

До этого на фасадах зданий в Хабаровске появились плакаты с надписью «Я/Мы просим тишины». Это акция местных врачей, которые попросили прекратить проведение несанкционированных акций, чтобы избежать роста числа заражений коронавирусом.

Фургал был задержан в связи с расследованием дела в отношении ОПГ, которая причастна к ряду особо тяжких преступлений против бизнесменов в 2004-2005 годах в Хабаровском крае и Амурской области.

Депутаты городской думы Хабаровска предупредили об угрозе коронавируса из-за скопления людей на несанкционированных акциях в регионе. Правительство края также просит жителей региона воздержаться от посещения мероприятий с большим скоплением людей, неукоснительно соблюдать санитарные правила и напоминает, что все массовые акции в период действия ограничений, связанных с коронавирусом, несанкционированы.