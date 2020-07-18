В Хабаровске прошел несанкционированный митинг в поддержку Фургала

Жители Хабаровска вышли на площадь имени Ленина на несанкционированную акцию в поддержку губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, подозреваемого в организации убийств.

Митингующие собирались у здания правительства края. Многие в футболках и с флажками с надписями в поддержку главы региона, передает «Интерфакс».

За акцией наблюдали полицейские, они также раздавали митингующим медицинские маски.

Ранее на фасадах зданий в Хабаровске появились плакаты с надписью «Я/Мы просим тишины». Это акция местных врачей, которые попросили прекратить проведение несанкционированных акций, чтобы избежать роста числа заражений коронавирусом.

Напомним, после ареста губернатора Хабаровского края Сергея Фургала на два месяца по делу о покушении на убийство и организации убийств в Хабаровском крае начались несанкционированные протесты в поддержку губернатора.

Фургал был задержан в связи с расследованием дела в отношении ОПГ, которая причастна к ряду особо тяжких преступлений против бизнесменов в 2004-2005 годах в Хабаровском крае и Амурской области.

Депутаты городской думы Хабаровска предупредили об угрозе коронавируса из-за скопления людей на несанкционированных акциях в регионе.