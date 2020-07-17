Хабаровские врачи попросили горожан воздержаться от митингов на фоне коронавируса

На фасадах зданий в Хабаровске появились плакаты с надписью «Я/Мы просим тишины». Это акция местных врачей, которые попросили прекратить проведение несанкционированных акций, чтобы избежать роста числа заражений коронавирусом.

Фото баннеров разместило в Twitter издание «Лента.ру».

Врачи просят остановить протесты в Хабаровске. Коронавирус ведь никто не отменял, а из-за массовых акций пациентов станет только больше pic.twitter.com/agVJ9dTzld — Лента.ру (@lentaruofficial) July 17, 2020

Отмечается, что коронавирус «никто не отменял», а из-за массовых акций пациентов станет только больше.

Напомним, после ареста губернатора Хабаровского края Сергея Фургала на два месяца по делу о покушении на убийство и организации убийств в Хабаровском крае начались несанкционированные протесты в поддержку губернатора.

Фургал был задержан в связи с расследованием дела в отношении ОПГ, которая причастна к ряду особо тяжких преступлений против бизнесменов в 2004-2005 годах в Хабаровском крае и Амурской области.

Депутаты городской думы Хабаровска предупредили об угрозе коронавируса из-за скопления людей на несанкционированных акциях в регионе.