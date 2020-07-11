Окружение Фургала разогревает Хабаровск

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11 июля, суббота  |  Последнее обновление — 15:29  |  vz.ru
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У России есть способ прорвать американскую «электронную блокаду»

Ряд микроэлектронных компонентов Россия способна разрабатывать самостоятельноФото: Алексей Мальгавко/РИА Новости
Важнейшая для российской экономики и безопасности новость прошла малозамеченной: правительство резко увеличивает господдержку радиоэлектронной промышленности. Финансирование вырастет более чем на порядок, до 160 млрд рублей. Каким образом США ограничивают доступ России к новейшим разработкам микроэлектроники и какой должна быть реакция России? Подробности...
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Скандальные пленки показали тайные побуждения Порошенко

В начале своего правления Порошенко демонстрировал готовность договориться с ПутинымФото: POOL New/Reuters
На Украине набирает обороты скандал с «пленками Деркача» – записями телефонных бесед, которые, как утверждается, вел Петр Порошенко в бытность свою президентом. Если эти записи аутентичны, то Порошенко в 2016 году лебезил не только перед руководством США, но и перед Владимиром Путиным. Как это скажется на репутации Порошенко? Подробности...
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Хабаровскому губернатору припомнили «лихие нулевые»

Следствие считает Фургала организатором покушения на убийство и убийства ряда предпринимателейФото: Следственный комитет РФ/ТАСС
В ночь со среды на четверг правоохранители задержали главу Хабаровского края Сергея Фургала. В отличие от других громких «губернаторских» дел, чиновник подозревается не в экономических махинациях, а в совершении особо тяжких преступлений. По мнению экспертов, задержание Фургала должно было состояться гораздо раньше. В чем именно подозревается хабаровский губернатор? Подробности...
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Коронавирус поставил Израиль на грань экономической катастрофы

Авиакомпания «ЭльАль» стала одной из главных жертв израильского коронакризисаФото: Ronen Zvulun/Reuters
Самая благополучная страна Ближнего Востока, процветающий и богатеющий в последние десятилетия Израиль внезапно испытал тяжелейший шок. Последствия коронавируса привели к масштабным потрясениям в израильской экономике. И виной тому не только карантинные ограничения, но и целый ряд системных проблем израильского государства, которые очень долго оставались за кадром. Подробности...
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Взрыв в Казани обнажил инфраструктурную проблему России

В России необходимо проводить реконструкцию всей инфраструктуры, причем не только нефтегазовойФото: 16.mchs.gov.ru
В нефтегазовом секторе России произошла очередная авария. В результате взрыва и пожара на газораспределительной станции в Казани один человек погиб, еще двое пострадали. В городе введен режим ЧС. По мнению экспертов, инциденты подобного рода указывают на масштабные проблемы российской инфраструктуры. В чем именно они заключаются и как их можно решить? Подробности...
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Святая София стала символом грядущих больших перемен

Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Только что Госсовет Турции лишил собор Святой Софии статуса музея. Теперь православный храм снова будет превращен в мечеть. Эрдоган поставил турок перед выбором, с кем они мысленно – с ним или с покойным создателем современной Турции Ататюрком. Подробности...
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Человечество пошло по пути мышей

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Самцы вообще отказались от социальной борьбы и функций, и занимались только наведением красоты и чистоты шкурки, сном, едой и, по некоторым данным – однополым сексом. И в принципе стали неспособны на сильное и сложное поведение. Подробности...
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Почему битва за Британию была важна для СССР

Тимур Шерзад, журналист
80 лет назад, 10 июля 1940 года, в английском небе разгорелось напряженное многомесячное воздушное сражение. Взгляды всего мира к нему приковывал не только его размах, но и значение результата – успех или провал немецкого воздушного наступления определял путь, по которому пойдет Вторая мировая война. Подробности...
Обсуждение: 22 комментария
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              Окружение Фургала разогревает Хабаровск

              Местные эксперты уверены, что акция была спланирована заранее   11 июля 2020, 15:05
              Фото: Дмитрий Моргулис/ТАСС
              Текст: Андрей Резчиков

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              В Хабаровске прошла несогласованная акция в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Ее организаторами выступили подчиненные губернатора, которые, похоже, таким образом пытаются обезопасить от возможного ареста себя самих. При этом краевые чиновники проигнорировали реальную опасность для всех жителей города - пандемию коронавируса.

              В субботу в Хабаровске прошла несанкционированная акция в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края. Митинг начался в полдень по местному времени (5:00 по московскому). Главу региона Сергея Фургала задержали на этой неделе по подозрению в организации убийств двух местных предпринимателей: Евгения Зори (в 2004 году) и Олега Булатова (в 2005).

              Накануне призывы к хабаровчанам участвовать в акции появились в соцсетях. В подъездах расклеивались объявления о предстоящем мероприятии, сообщил сайт DVHAB.RU. Мэрия города заявляла, что не получала заявок на проведение митинга и не одобрит его, так как все массовые мероприятия запрещены из-за пандемии коронавируса. Однако с утра в центре Хабаровска собралось несколько тысяч протестующих, которые шли по центральной улице города – Ленина – и выкрикивали лозунги: «Свободу Фургалу!», «Наш выбор, наш Фургал!» и «Это наш край!».

              Во время акции собирались подписи в поддержку Фургала, давали выступать всем желающим. Протестующие прошли колонной по улице Муравьева-Амурского и дошли до здания управления МВД России по Хабаровскому краю, затем люди перекрыли улицу Ленина и начали собираться у здания администрации края на одноименной площади, снеся металлические ограждения.

              К митингующим вышла пресс-секретарь Фургала Надежда Томченко, которая поблагодарила собравшихся за поддержку и призвала их расходиться. В свою очередь первый зампредседателя краевого правительства Владимир Хлапов призвал горожан вести себя «в рамках закона». Он заявил, что властям небезразлична судьба губернатора.

              Как заявляют местные СМИ, акция длилась более четырех часов и оказалась одной из самых массовых в истории города. Она завершилась без столкновений с сотрудниками правоохранительных органов. Как сообщили РИА «Новости» в управлении скорой медицинской помощи Хабаровска, во время шествия были перекрыты улицы и три кареты скорой помощи не могли проехать. «Им пришлось объезжать эти участки. К счастью, на здоровье пациентов это не отразилось», – сказал заместитель главного врача по медицинской части управления Андрей Духовный. По его словам, сведений о травмах и ухудшении самочувствия среди участников митинга к ним не поступало.

              Акции в поддержку Фургала состоялись в некоторых других городах края. Как рассказали ТАСС в администрации Комсомольска-на-Амуре, свыше тысячи человек прошли по главным улицам от центральной площади, подходили к зданиям УФСБ, администрации города, заходили на набережную Амура и разошлись у Драматического театра. Около 50 человек собирались на митинг в городе Бикин, сообщила агентству администрация Бикинского района.

              В экспертной среде отмечают, что организацией акции в Хабаровске занимались непосредственно ближайшие подчиненные Фургала. «Это несанкционированное шествие было абсолютно ожидаемым и программируемым мероприятием. Организацией акции занимались заместитель Фургала Владимир Хлапов и пресс-секретарь Надежда Томченко. Губернаторской командой были задействованы все медиа-инструменты, которые ежегодно получают только из бюджета 280 миллионов рублей», – сказал газете ВЗГЛЯД директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов.

              В свою очередь политолог Марат Баширов добавляет, что прочие организационные вопросы, в том числе оперативную распечатку наклеек с призывами участвовать в митинге, решал помощник главы региона Захар Синяговский. По информации некоторых источников, такое поведение подчиненных главы региона связано с попытками обезопасить себя от возможного ареста. «Но, с другой стороны, хорошо, что все это выходит наружу. Новому врио, который, скорей всего, приедет в Хабаровск уже на следующей неделе, будет понятно, кого нужно убрать из структур власти в первую очередь», – сказал Баширов газете ВЗГЛЯД.

              По мнению Мартынова, «у подобных персонажей все организовано как в «приличной» банде: жестко и вертикально». «Чисто технологически это мероприятие было подготовлено заранее, а не за два дня. Заранее был готов определенный инструментарий, который держали под парами, просчитывая вариант предстоящего ареста Фургала. Все это косвенно указывает на то, что там рыло в пуху», – полагает эксперт.

              Местные политологи считают наивным принимать выход людей в поддержку губернатора по зову сердца и души. На самом деле «акция была ранее удачно спланирована и также удачно реализована». «Это можно заявить, судя по тому, как прошло шествие митингующих: изначально сбор был на площади им. Ленина, потом люди прошли по центральным улицам города, а затем остановились у правительства края», – отмечает политолог Андрей Кудисов.

              Баширов указывает на то, что организаторы акции пытались представить шествие как одно из «самых массовых» в истории Хабаровска, но на многих фотографиях с акции «виден определенный ракурс съемки». Он убежден, что людям нужно подробно рассказывать о криминальном прошлом Фургала, тогда желающих выходить в его поддержку станет меньше. «Для меня стало открытием, что у Фургала на руке девять пальцев. В криминальных кругах у него кличка – Девятипалый. Оказывается, ему в молодости отсекли палец за определенные провинности. Все это надо рассказывать. Это убеждает больше, чем просто сообщения об аресте губернатора, которого зачем-то увезли в Москву», – рассказал Баширов.

              Попытки прикрыться якобы мнением народа со стороны преступников не новы, подчеркивает Мартынов. «Я не помню случая, чтобы подобное давление на правосудие повлияло каким-то образом на решение суда. Вспомните, как собирались митинги в поддержку арестованного мэра Ярославля Евгения Урлашова и главы администрации Владивостока Игоря Пушкарева. Ну, люди собирались и выпускали пар. Обратите внимание, что во время шествия в Хабаровске правоохранители не велись на провокации, спокойно наблюдали. Ну, собрали они в пике 12,5 тысяч людей. Даже если этот результат умножить в полтора раза, как это любят делать некоторые, то для Хабаровска с населением 617 тысяч человек – это не критично», – пояснил эксперт.

              Мартынов назвал произошедшее подтверждением того, что Россия – правовое и демократическое государство. «До этого Хабаровск был знаменит мультиком про поросенка, который стал хабаровчанином, а теперь и с новой стороны. У нас большая страна, разная. Но исходя из тяжести статей, которые инкриминируются Фургалу, там даже вариантов других нет. Получит по полной программе вне зависимости от статуса и занимаемой должности», – прогнозирует эксперт.

              Однако у этой акции могут быть негативные последствия из-за пандемии коронавируса. Мартынов напомнил, что Фургал, который по первому образованию медик, ввел в регионе очень жесткие меры.

              «Фургал устроил в Хабаровском крае настоящее «коронавирусное гестапо». Он одним из первых закрыл регион, чуть ли не границы хотел начать строить. В ответ все жители взвыли. А он говорил, что, мол, мы боремся с пандемией. А край далеко не прошел пик заболеваемости и не вышел на плато.

              Поэтому будет очень серьезная вспышка заболеваемости. В такой толпе достаточного одного чихающего персонажа... Заражение происходит очень быстро. Как бы не пришлось федеральному центру спасать людей», – опасается Мартынов.

              Напомним, накануне Басманный суд Москвы арестовал Фургала на два месяца. Он помещен в следственный изолятор «Лефортово». Подозреваемый отказался признать вину.

              Фургал был задержан в связи с расследованием дела в отношении ОПГ, которая причастна к ряду особо тяжких преступлений против бизнесменов в 2004-2005 годах в Хабаровском крае и Амурской области. В рамках этого уголовного дела также были задержаны депутаты Законодательной думы Хабаровского края от ЛДПР Дмитрий Козлов и Сергей Кузнецов. Им вменяют экономическую статью, а Фургалу – «статьи, связанные с организацией убийства». Среди подозреваемых в убийстве Зори и Булатова экс-депутат Хабаровской краевой думы Николай Мистрюков, соучредитель компании «Торэкс», где доля принадлежит жене Фургала Ларисе Стародубовой.

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