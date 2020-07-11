Политолог: Акцию в поддержку Фургала организовали его подчиненные

Несанкционированная акция в поддержку Сергея Фургала координировалась из администрации губернатора. Организаторы намеренно пытались придать ей массовости, что чревато негативными последствиями в условиях коронавируса, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Марат Баширов. Так он отреагировал на шествие в поддержку арестованного губернатора Хабаровского Края Сергея Фургала.

«Уже есть информация о том, что акция координировалась из правительственных структур Хабаровского края. Это первый зампредседателя правительства Хабаровского края Владимир Хлапов и пресс-секретарь губернатора Надежда Томченко, которая занималась мобилизацией через медиа. Прочие организационные вопросы, в том числе оперативную распечатку наклеек, решал помощник главы региона Захар Синяговский», – сказал политолог, эксперт Института коммуникационного менеджмента ВШЭ Марат Баширов.

Эксперт назвал действия подчиненных губернатора Хабаровского края Сергея Фургала глупостью. Он подчеркнул, что по информации некоторых источников, такое поведение подчиненных главы региона связано с попытками обезопасить себя от возможного ареста. «Но, с другой стороны, хорошо, что все это выходит наружу. Новому врио, который, скорей всего, приедет в Хабаровск уже на следующей неделе, будет понятно, кого нужно убрать из структур власти в первую очередь», – полагает Баширов.

Политолога не удивило, что организаторы несанкционированной акции созывали людей в условиях пандемии коронавируса. «Большинство людей шло плотным потоком без защитных масок. Я бы не исключал вспышки заболеваемости, заражения коронавирусной инфекцией. Эта безалаберность сработала против людей. С другой стороны, многие узнают, что не всегда нужно идти на поводу у тех, кто организовывает такие мероприятия. Все-таки нужно думать и о собственной безопасности», – считает собеседник.

Баширов добавил, что организаторы акции пытались показать шествие как одно из «самых массовых» в истории Хабаровска. «Виден определенный ракурс съемки. Но максимум в шествии участвовало тысяч десять человек. Учитывая население Хабаровска в 617 тысяч человек, это меньше 2%. В конечном итоге до центральной площади Ленина дошло около трех тысяч человек. С учетом того, что ЛДПР умеет организовывать подобного рода митинги и они часто ориентируются на такие публичные мероприятия, ничего критического в Хабаровске не случилось. Надо рассказывать, что произошло с Фургалом и за что его арестовали. Это будет одна из задач полпреда президента в Дальневосточном Федеральном округе и силовиков», – считает эксперт.

Для Баширова стало открытием, что у Фургала на руке девять пальцев. «В криминальных кругах у него кличка – Девятипалый. Оказывается, ему в молодости отсекли палец за определенные провинности. Все это надо рассказывать. Это убеждает больше, чем просто сообщения об аресте губернатора, которого зачем-то увезли в Москву», – уверен политолог.

По оценке эксперта, прошедшая акция никак не отразится на ходе дела против Фургала. Он напомнил, что в свое время в поддержку арестованного мэра Ярославля Евгения Урлашова и главы администрации Владивостока Игоря Пушкарева тоже проходили митинги. Но оба в итоге были приговорены к тюремным заключениям. «Статьи, которые инкриминируются Фургалу, очень тяжелые. Убийства людей – это не нецелевое расходование средств и не кража денег из бюджета. Невозможно повлиять никаким митингом на ситуацию, когда речь идет о возможном причастии к убийству людей. Количество уголовных дел в ходе этого расследования будет только множиться», – прогнозирует Баширов.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, в субботу в Хабаровске прошел несанкционированный митинг в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. В акции приняли участие около 15 тыс. человек. В течение четырех часов митингующие прошли по центральным улицам города, скандируя лозунги в поддержку Фургала.

В пятницу Басманный суд Москвы арестовал Фургала на два месяца по делу о покушении на убийство и организации убийств. Он помещен в следственный изолятор «Лефортово».

Фургал был задержан в связи с расследованием дела в отношении ОПГ, которая причастна к ряду особо тяжких преступлений против бизнесменов в 2004-2005 годах в Хабаровском крае и Амурской области. В рамках уголовного дела также задержаны депутаты Законодательной думы Хабаровского края от ЛДПР Дмитрий Козлов и Сергей Кузнецов. Этим депутатам вменяют экономическую статью, а Фургалу – «статьи, связанные с организацией убийства».