Несанкционированный митинг в поддержку Фургала закончился в Хабаровске

В Хабаровске завершился несанкционированный митинг в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала.

Горожане разошлись с площади Ленина, полиция никого не задерживала. В акции приняли участие около 15 тыс. человек, передает ТАСС.

Митингующие прошли по центральным улицам города, они скандировали лозунги в поддержку Фургала. Акция длилась более четырех часов.

В управлении скорой медицинской помощи Хабаровска сообщили, что во время шествия были перекрыты улицы. Из-за этого три кареты скорой помощи были вынуждены стоять в пробках, объезжать участки с затрудненным движением, передает РИА «Новости».

Отмечается, что «на здоровье пациентов это не отразилось».

Напомним, призывы к местным жителям принять участие в акции протеста появились в соцсетях накануне.

В пятницу Басманный суд Москвы арестовал Фургала на два месяца по делу о покушении на убийство и организации убийств. Он помещен в следственный изолятор «Лефортово».

Фургал был задержан в связи с расследованием дела в отношении ОПГ, которая причастна к ряду особо тяжких преступлений против бизнесменов в 2004-2005 годах в Хабаровском крае и Амурской области.

В рамках уголовного дела также задержаны депутаты Законодательной думы Хабаровского края от ЛДПР Дмитрий Козлов и Сергей Кузнецов. Этим депутатам вменяют экономическую статью, а Фургалу – «статьи, связанные с организацией убийства».