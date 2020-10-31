На несанкционированную акцию в Хабаровске собрались 300 человек

В Хабаровске, несмотря на хорошую погоду, на несанкционированную акцию в поддержку арестованного по подозрению в заказных убийствах экс-губернатора Сергея Фургала собрались не больше 300 человек, сообщила пресс-служба администрации города.

«Несмотря на хорошую погоду, на митинг площади Ленина в Хабаровске собралось едва ли 300 человек. Они собрались на площади Ленина у здания правительства региона», – говорится в сообщении на сайте администрации Хабаровска.

В пресс-службе напомнили, что в крае сохраняется неблагоприятная эпидемическая обстановка, связанная с распространением COVID-19. Введены ограничения на проведение массовых мероприятий, действует обязательный масочный режим, рекомендовано соблюдение социальной дистанции, «поэтому все пришедшие на несанкционированную акцию находятся под пристальным вниманием силовых структур», добавили в администрации города.

Отметим, что на центральную площадь краевой столицы вышло почти вдвое меньше горожан, чем в выходные две недели назад – тогда сообщалось, что акция собрала около 500 человек.

Политолог Виктор Потуремский в комментарии газете ВЗГЛЯД отмечал, что обычные хабаровчане стали устават от этих акций, а протест в Хабаровске маргинализировался.