Политолог: Жители Хабаровска устали от акций протеста

Акций протеста в Хабаровске, хотя и перестали быть массовыми, но доставляют горожанам множество связанных с передвижением по городу неудобств, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Виктор Потуремский. По его словам, протестующие уже не имеют конкретных требований, а их цель - привлечение к себе внимания с помощью провокаций.

«Протест в Хабаровске маргинализировался. Он стал не такой массовый и понятно, что сейчас он обернулся протестом ради протеста. Маргинальность, на мой взгляд, ключевой критерий, который это описывает. Люди протестуют уже, не имея достаточных рациональных оснований и не формулируют каких-то конкретных требований в связи с протестом», – считает директор по политическому анализу Института социального маркетинга (ИНСОМАР) Виктор Потуремский.

Эксперт уверен, что обычные хабаровчане постепенно стали уставать от этих акций. «Поставьте себя на место горожанина. Понятно, что эти протестные акции, кроме того что вызывают определенное напряжение, создают массу бытовых неудобств, связанных с передвижением по городу, с трафиком, с использованием инфраструктуры и т.д.», – пояснил собеседник.

Потуремский добавил, что целью радикально настроенных активистов становится провоцирование столкновений с полицией, привлечение внимания к себе. «Протест должен любой ценой притягивать внимание и каким-то образом получать обратную связь. Понятно, что появляется риск радикализации», – подытожил политолог.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, в субботу в Хабаровске сотрудники правоохранительных органов пресекли нарушения во время очередной несогласованной акции в поддержку арестованного бывшего губернатора края Сергея Фургала. В один момент протестующие безуспешно попытались установить палатки на центральной площади у здания правительства края.

Прибывшие на место полицейские предупредили митингующих о недопущении противоправных действий. После отказа выполнять требования сотрудников правоохранительных органов некоторые активисты были задержаны бойцами ОМОНа. По данным администрации города, были задержали 25 человек.

Акции протеста сторонников Фургала проходили в Хабаровске с 11 июля после задержания экс-губернатора по подозрению в организации заказных убийств предпринимателей и в покушении на убийство.