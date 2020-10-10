ОМОН помешал сторонникам Фургала установить палатки в центре Хабаровска

В Хабаровске сотрудники правоохранительных органов пресекли нарушения во время очередной несогласованной акции в поддержку арестованного бывшего губернатора после того, как протестующие попытались установить палатки на центральной площади у здания правительства края.

В субботу участники несанкционированной акции в поддержку экс-губернатора Сергея Фургала начали устанавливать палатки у здания правительства Хабаровского края. Некоторые протестующие заявили о планах остаться в них ночевать, сообщает «Эхо Москвы».

На место прибыли полицейские, которые предупредили митингующих о недопущении противоправных действий и том, что сотрудники полиции могут применить против протестующих силу. После отказа выполнять требования сотрудников правоохранительных органов, некоторые активисты были задержаны сотрудниками ОМОНа .

«Представители правоохранительных органов перешли к активным действиям в отношении участников несанкционированной массовой акции, которая проходит сегодня на площади Ленина в Хабаровске. После митинга и шествия, которые традиционно начинаются в 12:00 (05:00 мск), протестующие демонстративно разбили палатки прямо на газонах главной городской достопримечательности. Были смонтированы три таких сооружения», - сообщили ТАСС в городской администрации. Там также отметили, что силовики были вынуждены вмешаться. «Так как участники акции отказались это сделать добровольно, незаконные сооружения были демонтированы стражами порядка», - сказал собеседник агентства.

По данным администрации города, были задержали 25 человек.

В Хабаровске полиция помешала сторонникам Фургала установить палатки на центральной площади города pic.twitter.com/YOYISCQG8O — Взгляд (@vzglyad) October 10, 2020

Акции протеста сторонников Фургала проходили в Хабаровске с 11 июля после задержания экс-губернатора по подозрению в организации убийств предпринимателей и в покушении на убийство. Самые многочисленные митинги проходят по субботам. Акция в Хабаровске в прошлую субботу, по данным мэрии, собрала 500 человек.