На устроившего акцию у здания ФСБ мужчину составили протокол

Административный протокол составили на мужчину, задержанного за акцию у здания ФСБ в Москве, у него изъяли крест и табурет, рассказал источник в правоохранительных органах.

Мужчина 2000 года рождения доставлен в отдел полиции «Китай-город», оставлен там на ночь. На него составили протокол по ч. 8 ст. 20.2 КоАП РФ («нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования»). У него изъяли крест, табурет и сымитированные «тома уголовных дел», которые он использовал в акции», – сообщил источник РИА «Новости».

Источник уточнил, что это не первое привлечение мужчины к административной ответственности – ранее он привлекался по той же ст. 20.2, а также неоднократно по ст.20.1 («мелкое хулиганство»).

Напомним, в четверг адвокат Сергей Тельнов сообщил, что в Москве задержан акционист Павел Крисевич, который на Лубянке имитировал распятие Иисуса Христа.