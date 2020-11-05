Участники акции «Сохраним лес» высадили деревья у уникального озера под Калининградом Главу омского минздрава уволили после инцидента со скорыми Против директора ФБК возбуждено уголовное дело 5 ноября 2020, 16:30 Текст: Елизавета Булкина

Уголовное дело возбуждено против директора Фонда борьбы с коррупцией Ивана Жданова за неисполнение решения суда, сообщили в ГУ ФССП России по Москве. «5 ноября возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 315 УК РФ («Неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта») в отношении директора Фонда борьбы с коррупцией», – сообщили ТАСС в ведомстве В Фонде борьбы с коррупцией проводятся следственные действия в рамках расследования дела. Ранее сторонники блогера Алексея Навального заявили о том, как оказались обмануты руководством Фонда борьбы с коррупцией (ФБК).

