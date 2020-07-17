Сторонники Навального обвинили руководство ФБК в обмане

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Стойкость России по «Северному потоку – 2» разозлила СШАФото: Stefan Sauer/dpa/Global Look Press
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Должна ли армия России защищать Армению в войне с Азербайджаном

Азербайджанская боевая авиация вряд ли успеет защитить нефтепромыслы Баку от армянских ударовФото: mod.gov.az
Киев вдруг вмешался в конфликт на Южном Кавказе, потребовав от армян соблюдать «территориальную целостность» Азербайджана. Москва же предпочла роль посредника, призвав обе стороны прекратить стрельбу. Пикантность ситуации в том, что сейчас отношения у Москвы как раз лучше с Баку, чем с Ереваном. Но Ереван остается союзником по ОДКБ. Должна ли Россия посылать свои войска на выручку прозападному Пашиняну? Подробности...
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Россия лишает себя главной ударной силы на море

Ракетоносцы Ту-16 морской авиации СССР наводили страх на моряков стран НАТОФото: Семен Майстерман/Фотохроника ТАСС
17 июля свой праздник отмечают российские летчики морской авиации (МА) – одного из важнейших инструментов в современной войне. И в США до сих пор, и в свое время в СССР авиация играла ключевую роль во всех жизненно важных морских конфликтах. Почему ее значение столь велико и как получилось, что на останках великой советской морской авиации сегодня одни руины? Подробности...
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Азербайджан и Армения перешли к ядерным угрозам

Азербайджан пригрозил Армении ударом по Мецаморской АЭС Фото: armeniannpp.am
Баку и Ереван повысили градус воинственной риторики на небывалый уровень. Дело дошло до угрозы взрыва атомной станции, который затронет не только страны Южного Кавказа, но и других соседей. Тем временем на границе двух государств продолжаются бои с использованием артиллерии, дронов и танков. Какими силами обладают Азербайджан и Армения, чтобы нанести удар по болевым точкам друг друга, и какие будут последствия? Подробности...
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Взрыв в Казани обнажил инфраструктурную проблему России

В России необходимо проводить реконструкцию всей инфраструктуры, причем не только нефтегазовойФото: 16.mchs.gov.ru
В нефтегазовом секторе России произошла очередная авария. В результате взрыва и пожара на газораспределительной станции в Казани один человек погиб, еще двое пострадали. В городе введен режим ЧС. По мнению экспертов, инциденты подобного рода указывают на масштабные проблемы российской инфраструктуры. В чем именно они заключаются и как их можно решить? Подробности...
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«Неслыханная свобода слова» по-украински

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Инвестиции в Россию – привилегия для умных

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Не так важны деньги сами по себе, сколько то, какие это деньги. Инвестиции в такие ресурсные страны, как Россия, должны стать привилегией для иностранных инвесторов, а не правом «тяжелого кошелька». Иначе получится как на Украине. Подробности...

Работа на Америку ломает людям судьбы

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Это характернейшая черта американцев. Они будут вам улыбаться, вы даже станете считать этих прекрасных ребят своими друзьями, но когда вы почему-либо окажетесь для них неудобны, они моментально превратятся в жестоких, не знающих жалости администраторов. Подробности...
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              Сторонники Навального обвинили руководство ФБК в обмане

              17 июля 2020, 12:42

              Текст: Наталья Ануфриева

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              Сторонники блогера Алексея Навального заявили о том, как оказались обмануты руководством Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), а также рассказали о своем разочаровании.

              Бывший координатор штаба Навального в Санкт-Петербурге Денис Михайлов обвинил руководство Фонда борьбы с коррупцией в обмане. Он написал в Facebook пост под названием «Общее дело и обман», в котором рассказал, как в ФБК отказались помочь ему с оплатой многомиллионного штрафа.

              История со штрафом произошла в феврале 2019 года, когда Фрунзенский районный суд Санкт-Петербурга удовлетворил иск прокуратуры к Денису Михайлову и активисту движения «Весна» Богдану Литвину на общую сумму 7,3 млн рублей. По мнению прокуратуры, именно такой ущерб был нанесен городу в результате незаконной акции 5 мая 2018 года, сообщает RT.

              Из решения суда следует, что Михайлов и Литвин организовали данное мероприятие «путем размещения открытых призывов к участию в сети интернет». Протестующие шли по маршруту сад Зимнего дворца – Александровский сад – Невский проспект – сад Зимнего дворца. 

              «Ответчики, как организаторы, не обеспечили соблюдения участниками мероприятия общественного порядка и сохранности зеленых насаждений», – говорится в документе. 

              На митинге некоторые протестующие для «лучшего обзора происходящего влезали на деревья», другие прошлись пешком и проехались на велосипедах по газонам и цветникам. В результате зеленые насаждения в районе Александровского сада и у Зимнего дворца «были повреждены и подлежали вырубке».

              В общей сложности речь шла о повреждении 2,1 тыс. кв. м газона, 75 парковых роз, цветников виолы площадью 60 кв. м, цветника астильбы гибридной площадью 4 кв. м, цветника с пионами площадью 3 кв. м, 15 штук сирени обыкновенной и 175 штук кустарника кизильника блестящего. 

              Михайлов был уверен, что штраф удастся погасить с помощью пожертвований (донатов). Он организовал сбор средств и надеялся, что в будущем Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) отменит решение Санкт-Петербургского суда.

              «Но увы, я не получил большой поддержки – и сбор средств закончился, не успев начаться», – посетовал активист.

              Недавно Навальный в ходе одного из эфиров в Сети объявил о сборе средств на штрафы за незаконные акции во время выборов в Мосгордуму в 2019 году.

              «Вступили в силу иски. Соболь и Албуров должны «Автомобильным дорогам» 1,5 млн рублей. Все независимые кандидаты прокуратуре – 1,2 млн рублей. Албуров и Соболь должны еще Московскому метрополитену 600 тыс. рублей. Все, кроме Албурова, но уже включая меня, должны ресторану «Армения» 241 тыс. рублей. Тут невозможно (справиться) иначе, кроме как с кассой взаимопомощи. Это была наша общая кампания. Без вашей помощи мы не потянем», – сказал блогер.

              «Почему штраф, который присудили мне и Богдану, незаконен и помогать с его оплатой мне не нужно, а в Москве это «налог, который необходимо оплатить»?», – задался Михайлов вопросом в своем посте. 

              Ответил на это в комментарии к посту глава сети региональных штабов Навального Леонид Волков: «Через личное банкротство в твоем случае снять проблему гораздо проще и ничего не стоит. Это была солидарная рекомендация всех юристов с того самого момента, как возникла история со штрафом. Ты не согласился – твое право. Но тебя никто не обманывал». 

              На это ему возразил бывший менеджер проектов ФБК Федор Горожанко: «Леонид, может, обман в том, что вы с юристами прекрасно знаете, что в случае Дениса (с причинением ущерба городскому имуществу) банкротство физлица не работает. И вместо того, чтобы помочь ему собрать деньги на оплату штрафа, ты писал в рабочие чаты, что сбор денег Денисом не авторизован, и требовал отжать ретвиты у тех, кто его поддержал».

              Согласно федеральному закону «О несостоятельности (банкротстве)» (пп. 5 и 6 ст. 213.28), в некоторых случаях требования кредиторов могут предъявляться физическому лицу и уже по окончании производства по делу о его банкротстве. Таким случаем является и «возмещение вреда имуществу, причиненного гражданином умышленно или по грубой неосторожности».

              «Именно это и есть мой случай. Поэтому я сразу и отказался от банкротства. Если мы все-таки перенесемся в ту реальность, где банкротство возможно по такой категории дел, то у меня еще один вопрос. Почему тогда (сейчас) все же идет сбор средств (на выплату штрафов), а не на процедуру банкротства у Навального и других?», – отметил Михайлов.

              В ответ на свой пост Михайлов получил большой отклик от других сотрудников штабов Навального. Об этом он написал пост, который назвал «Нулевая терпимость».

              «Многие чем-то недовольны, но боятся это высказать», – отметил он.

              Обращаясь к действующим и бывшим сотрудникам штабов Навального, Михайлов призвал их «трезво оценить ситуацию».

              После Михайлова пост на Facebook опубликовала экс-координатор штаба Навального в Оренбурге Наталия Трубачева, заявив, что блогер не «испортился», а всегда был таким: «Он был абсолютно пустой – он и есть такой, он был глупый – и есть глупый, советник проворовавшегося губернатора на зарплате. Это за него мы в том числе делали кадровую работу, делали работу по связям с общественностью, вытаскивали людей, скидывались».

              Именно «свита» и сделала из Навального «короля», подчеркивает активистка: «Он никого не кидал, это люди от него отвалились».

              «И остался просто глупый суетливый человечек. Он (Навальный) никого не предал и не изменился. Просто люди массово ушли. И глупо себя винить в том, что «доверился, а он обманул». Он всегда был таким, это именно доверившиеся люди делали кампанию человечной, стремились к диалогу без травли и нападок. Потом они ушли, и остался глупый человек. Король без свиты. Король, решивший, что он и есть свита, что он и есть люди», – заключила она.

              Ранее бывший волонтер штаба Алексея Навального Александр Туровский раскритиковал частые отъезды блогера за границу, несмотря на судебные заседания по делу о массовых беспорядках в Москве.

              Отметим, что в июле Навального заподозрили в отдыхе на Балтийском море за счет пожертвований. Также сообщалось о «втором бюджете ФБК».


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