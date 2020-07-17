Сторонники Навального обвинили руководство ФБК в обмане

Сторонники блогера Алексея Навального заявили о том, как оказались обмануты руководством Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), а также рассказали о своем разочаровании.

Бывший координатор штаба Навального в Санкт-Петербурге Денис Михайлов обвинил руководство Фонда борьбы с коррупцией в обмане. Он написал в Facebook пост под названием «Общее дело и обман», в котором рассказал, как в ФБК отказались помочь ему с оплатой многомиллионного штрафа.

История со штрафом произошла в феврале 2019 года, когда Фрунзенский районный суд Санкт-Петербурга удовлетворил иск прокуратуры к Денису Михайлову и активисту движения «Весна» Богдану Литвину на общую сумму 7,3 млн рублей. По мнению прокуратуры, именно такой ущерб был нанесен городу в результате незаконной акции 5 мая 2018 года, сообщает RT.

Из решения суда следует, что Михайлов и Литвин организовали данное мероприятие «путем размещения открытых призывов к участию в сети интернет». Протестующие шли по маршруту сад Зимнего дворца – Александровский сад – Невский проспект – сад Зимнего дворца.

«Ответчики, как организаторы, не обеспечили соблюдения участниками мероприятия общественного порядка и сохранности зеленых насаждений», – говорится в документе.

На митинге некоторые протестующие для «лучшего обзора происходящего влезали на деревья», другие прошлись пешком и проехались на велосипедах по газонам и цветникам. В результате зеленые насаждения в районе Александровского сада и у Зимнего дворца «были повреждены и подлежали вырубке».

В общей сложности речь шла о повреждении 2,1 тыс. кв. м газона, 75 парковых роз, цветников виолы площадью 60 кв. м, цветника астильбы гибридной площадью 4 кв. м, цветника с пионами площадью 3 кв. м, 15 штук сирени обыкновенной и 175 штук кустарника кизильника блестящего.

Михайлов был уверен, что штраф удастся погасить с помощью пожертвований (донатов). Он организовал сбор средств и надеялся, что в будущем Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) отменит решение Санкт-Петербургского суда.

«Но увы, я не получил большой поддержки – и сбор средств закончился, не успев начаться», – посетовал активист.

Недавно Навальный в ходе одного из эфиров в Сети объявил о сборе средств на штрафы за незаконные акции во время выборов в Мосгордуму в 2019 году.

«Вступили в силу иски. Соболь и Албуров должны «Автомобильным дорогам» 1,5 млн рублей. Все независимые кандидаты прокуратуре – 1,2 млн рублей. Албуров и Соболь должны еще Московскому метрополитену 600 тыс. рублей. Все, кроме Албурова, но уже включая меня, должны ресторану «Армения» 241 тыс. рублей. Тут невозможно (справиться) иначе, кроме как с кассой взаимопомощи. Это была наша общая кампания. Без вашей помощи мы не потянем», – сказал блогер.

«Почему штраф, который присудили мне и Богдану, незаконен и помогать с его оплатой мне не нужно, а в Москве это «налог, который необходимо оплатить»?», – задался Михайлов вопросом в своем посте.

Ответил на это в комментарии к посту глава сети региональных штабов Навального Леонид Волков: «Через личное банкротство в твоем случае снять проблему гораздо проще и ничего не стоит. Это была солидарная рекомендация всех юристов с того самого момента, как возникла история со штрафом. Ты не согласился – твое право. Но тебя никто не обманывал».

На это ему возразил бывший менеджер проектов ФБК Федор Горожанко: «Леонид, может, обман в том, что вы с юристами прекрасно знаете, что в случае Дениса (с причинением ущерба городскому имуществу) банкротство физлица не работает. И вместо того, чтобы помочь ему собрать деньги на оплату штрафа, ты писал в рабочие чаты, что сбор денег Денисом не авторизован, и требовал отжать ретвиты у тех, кто его поддержал».

Согласно федеральному закону «О несостоятельности (банкротстве)» (пп. 5 и 6 ст. 213.28), в некоторых случаях требования кредиторов могут предъявляться физическому лицу и уже по окончании производства по делу о его банкротстве. Таким случаем является и «возмещение вреда имуществу, причиненного гражданином умышленно или по грубой неосторожности».

«Именно это и есть мой случай. Поэтому я сразу и отказался от банкротства. Если мы все-таки перенесемся в ту реальность, где банкротство возможно по такой категории дел, то у меня еще один вопрос. Почему тогда (сейчас) все же идет сбор средств (на выплату штрафов), а не на процедуру банкротства у Навального и других?», – отметил Михайлов.

В ответ на свой пост Михайлов получил большой отклик от других сотрудников штабов Навального. Об этом он написал пост, который назвал «Нулевая терпимость».

«Многие чем-то недовольны, но боятся это высказать», – отметил он.

Обращаясь к действующим и бывшим сотрудникам штабов Навального, Михайлов призвал их «трезво оценить ситуацию».

После Михайлова пост на Facebook опубликовала экс-координатор штаба Навального в Оренбурге Наталия Трубачева, заявив, что блогер не «испортился», а всегда был таким: «Он был абсолютно пустой – он и есть такой, он был глупый – и есть глупый, советник проворовавшегося губернатора на зарплате. Это за него мы в том числе делали кадровую работу, делали работу по связям с общественностью, вытаскивали людей, скидывались».

Именно «свита» и сделала из Навального «короля», подчеркивает активистка: «Он никого не кидал, это люди от него отвалились».

«И остался просто глупый суетливый человечек. Он (Навальный) никого не предал и не изменился. Просто люди массово ушли. И глупо себя винить в том, что «доверился, а он обманул». Он всегда был таким, это именно доверившиеся люди делали кампанию человечной, стремились к диалогу без травли и нападок. Потом они ушли, и остался глупый человек. Король без свиты. Король, решивший, что он и есть свита, что он и есть люди», – заключила она.

Ранее бывший волонтер штаба Алексея Навального Александр Туровский раскритиковал частые отъезды блогера за границу, несмотря на судебные заседания по делу о массовых беспорядках в Москве.

Отметим, что в июле Навального заподозрили в отдыхе на Балтийском море за счет пожертвований. Также сообщалось о «втором бюджете ФБК».