Стало известно о «втором бюджете ФБК»

Компания «Страна приливов», торгующая мерчем Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального, тратит миллионы на пожертвования подконтрольным организациям. Структура уже попала в поле зрения Следственного комитета в связи с расследованием уголовного дела о легализации сотрудниками ФБК средств, добытых третьими лицами преступным путем.

В финансовом отчете ФБК за 2019 год не говорится о том, что у его сотрудников есть коммерческие предприятия, цель которых, в отличие от некоммерческого фонда, – получение прибыли. При этом такие фирмы есть и в России, и за рубежом. ФБК в 2019 году получил 82,3 млн рублей. Этот бюджет, согласно отчету, сформирован из пожертвований, средний размер которых составил 712 рублей, а всего в прошлом году было сделано 115,6 тыс. онлайн-переводов.

Формально фонд не обязан отчитываться о фирмах своих сотрудников. Однако такие фирмы эксперты называют «взаимозависимыми лицами», и таким образом может формироваться альтернативный бюджет, который жертвователям не показывают. Например, в эфирах на канале YouTube и на своем сайте Навальный рекламирует фирменный мерч – различную продукцию от чехлов для телефонов до резиновых уточек с автографом Навального. Продает этот мерч компания «Страна приливов». Единственным владельцем фирмы с апреля 2018 года числится штатный юрист ФБК Евгений Замятин.

В 2019 году, согласно имеющимся в распоряжении RT финансовым документам, Замятин 16 раз вносил на счета «Страны приливов» различные суммы на уставную деятельность компании. В общей сложности речь идет примерно о 8,6 млн рублей. Среднее значение его зачислений примерно 540 тыс. рублей. Но варьируются они от 900 рублей до 1 млн. Даже если предположить, что Замятин отдавал фирме собственную зарплату (которая формируется из пожертвований), очевидно, что в фонде он столько не зарабатывал. Согласно отчету ФБК, все расходы фонда по статье «Юристы и отдел расследований» составили примерно 6 млн рублей.

В базе данных «Контур.Фокус», агрегирующей ЕГРЮЛ и ЕГРИП, нет информации о том, что сам Замятин занимается каким-то другим прибыльным бизнесом либо такой есть у кого-то из его близких родственников. При этом выручка самой компании в 2018 году составила в полтора раза меньше пожертвований Замятина – 5,4 млн рублей, а чистая прибыль в три раза меньше – 2,7 млн рублей.

Эксперты отмечают, что источник происхождения 8,6 млн рублей, который Замятин внес на счета «Страны приливов», непрозрачен. Едва ли это были личные средства юриста ФБК, считают они.

«Возможно, это конвертированные в наличные биткоины. Либо это доходы от «черных» клиентов – тот самый второй бюджет ФБК, который потом легализуется через юридические лица-прокладки путем внесения средств наличными от сотрудников», – предполагает бывший сотрудник фонда Серуканов.

У Замятина не могло быть таких денег, соглашается юрист и член Общественный палаты Илья Ремесло. «В ФБК ничего не меняется. Продолжается отмыв денег. Но они (сотрудники ФБК) продолжают говорить, что им жертвуют по 500 рублей. То есть ФБК получает крупные суммы от «анонимных жертвователей», вносит их на счета компании, а та перечисляет их подконтрольным ФБК фондам под видом пожертвований», – говорит юрист.

Правоохранительные органы уже заинтересовались движением финансов в структурах ФБК и его сотрудников. В августе прошлого года Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело о легализации фондом Навального 1 млрд рублей – суммы, предположительно полученной третьими лицами преступным путем (пункт «б» части 4 статьи 174 УК РФ). В качестве свидетелей по этому делу СК тогда же допросил Замятина и Вячеслава Гимади – главу юридического отдела ФБК, по совместительству учредителя двух коммерческих предприятий ООО «Медиа-Лайв» и ООО «Левиафан-Медиа». У обоих следователи провели обыски. Материалы расследования СК не разглашает, но в августе-октябре прошлого года СК в рамках этого дела арестовал более 100 счетов физических и юридических лиц, провел обыски в штабах ФБК в 30 регионах страны.

В частности, известно, что следствие заинтересовалось дружественными ФБК фондами, которые, предположительно, могут быть звеньями в цепи легализации финансов криминального происхождения. Всего на слуху три таких фонда. У всех практически идентичные названия, всем «Страна приливов» в 2019 году добровольно жертвовала различные суммы.

Общая сумма поступлений на счета «Страны приливов», согласно финансовым документам, в 2019 году составила 15,4 млн рублей. Если предположить, что доходная статья фирмы состоит из продаж мерча ФБК и полиграфической продукции, то это меньше половины от общих поступлений, ведь Замятин внес туда 8,6 млн рублей. Расходная статья компании в 2019 году составила 17 млн рублей. Из них 10,8 млн рублей ушли на четыре различных фонда «защиты прав граждан» и выплаты физлицам по договорам гражданско-правового характера. Последние часто представляют собой альтернативу трудового договора.

Финансовый отчет ФБК за 2019 год, в котором есть и раздел зарплат, с точностью до рубля детализирует все доходы и расходы команды Навального. Однако баланс «Страны приливов» ФБК вряд ли мог бы опубликовать, ведь его прозрачность весьма сомнительна.

«Напомним, это далеко не единственная коммерческая структура, зарегистрированная на штатных сотрудников Навального. Вероятно, неслучайно поэтому общая сумма, арестованная СК по делу ФБК на всех счетах физических и юридических лиц, как признается в самом отчёте фонда, составляет почти 55,5 млн рублей», отмечается в журналистском расследовании.

Ранее уже сообщалось, что на штатных сотрудников Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального зарегистрировано несколько коммерческих фирм в России и за рубежом. Подобная схема, отмечают специалисты, может способствовать завышению затрат и занижению прибыли, трактоваться судами и ФНС как злоупотребление в налоговой сфере, способствовать выводу активов за рубеж.