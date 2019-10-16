Экс-волонтер штаба Навального обвинил блогера в равнодушии к участникам массовых беспорядков

Бывший волонтер штаба Алексея Навального Александр Туровский на своей странице в социальной сети опубликовал критическое замечание о частых отъездах блогера за границу, несмотря на судебные заседания по делу о массовых беспорядках в Москве.

«Не успел исчезнуть прошлый загар, как счастливый мажор Навальный в очередной раз улетел в приятную командировку/отдых в США. Причем такие путешествия странным образом всегда совпадают с обысками/задержаниями и иными неприятностями в отношении простых активистов. У многих неприятности, вплоть до реальной угрозы сесть в тюрьму, но только не у Алексея. С ним всегда все будет хорошо. Ему и паспорт выдадут, и за границу, когда захочет выпустят и конечно же сажать на долгий срок не будут. Жалко в этой истории простых ребят, которые работали в штабах за идею, за так называемую прекрасную Россию Будущего. Но, по всей видимости, ни у активистов, ни у Навального такой России не будет. У Алексея прекрасные США, Италии, Таиланды, а у ребят разбитые мечты и сломанные судьбы», – написал Туровский в Facebook.

Также с критикой блогера выступил бывший юрист ФБК, замглавы московского штаба Навального Виталий Серуканов в своем канале «Укол Зонтиком».

«Ну, что? Очередная картина маслом? Пока ФБК и иже с ними трясут обысками и прочими малоприятными действия – старик Навальный укатил в «Ростов», он же Нью-Йорк. Пересидеть тяжелые времена, подумать на приятной чужбине о нелегкой доле оппозиционного диктатора. Цинично, гадко по отношению к своим же, но если честно, то когда было по-другому? Кто-то вообще удивлен сейчас?» – написал он.

В понедельник СК России установил шестерых подозреваемых в насилии в отношении представителей власти в ходе июльских массовых беспорядков в Москве.

Напомним, митинги радикальной оппозиции проходили в столице 14 июля, 27 июля и 3 августа. Акции сопровождались уличными беспорядками – перекрывались Садовое кольцо и Большая Дмитровка, участники акций бросали куски асфальта в полицейских, распыляли газ.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, за что возбуждают дела против участников несанкционированных акций.

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