СК назвал подозреваемых в насилии в отношении представителей власти на акциях в Москве

Следственный комитет России установил шестерых подозреваемых в насилии в отношении представителей власти в ходе июльских массовых беспорядков в Москве.

«27 июля 2019 года на улице Рождественка города Москвы Егор Лесных и Максим Мартинцов, действуя группой лиц, напали на сотрудника Росгвардии и повалили его на тротуар. Кроме того, Лесных нанес другому правоохранителю удар ногой», – сообщается на сайте ведомства.

Другой подозреваемый напал на сотрудника Росгвардии, толкнув его с разбега в спину, отмечает СК.

«Следствием установлены и противоправные действия Владимира Емельянова в отношении росгвардейца, которого фигурант силой удерживал, препятствуя выполнению служебных обязанностей. Противоправные действия указанных лиц подтверждаются показаниями свидетелей и видеозаписями с места событий», – добавляет ведомство.

На данный момент Баршай, Емельянов, Лесных, Мартинцов задержаны в качестве подозреваемых, по местам их жительства проведены обыски.

Двое других установленных лиц, узнав о следственных мероприятиях, скрылись.

«В ближайшее время всем задержанным будет предъявлено обвинение, после чего следствие намерено обратиться в суд с ходатайством об избрании им меры пресечения», – заключили в СК.

Ранее СМИ сообщили о задержании предполагаемого организатора незаконной акции 27 июля Дэнни Кулинича.

Напомним, митинги радикальной оппозиции проходили в столице 14 июля, 27 июля и 3 августа. Акции сопровождались уличными беспорядками – перекрывались Садовое кольцо и Большая Дмитровка, участники акций бросали куски асфальта в полицейских, распыляли газ.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, за что возбуждают дела против участников несанкционированных акций.