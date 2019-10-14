В Москве задержан предполагаемый организатор незаконной акции 27 июля

В понедельник в Москве после обыска задержали активиста движения «Декоммунизация» Дэнни Кулинича, которого СМИ называли организатором массовых беспорядков в ходе несанкционированной акции 27 июля.

О задержании Дэнни Кулинича изданию «Медиазона» сообщил его брат Всеволод Кулинич. По его словам, утром понедельника к ним с обыском пришли около десятки сотрудников правоохранительных органов. Причиной следственных действий назвали статью о массовых беспорядках.

В ходе обыска, по информации издания, была изъята техника, составлен протокол об изъятии. После этого Кулинича увезли в центральное управление Следственного комитета России.

Издание добавляет, что Кулинич уже находится в статусе подозреваемого.

В сюжете телеканала РЕН ТВ, посвященным летним акциям радикальной оппозиции, Кулинича называли организатором несанкционированного митинга в Москве 27 июля.

СК РФ после проведения обыска задержан один из координаторов беспорядков во время массовых акций в Москве 27 июля Дэнни Кулинич pic.twitter.com/MSScrPFzXV — Актуальная Политика (@Current_policy) October 14, 2019

Напомним, митинги радикальной оппозиции проходили в столице 14 июля, 27 июля и 3 августа. Акции сопровождались уличными беспорядками – перекрывались Садовое кольцо и Большая Дмитровка, участники акций бросали куски асфальта в полицейских, распыляли газ.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, за что возбуждают дела против участников несанкционированных акций.