Блогера Алексея Навального заподозрили в отдыхе на Балтийском море за счет пожертвований. Навального заметили в Калининграде вместе с семьей.

«Пандемия научила Навального, что донаты и биткоины можно тратить и на отпуск внутри страны. Поэтому как только завершилось голосование, семья рванула в максимально европейский из российских городов и поселилась в Калининграде в самом дорогом отеле возле моря. Навальный не изменяет своим привычкам и уезжает в отпуск даже во время пандемии», – передает «Ридус» сообщение блогеров.

На видео, опубликованном Twitter-аккаунтом «Приемные дети Сороса», утверждается, что блогер отдыхает с семьей в дорогом отеле на побережье.

Ранее юрист и член Общественной палаты Илья Ремесло направил в Генпрокуратуру и ФНС сообщение о присвоении начальством ФБК блогера Навального пожертвований, переданных фонду в криптовалюте.