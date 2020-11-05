В Мичигане заявили о «явно искаженных» неофициальных результатах

Власти округа Антрим в американском штате Мичиган сообщили о «явно искаженных» предварительных результатах подсчетов голосов, их признали неверными и удалили.

В пресс-релизе, опубликованном на странице администрации округа в Facebook, говорится: офис председателя избирательной комиссии округа Антрим Шерил Гай «усердно работал, чтобы проанализировать результаты и определить источник расхождений, обнаруженных сегодня рано утром».

Позже власти округа сообщили, что предварительная информация, опубликованная рано утром в четверг, была неверной, ее удалили.

Власти предполагают, что к расхождениям мог привести сбой в спецоборудовании, однако, по словам Гай, это могло стать результатом «человеческой ошибки».

Как указывает издание Detroit Free Press, округ Антрим традиционно поддерживает на выборах представителей Республиканской партии, передает РИА «Новости».

В 2016 году Трамп победил в этом округе с результатом 62%, опередив своего оппонента Хилари Клинтон примерно на четыре тысячи голосов.

В среду утром, согласно предварительным результатам, после подсчета 95% бюллетеней кандидат от Демократической партии Джо Байден опережал Трампа на более чем три тысячи голосов.

Ранее штаб Дональда Трампа подал иск для приостановки подсчета голосов на выборах президента США.

Позднее сообщалось, что в иске выдвинуто требование к сотрудникам избирательных комиссий в штате Джорджия соблюдать закон о подсчете и хранении полученных по почте бюллетеней. Иски также поданы в штатах Пенсильвания и Мичиган.

Напомним, Трамп усомнился в результатах подсчета голосов в нескольких штатах, а позднее заявил, что побеждает на президентских выборах в Пенсильвании, Джорджии, Северной Каролине и, вероятно, в Мичигане.

В Пенсильвании, Висконсине и Мичигане итоги выборов подведут не сразу.