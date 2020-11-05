Штаб Трампа потребовал приостановить подсчет голосов в нескольких штатах

Избирательный штаб Дональда Трампа подал иск для приостановки подсчета голосов на выборах президента США в штате Джорджия, сообщают информационные агентства. Аналогичные иски поданы в штатах Пенсильвания и Мичиган.

В штатах Невада (шесть выборщиков), Пенсильвания (20), Джорджия (16), Северная Каролина (15) и Аляска (три) продолжается подсчет голосов. Как свидетельствуют данные местных избиркомов, в Неваде лидирует Джо Байден, в остальных неопределившихся штатах впереди Трамп, передает ТАСС со ссылкой на Associated Press и Fox News.

Губернатор Пенсильвании Том Вулф заявил, что намерен сопротивляться требованию Трампа добиться через суд приостановки подсчета голосов. По словам главы штата, «это неправильно, так как идет вразрез с основными принципами демократии». По его словам, избиркомы должны работать, «не опасаясь запугивания и нападок». Вулф выразил готовность «отчаянно биться» за права жителей Пенсильвании.

Штаб Трампа требует приостановки подсчета голосов, ссылаясь на отсутствие доступа к отслеживанию подсчета. Также штаб требует пересчитать голоса в ключевом штате Висконсин. Трамп заявил: «Наши адвокаты запросили «реальный доступ», но какой толк от этого? Ущерб уже был нанесен целостности нашей системы и самим президентским выборам. Вот что должно обсуждаться!» – передает РИА «Новости».

Напомним, Трамп усомнился в результатах подсчета голосов в нескольких штатах, а позднее заявил, что побеждает на президентских выборах в Пенсильвании, Джорджии, Северной Каролине и, вероятно, в Мичигане. В Пенсильвании, Висконсине и Мичигане итоги выборов подведут не сразу.