Командир КСИР убит при ударе БПЛА в Ираке

Один из командиров иранского Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Муслим Шахдан погиб при ударе беспилотника по автомобилю на западе Ирака на границе с Сирией, сообщил телеканал Al-Arabiya со ссылкой на иракские источники.

Как утверждает телеканал, удар по автомобилю, в котором находился Шахдан, был нанесен накануне вечером после того, как транспортное средство проехало через КПП «Аль-Каим». Сообщается, что помимо Шахдана погибли трое человек, которые его сопровождали, передает РИА «Новости».

Однако источники ливанского телеканала Al-Mayadeen опровергают сообщения об убийстве командира КСИР.

Напомним, 27 ноября в Тегеране было совершено покушение на иранского физика-ядерщика Мохсена Фахризаде, который руководил центром исследований при минобороны страны. От полученных ранений он скончался в больнице. Иран пообещал отомстить за убийство ученого. Тегеран заявил о причастности к убийству физика-ядерщика США и Израиля.

Американские СМИ заявили, что ученый, вероятно, был убит «Моссадом», так как Израиль хочет помешать Джозефу Байдену наладить диалог с Ираном. Экс-глава ЦРУ Джон Бреннан осудил убийство иранского физика, в то время как экс-советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон назвал убийство Фахризаде «превентивным ударом», который «полностью оправдан». Кроме того, СМИ сообщили, что для убийства иранского физика-ядерщика использовалось оружие израильского происхождения.

Москва заявила, что решительно осуждает убийство Фахризаде, нацеленное на дестабилизацию обстановки и нагнетание конфликтного потенциала в Иране.

Добавим также, 3 января в Ираке в результате американской спецоперации был убит командующий спецподразделением Корпуса стражей Исламской революции «Аль-Кудс» генерал Касем Сулеймани. Приказ о ракетном ударе отдал президент США Дональд Трамп. В ответ Иран нанес удары по авиабазе США на западе Ирака, а также по американскому военному объекту в Иракском Курдистане. В КСИР пригрозили, что иранские силы могут «сжечь все базы» США в регионе.