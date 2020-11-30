Украина приняла участие в разработке санкций против «Северного потока – 2»

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30 ноября, понедельник  |  Последнее обновление — 07:28  |  vz.ru
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Минобороны готово продать Москве аэродром Остафьево

Москва приросла военным аэродромом Остафьево ostafyevo.gazprom.ru
Минобороны РФ готово продать военный аэродром Остафьево правительству Москвы. Об этом газете ВЗГЛЯД сообщили сразу два источника. Город еще при Юрии Лужкове мечтал заполучить эту землю площадью более 560 га, но аэропорт с 1997 года входит в сферу бизнес-интересов Газпрома. Какие у столицы планы на эти земли? Подробности...
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Оппозиция и «спящие» подпитывают новые партии

На выборах-2021 пробиться в парламент могут несколько новых партий Михаил Воскресенский/РИА Новости
В Госдуму следующего созыва могут пройти несколько новых партий. Новичкам вполне по силам не только отобрать часть электората у некоторых парламентских партий, но и привлечь на свою сторону сторонников несистемной оппозиции. Кроме того, считают политологи, новые партии приведут за собой на избирательные участки и тех, кто раньше вообще не ходил на выборы. Подробности...
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Зачем России новая орбитальная космическая станция

С каждым годом МКС создает все больше технических проблем своим обитателям NASA
В РКК «Энергия» предложили отказаться от Международной космической станции в пользу собственного орбитального проекта. Дескать, ряд элементов МКС повреждены, а с 2025 года число отказов увеличится в несколько раз. Но строительство новой станции потребует колоссальных затрат. Во сколько обойдется России своя орбитальная станция и насколько целесообразны эти расходы? Подробности...
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Иран решили сделать легкой мишенью для Трампа

Мохсен Фахризаде был самым известным ядерным физиком Ирана WANA/REUTERS
Иран потерял «отца» своей ядерной программы – физика Мохсена Фахризаде. Его кортеж попал в засаду и был обстрелян, ученый скончался от ранений. Тегеран обвинил в произошедшем США и Израиль и пообещал мстить. Это уже вторая за год потеря для Ирана: в январе американцы убили генерала КСИР Касема Сулеймани, после чего Тегеран атаковал военную базу США на Ближнем Востоке. На какой ответ Иран решится теперь? Подробности...
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Исламские боевики из Карабаха разбредаются по Кавказу

Ликвидированные в Грозном боевики прибыли в Россию из Сирии nac.gov.ru
Боевики, которых ликвидировали во вторник в ходе боя в Грозном, проникли в Россию из-за границы. Известно, что уничтоженные террористы оттачивали свои боевые навыки в Сирии. Специалисты по безопасности обращают внимание: это произошло вскоре после появления сообщений о переброске Турцией исламистов из Сирии в зону карабахского конфликта. Подробности...
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Забудут ли когда-нибудь всех советских героев

Дарья Верясова
Дарья Верясова, писатель, историк
Основной проблемой в явлении под названием Зоя Космодемьянская является неопределенность ее положения в общественном сознании. История выбила из-под ног казненной героини могучий советский постамент и не сумела ничем его заменить. Подробности...
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«Джон Маккейн» попытался проверить Россию на прочность

Андрей Колесник
Андрей Колесник, ветеран спецназа ВМФ, депутат Госдумы VI созыва, депутат Калининградской облдумы
Нащупывая слабость России, наши иностранные партнеры привносят в этот мир хаос и войну. Грабеж и насилие. Провоцируют потрясения и конфликты. С тем чтобы, как стервятники, самим поживиться на этом кровавом пиру. Подробности...
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Певца революции убила поэма «Двенадцать»

Иван Иванюшкин
Иван Иванюшкин, Кандидат философских наук, исследователь истории интернета
Худой, измученный, озлобленный, без веры и надежды, с опустошенной душой… Теперь его нет… Голубой цветок недолго мог вынести удары революционной бури. Великий Александр Блок родился ровно 140 лет назад. Подробности...
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Латвия попросила Россию о помощи

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Киргизам предложили отказаться от русского

Кто подсадил Америку на наркотики

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Мир прощается с легендарным Диего Марадоной

Легендарный аргентинский футболист Диего Марадона скончался 25 ноября в возрасте 60 лет из-за остановки сердца. После его смерти в Аргентине объявили трехдневный траур. Поклонники величайшего футболиста 20-го века во всем мире выражают свою скорбь
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Голая активистка Femen изобразила в Киеве «девочку на шаре»

Обнаженная активистка Femen провела перед зданием администрации президента Украины акцию против «насилия». Очевидно, сеанс стриптиза приурочен к стартовавшей в среду всемирной акции «16 дней против насилия». Активистка воссоздала образ «девочки на шаре» из известной картины Пикассо
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На Приморье обрушился самый мощный ледяной шторм за последние 30 лет

Три дня во Владивостоке продолжался ледяной шторм. В результате разгула стихии было обесточено несколько районов города, наблюдаются перебои с подачей воды. Только по предварительным подсчетам, ущерб в Приморье оценивается в 80 миллионов рублей
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16:31

В Бурятии около 300 специалистов в сфере культуры прошли курсы повышения квалификации

Сотрудники учреждений культуры Бурятии – порядка 300 человек – прошли курсы повышения квалификации благодаря федеральному проекту «Творческие люди» нацпроекта «Культура», сообщили в Минкультуры республики.
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16:11

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Театр юного зрителя в Хабаровске в 2021 году обновит зрительный зал и сцену на средства национального проекта «Культура», сообщила заместитель министра культуры региона Ирина Купченко.
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17:21

В Севастополе в следующем году продолжат подготовку волонтеров культуры

Организаторы школы волонтеров, которая впервые прошла этой осенью в музее-заповеднике Херсонес Таврический в Севастополе, планируют вновь реализовать проект в 2021 году, сообщил руководитель проекта Артем Чернов.
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    Украина приняла участие в разработке санкций против «Северного потока – 2»

       30 ноября 2020, 07:28
    Фото: Bernd Wustneck/dpa/Global Look Press
    Текст: Дмитрий Зубарев

    Украинские лоббисты принимали участие в разработке санкций в отношении газопровода «Северный поток – 2», сообщили американские СМИ.

    Как пишет газета Wall Street Journal, речь идет о Вадиме Гламаздине, советнике председателя правления НАК «Нафтогаз Украины», и о директоре Центра исследований энергетики Александре Харченко. Украинцы в течение четырех лет «закулисно» работали в Вашингтоне в попытке помешать строительству «Северного потока – 2». Украинцы еще в 2016 году хотели помешать сооружению газопровода: Гламаздин, который тогда работал в кабмине Украины, и Харченко направили письма тогдашнему госсекретарю Рексу Тиллерсону и министру финансов США Стиву Мнучину, но те на послания не ответили, передает РИА «Новости».

    Впоследствии знакомый Гламаздина в Вашингтоне свел его с Даниэлем Вайдичем, лоббистом, который работал в комитете Сената по международным отношениям. Тот предложил изменить подход. По его словам, он помогал в 2014 году разрабатывать санкции в отношении России, которые заставили компанию ExxonMobil выйти из проекта с Роснефтью. В результате нефтяная компания потеряла доступ к важным технологиям, реализация проекта была приостановлена.

    Вайдич отметил, что «это была модель, которую мы применили по отношению к «Северному потоку – 2». В 2018 году Гламаздин и Харченко, пишет газета, привлекли аналитические центры к поиску уязвимостей в проекте. Такая уязвимость была обнаружена. Как отмечает WSJ, один московский эксперт заявил, что в России нет судов, которые могли бы прокладывать трубы соответствующего диаметра на необходимой глубине. При этом Дания запрещает судам становиться на якорь в некоторых районах Балтийского моря из-за того, что там могут находиться неразорвавшиеся снаряды времен Второй мировой войны. Компания «Газпром» тогда заключила соглашение со швейцарской фирмой Allseas Group SA, чье судно могло прокладывать трубы, не становясь на якорь.

    После этого Гламаздин и его коллеги решили «заняться трубоукладочными судами». Тогда они решили обратиться в конгресс и установили при помощи Вайдича контакт с сенатором Тедом Крузом. Тот помог привлечь к разработке санкций сенатора Джинн Шахин. В 2019 году они разработали законопроект о введении санкций против компаний, содействующих строительству газопровода. Компания Allseas стала основной их целью.
    Как отмечается в материале, «итогом лоббистской деятельности украинцев и поддержки со стороны сенатора Теда Круза, а также других членов Конгресса США, скептически относящихся к России, стали с трудом принятые санкции, из-за которых год назад работы над «Северным потоком – 2» были приостановлены». «Теперь украинцы считают, что они близки к успеху», – передает ТАСС текст материала.

    Лоббисты надеются на новые американские рестрикции, поясняет издание. Как стало известно ранее в этом месяце, представители обеих палат Конгресса США достигли договоренностей о том, что под расширенные санкции в отношении «Северного потока – 2», предусмотренные в проекте оборонного бюджета на следующий финансовый год (начался в стране 1 октября), могут попасть страховые и сертификационные компании, обслуживающие российские суда, которые завершают строительство газопровода.

    Как полагает Гламаздин, «когда по этим санкциям, наконец, проголосуют и они приобретут силу закона, возможности продолжить строительство трубопровода не будет». По оценке издания, «обе стороны теперь торопятся, чтобы обойти друг друга». «Для завершения строительства трубопровода судно «Академик Черский» нужно переоборудовать для работы с трубами большего диаметра. Новые санкции, включенные в проект оборонного бюджета, вступят в силу к концу года, они предполагают меры против компаний, которые осуществят эти доработки, и фирм, которые будут страховать, тестировать, инспектировать и сертифицировать газопровод», – считают авторы статьи.

    В ней отмечается, что в течение прошлого года американские официальные лица и некоторые законодатели в Конгрессе «внимательно следили за перемещением» судна «Академик Черский». По сведениям издания, министр финансов США Стивен Мнучин первоначально не поддерживал введение санкций в отношении проекта «Северный поток – 2». Действующий президент США Дональд Трамп, напротив, на встречах с канцлером Германии Ангелой Меркель не раз «подвергал ее критике» в связи со строительством газопровода.

    «Администрация Байдена могла бы проявить более снисходительный подход. Учитывая, что данные санкции пользуются поддержкой обеих партий, для их отмены потребуется политический капитал», – говорится в материале.

    Ранее в СМИ появились сообщения, что Det Norske Veritas – Germanischer Lloyd (DNV GL) объявила об остановке участия в проекте из-за угрозы американских санкций. Правительство Германии во время состоявшейся 6 ноября встречи с участием представителей германских и европейских компаний, Госдепартамента и министерства финансов США, а также американского посольства в Берлине еще раз озвучило свою принципиальную позицию по «Северному потоку – 2» и угрозам санкций против трубопровода.

    21 июля палата представителей Конгресса США одобрила проект оборонного бюджета на 2021 финансовый год, куда включили расширенные санкции против «Северного потока – 2». В октябре в Госдепартаменте США сообщили, что американские санкции по «Северному потоку – 2» распространятся на фирмы, предоставляющие услуги или средства для модернизации или установки оборудования на судах для укладки газопровода. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что новые санкции США в отношении «Северного потока – 2» являются частью несправедливой рейдерской конкуренции.

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