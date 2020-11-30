Украина приняла участие в разработке санкций против «Северного потока – 2»

Украинские лоббисты принимали участие в разработке санкций в отношении газопровода «Северный поток – 2», сообщили американские СМИ.

Как пишет газета Wall Street Journal, речь идет о Вадиме Гламаздине, советнике председателя правления НАК «Нафтогаз Украины», и о директоре Центра исследований энергетики Александре Харченко. Украинцы в течение четырех лет «закулисно» работали в Вашингтоне в попытке помешать строительству «Северного потока – 2». Украинцы еще в 2016 году хотели помешать сооружению газопровода: Гламаздин, который тогда работал в кабмине Украины, и Харченко направили письма тогдашнему госсекретарю Рексу Тиллерсону и министру финансов США Стиву Мнучину, но те на послания не ответили, передает РИА «Новости».

Впоследствии знакомый Гламаздина в Вашингтоне свел его с Даниэлем Вайдичем, лоббистом, который работал в комитете Сената по международным отношениям. Тот предложил изменить подход. По его словам, он помогал в 2014 году разрабатывать санкции в отношении России, которые заставили компанию ExxonMobil выйти из проекта с Роснефтью. В результате нефтяная компания потеряла доступ к важным технологиям, реализация проекта была приостановлена.

Вайдич отметил, что «это была модель, которую мы применили по отношению к «Северному потоку – 2». В 2018 году Гламаздин и Харченко, пишет газета, привлекли аналитические центры к поиску уязвимостей в проекте. Такая уязвимость была обнаружена. Как отмечает WSJ, один московский эксперт заявил, что в России нет судов, которые могли бы прокладывать трубы соответствующего диаметра на необходимой глубине. При этом Дания запрещает судам становиться на якорь в некоторых районах Балтийского моря из-за того, что там могут находиться неразорвавшиеся снаряды времен Второй мировой войны. Компания «Газпром» тогда заключила соглашение со швейцарской фирмой Allseas Group SA, чье судно могло прокладывать трубы, не становясь на якорь.

После этого Гламаздин и его коллеги решили «заняться трубоукладочными судами». Тогда они решили обратиться в конгресс и установили при помощи Вайдича контакт с сенатором Тедом Крузом. Тот помог привлечь к разработке санкций сенатора Джинн Шахин. В 2019 году они разработали законопроект о введении санкций против компаний, содействующих строительству газопровода. Компания Allseas стала основной их целью.

Как отмечается в материале, «итогом лоббистской деятельности украинцев и поддержки со стороны сенатора Теда Круза, а также других членов Конгресса США, скептически относящихся к России, стали с трудом принятые санкции, из-за которых год назад работы над «Северным потоком – 2» были приостановлены». «Теперь украинцы считают, что они близки к успеху», – передает ТАСС текст материала.

Лоббисты надеются на новые американские рестрикции, поясняет издание. Как стало известно ранее в этом месяце, представители обеих палат Конгресса США достигли договоренностей о том, что под расширенные санкции в отношении «Северного потока – 2», предусмотренные в проекте оборонного бюджета на следующий финансовый год (начался в стране 1 октября), могут попасть страховые и сертификационные компании, обслуживающие российские суда, которые завершают строительство газопровода.

Как полагает Гламаздин, «когда по этим санкциям, наконец, проголосуют и они приобретут силу закона, возможности продолжить строительство трубопровода не будет». По оценке издания, «обе стороны теперь торопятся, чтобы обойти друг друга». «Для завершения строительства трубопровода судно «Академик Черский» нужно переоборудовать для работы с трубами большего диаметра. Новые санкции, включенные в проект оборонного бюджета, вступят в силу к концу года, они предполагают меры против компаний, которые осуществят эти доработки, и фирм, которые будут страховать, тестировать, инспектировать и сертифицировать газопровод», – считают авторы статьи.

В ней отмечается, что в течение прошлого года американские официальные лица и некоторые законодатели в Конгрессе «внимательно следили за перемещением» судна «Академик Черский». По сведениям издания, министр финансов США Стивен Мнучин первоначально не поддерживал введение санкций в отношении проекта «Северный поток – 2». Действующий президент США Дональд Трамп, напротив, на встречах с канцлером Германии Ангелой Меркель не раз «подвергал ее критике» в связи со строительством газопровода.

«Администрация Байдена могла бы проявить более снисходительный подход. Учитывая, что данные санкции пользуются поддержкой обеих партий, для их отмены потребуется политический капитал», – говорится в материале.

Ранее в СМИ появились сообщения, что Det Norske Veritas – Germanischer Lloyd (DNV GL) объявила об остановке участия в проекте из-за угрозы американских санкций. Правительство Германии во время состоявшейся 6 ноября встречи с участием представителей германских и европейских компаний, Госдепартамента и министерства финансов США, а также американского посольства в Берлине еще раз озвучило свою принципиальную позицию по «Северному потоку – 2» и угрозам санкций против трубопровода.

21 июля палата представителей Конгресса США одобрила проект оборонного бюджета на 2021 финансовый год, куда включили расширенные санкции против «Северного потока – 2». В октябре в Госдепартаменте США сообщили, что американские санкции по «Северному потоку – 2» распространятся на фирмы, предоставляющие услуги или средства для модернизации или установки оборудования на судах для укладки газопровода. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что новые санкции США в отношении «Северного потока – 2» являются частью несправедливой рейдерской конкуренции.

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