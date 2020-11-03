Врачи рассказали о работе в «красной зоне»

Российские врачи, помогающие пациентам, у которых выявили коронавирус, рассказали о сложностях работы в «красной зоне», отметив, в частности, что месяцами не видят своих родных и близких.

Так, врач-пульмонолог из Улан-Удэ Оксана Намжилон, работающая с апреля в инфекционном госпитале для COVID-пациентов, рассказала о том, что очень долго не видела своих родителей и лишь дважды за последние полгода брала выходной. Она решила меньше появляться дома, чтобы не заразить родных.

«Жалеть себя некогда. Сейчас все силы брошены не борьбу за жизни людей. Тяжело и морально, и физически. На прошлой неделе уже до слез, пациентов поступает очень много. Я призываю всех: пожалуйста, соблюдайте все меры безопасности, носите маски и респираторы, берегите себя», – сказала Намжилон в эфире Первого канала.

Спортивные медики Андрей и Мария Быковы из Владивостока прошли переобучение и трудятся в инфекционном госпитале для больных коронавирусом, стараясь при этом внедрять и привычные для себя рабочие методы из лечебной физкультуры. Последние два месяца, как отмечается в репортаже, они постоянно порознь и рады каждой проведенной минуте вместе. «Несколько дней так получается, что я с ночи, а супруга в день приходит», – рассказал Быков.

Медсестра-анестезистка Наталья Нанарова, работающая в «красной зоне» с больными коронавирусом, также поделилась трудностями, с которыми сталкиваются медики. «Тяжело, что нельзя попить воды, элементарно сходить в туалет. Усталость, жарко. Сейчас дали отопление. В отделении невыносимо душно, и окна не откроешь, потому что больным холодно», – рассказала Нанарова.

В Уфе в роддоме женщины с диагнозом коронавирус и малыши, только что появившиеся на свет, – лежат отдельно. Чтобы помочь роженицам легче справиться в такой сложный период, врачи каждый день высылают им фото и видео детей. «Психологически, когда женщина выздоравливает, – мы радуемся, детки рождаются здоровыми – мы радуемся. Мы работаем вахтами, люди научились расходовать свои силы на 15 дней. К этому долго шли – первый месяц был тяжелым. Потом морально сотрудники научились. Кризис бывает у всех, где-то на 12-й день смены все устают», – рассказала заведующая роддомом Дина Абсалямова.

Напомним, ранее врачи республиканской клинической больницы (РКБ) Татарстана спасли жизнь беременной девушке, которая заболела коронавирусом на сроке в 27 недель.