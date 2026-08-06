«Единая Россия» обратилась в Генпрокуратуру после отказа такси везти ветерана СВО

Tекст: Дарья Григоренко

«Подмосковье. Водитель такси, индивидуальный предприниматель Камилов Камиль отказался везти ветерана боевых действий, участника СВО, добровольца из Сербии Зорана, его супругу и пожилых родителей-инвалидов», – написал Сидякин в Max.

«Причина? Цитата: «Вы высокомерные, ходите как-то не так, и я отказываюсь вас везти». Это не просто хамство. Это удар в спину тем, кто защищает страну. Плевок в лицо пожилым людям. Агрегатор отделался дежурной фразой про «команду качества». Вернут деньги, поговорят с водителем. Этого мало. Здесь есть состав дискриминации и прямое оскорбление личности», – добавил он.

Сидякин направил запрос в Генпрокуратуру. «Будем добиваться жесткой правовой оценки. Такие люди не должны работать в сфере услуг», – уточнил он.

Напомним, в Одинцовском округе водитель отказался везти сербского добровольца СВО и его родителей-инвалидов, сославшись на «высокомерное поведение пассажиров».

Инцидент произошел 31 июля, когда семья вызвала машину для поездки в Красногорский район, передает Царьград. Прибывший на вызов водитель осмотрел клиентов через закрытую дверь и внезапно отменил заказ.

«Вы высокомерные со мной не здороваетесь, ходите как-то не так, и я отказываюсь вас везти», – заявил автомобилист пассажирам. Мужчина добавил, что сам якобы принимал участие в боевых действиях, однако наотрез отказался уточнять подробности своей службы.

Пострадавший сербский доброволец также подал заявление в надзорное ведомство Одинцовского городского округа. Представители агрегатора Fasten RU пообещали вернуть деньги за сорванную поездку и тщательно проверить детали конфликта.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле 2026 года подмосковная полиция депортировала таксиста-иностранца за отказ везти ветерана СВО с инвалидностью.

В феврале 2025 года московский таксист-мигрант отказался перевозить раненого бойца в военной форме.

Член СПЧ Александр Брод назвал любые формы дискриминации участников спецоперации недопустимыми.