Член СПЧ: Любые формы дискриминации участников СВО недопустимы

Член СПЧ Брод: Оскорбления в адрес участников СВО – повод для вмешательства следственных органов

Tекст: Олег Исайченко

«К сожалению, инцидент в Люберцах – это не первый подобный случай. Ранее такие ситуации возникали и в других регионах нашей страны. Участников СВО не пускали в заведения общепита, придираясь к тому, что они в униформе», – сказал Александр Брод, член Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ).

«Такие ситуации демонстрируют ряд проблем. Во-первых, непонимание некоторых слоев населения значения СВО и роли её участников. Во-вторых, духовную черствость, которая завелась в душах части наших граждан. Кроме того, эти инциденты показывают, что пока еще существуют противники действий России», – отмечает собеседник.

«Конечно, дискриминация участников СВО недопустима в любой форме и требует обжалования. Более того, если ограничительные меры сопровождаются оскорблениями и иными радикальными действиями, то возникает прямой повод вмешательства следственных органов», – подчеркивает он.

«Также существует ещё одна проблема. Участники СВО пережили боевые действия, жестокость противника, гибель товарищей. Это накладывает отпечаток на психофизиологическое состояние людей. Поэтому часто им требуется помощь психологов. На эту тему также стоит подумать», – резюмировал Брод.

Ранее Следственный комитет России начал расследование после инцидента в кафе в подмосковных Люберцах. Напомним, владелица не пустила участников спецоперации в заведение, а затем опубликовала в соцсетях экстремистский пост. Telegram-канал ведомства сообщает, что уголовное дело возбудили по статье 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства).

В Следственном комитете отметили, что активисты одной из общественных организаций написали обращение на имя председателя ведомства Александра Бастрыкина, в котором сообщили о данном инциденте. Кроме того, заявители просят проверить женщину на причастность к финансированию ВСУ.

Напомним, ранее владелица Strong Coffee Алена Полякевич в профиле в Instagram* (принадлежит Meta*, признанной экстремистской и запрещенной в РФ) рассказала, как выгнала из кофейни участника специальной военной операции, который «вел себя мягко говоря не очень», пишет «Коммерсант». Ранее ее уже признали виновной по статье о дискредитации армии России (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ), также отмечает «Коммерсант». По сообщению МВД, девушку оштрафовали на 45 тыс. руб.

Отметим, что подобные случаи происходили и ранее в других регионах страны. Так, неделю назад в Нижнем Новгороде приехавшего в отпуск из зоны СВО солдата не пустили в местные клубы. В одном из заведений «сослались на распоряжение администрации», в другом объяснили отказ внешним видом бойца – он был одет в военную форму. ТАСС отмечает, что полиция начала проверку по данному факту.

В конце прошлого года в Ростовской области военнослужащих, которые возвращались из отпуска в зону СВО, отказались заселять в отель, в котором у них был заранее забронирован номер. В гостинице сослались на ошибку бронирования. Позже появилась информация, что данный отель закрыли. Там не отвечают на звонки, а упоминание о нем пропало из всех агрегаторов.