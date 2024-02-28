Против владелицы кафе в Люберцах завели дело после инцидента с бойцами СВО

Tекст: Александра Юдина

В Telegram-канале СК указано, что в интернете размещено обращение к председателю комитета активистов общественной организации, в котором сообщается, что в городе Люберцы Московской области женщина, являющаяся собственницей сети предприятий общественного питания, не пускала в заведения участников спецоперации, а также выложила в соцсети пост с высказываниями экстремистского характера.

Уточняется, что расследуется уголовное дело по признакам возбуждения ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства.

В январе иностранцы избили участника спецоперации в кафе в Подмосковье.

