По сути, цели СВО – демилитаризация и денацификация Украины – есть принуждение функционеров этого государства к выполнению Всеобщей декларации прав человека. Честные европейские политики, если они там есть, должны были бы санкционное внимание направить на Украину, а вовсе не на Россию.0 комментариев
Против владелицы кафе в Люберцах завели дело после инцидента с бойцами СВО
Следственный комитет расследует уголовное дело после инцидента в подмосковных Люберцах, где владелица сети предприятий общепита не пустила участников СВО в кафе и выложила в соцсетях экстремистский пост.
В Telegram-канале СК указано, что в интернете размещено обращение к председателю комитета активистов общественной организации, в котором сообщается, что в городе Люберцы Московской области женщина, являющаяся собственницей сети предприятий общественного питания, не пускала в заведения участников спецоперации, а также выложила в соцсети пост с высказываниями экстремистского характера.
Уточняется, что расследуется уголовное дело по признакам возбуждения ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства.
В январе иностранцы избили участника спецоперации в кафе в Подмосковье.