Состояние ВСУ шокировало приехавшего на Украину журналиста CNN

Украинские военные пожаловались журналисту CNN на превосходство армии России

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, по 40 российских беспилотников ежедневно атакуют окопы ВСУ, а российская РЭБ при этом глушит украинские дроны, передает РИА «Новости».

Украинские военные признались Уолшу, что несут серьезные потери и уже падают духом.

Уолш добавил, что на Украине царит смерть, грязь, угнетают тупик и напоминания об иссякающей американской помощи: все печально и чувствуется отчаяние.

«Раньше ВСУ не говорили о поражении, но, похоже, к этому все и идет», – подытожил журналист.

Ранее сообщалось, что командир действующей в районе Авдеевки 59-й бригады вооруженных сил Украины заявил, что прикажет солдатам идти с лопатами на российских военных.