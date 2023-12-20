В Ростовской области закрыли отель из-за отказа заселить бойцов СВО

Потери ВСУ составили до 60 военнослужащих, танк, три бронемашины, самоходная артустановка «Акация», гаубица «Мста-Б», сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
На Краснолиманском направлении действиями подразделений группировки «Центр» отражены пять атак штурмовых групп 24-й и 116-й механизированных бригад ВСУ в возле Червоной Дибровы и Петровского Луганской народной республики (ЛНР). Потери противника составили порядка 185 военнослужащих и две машины пехоты.
На Донецком направлении подразделения Южной группировки во взаимодействии с авиацией отразили три атаки штурмовых групп 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в рядом с Марьинкой Донецкой народной республики (ДНР), нанесли поражение живой силе и технике 28-й, 42-й и 93-й механизированных бригад ВСУ под Курдюмовкой, Андреевкой и Клещеевкой ДНР, отчитались в Минобороны.
Противник на этом направлении потерял около 180 военнослужащих, три бронетранспортера.
В ходе контрбатарейной борьбы за последние сутки поражены американская артиллерийская система М777, самоходная артустановка «Акация», гаубицы «Мста-Б» и Д-30, две самоходные артиллерийские установки «Гвоздика», два орудия Д-20.
На Южно-Донецком направлении подразделения группировки «Восток» во взаимодействии с авиацией отразили атаку и нанесли поражение подразделениям 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ у Новомихайловки ДНР. Потери противника составили до 100 военнослужащих, три бронемашины, гаубица «Мста-С», а также орудие Д-20, перечислили в Минобороны.
На Запорожском направлении подразделениями российской группировки, ударами авиации отражена атака штурмовых групп 14-й бригады нацгвардии Украины, нанесено поражение живой силе 117-й и 118-й механизированных бригад ВСУ поблизости от Работино Запорожской области. Потери ВСУ составили до 80 человек.
На Херсонском направлении огнем артиллерии по районам сосредоточения противника поражены порядка 75 военнослужащих, гаубица «Мста-Б» и две пушки «Гиацинт-Б», сообщил Конашенков.
Оперативно-тактической авиацией, беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России уничтожен: склад боеприпасов 115-й механизированной бригады ВСУ и станция РЛС ПВО «Пеликан», поражены живая сила и техника противника в 112 районах.
Средствами ПВО сбиты шесть украинских беспилотников около Корсунки, Раденска, Новой Маячки Херсонской области и Нестерянки Запорожской области, подытожили в оборонном ведомстве.