Юрист предложил наказывать заведения, не пускающие людей в военной форме

Юрист Соловьев: Клубы и рестораны обязаны пускать людей в военной форме

Tекст: Татьяна Косолапова

В Нижнем Новгороде приехавшего в отпуск из зоны специальной военной операции (СВО) солдата не пустили в местные клубы, сообщает «Газета.Ru». В одном из заведений «сослались на распоряжение администрации», в другом объяснили отказ внешним видом бойца – он был одет в военную форму.



«Ситуация дикая. Вообще пребывание в военной форме в местах общего пользования, в том числе в ресторанах и клубах, не может быть запрещено. Более того, вопрос о запрете ношения военной формы в общественных местах даже не должен ставиться», – считает Соловьев.

Во-первых, рассказывает специалист, есть общие правила пользования клубами, ресторанами и прочими общественными заведениями, где не прописан запрет на ношение военной формы. Во-вторых, не существует никаких ограничений в предоставлении каких-либо услуг для тех, кто одет в военную форму.

Юрист отмечает, что каждое заведение вправе установить свои правила посещения, в том числе относительно дресс-кода. Но если они противоречат законодательству, то не могут применяться. А в законодательстве нет запрета на посещение каких-либо заведений людьми в военной форме.



«В свое время были проблемы с допуском в рестораны инвалидов, маломобильных. И тогда это рассматривалось как дискриминация. За нее, к слову, предусмотрена ответственность в административном кодексе», – делится Соловьев.

По его словам, случай с бойцом СВО в клубе можно также рассматривать как проявление дискриминации, в том числе по признаку пола, расы, относимости к определенной социальной группе и привлекать по 282-й статье УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства). Все механизмы государственной защиты этих правоотношений есть и в административном, и уголовном кодексе. На сегодняшний день нужно отработать лишь правоприменительную практику, считает юрист.

Он напоминает, что в годы Великой Отечественной войны и после нее солдаты и офицеры на танцы приходили в военном. И это считалось особой гордостью – продемонстрировать свою форму, государственные награды.



Но сейчас такое благожелательное отношение к военной форме испытывают не все, отмечает эксперт: «Очевидно, некоторые посетители развлекательных заведений потом высказывают хозяевам или администраторам, что им неприятно находиться в одном помещении с людьми в форме, что они пришли отдыхать, а не смотреть на военных, что их это каким-то образом смущает и т. д. Это происходит из-за того, что одна часть нашего общества воюет, а другая – отдыхает и пытается делать вид, что вообще ничего не происходит. Поэтому вот эту самую часть общества, которая смущается наших бойцов, нужно приводить в чувство, в том числе привлекая к ответственности те заведения, где применяются дискриминационные меры к нашим бойцам».

Ранее в Ростовской области военнослужащих, которые возвращались из отпуска в зону СВО, отказались заселять в отель, в котором у них был заранее забронирован номер. В гостинице сослались на ошибку бронирования. Позже появилась информация, что данный отель закрыли – там не отвечают на звонки, а упоминание о нем пропало из всех агрегаторов.