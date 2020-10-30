В Татарстане врачи спасли беременную с COVID-19

Врачи республиканской клинической больницы (РКБ) Татарстана спасли жизнь беременной девушке, которая заболела коронавирусом на сроке в 27 недель.

У девушки были насморк и красное горло, а через три дня ОРВИ перетекло в ангину, к вечеру она начала задыхаться. Приехавшие медики скорой подключили беременную к кислороду и увезли в инфекционный госпиталь, где у нее диагностировали коронавирус, передает «Реальное время».

К вечеру пациентке стало еще хуже: дышать самостоятельно она уже не могла, легкие оказались поражены на 50%, температура была выше 39 градусов. Девушка находилась в бессознательном состоянии. Ночью беременную привезли в реанимацию Перинатального центра РКБ. Несколько суток врачи каждый час проверяли ее состояние.

После нескольких суток капельниц, уколов, таблеток и кислородных масок девушка стала приходить в себя. Отмечается, что ребенок жив и здоров по всем показателям. Еще через несколько дней пациентку перевели в отделение пульмонологии РКБ на реабилитацию. Как сообщили в пресс-службе РКБ, беременная уже уехала домой и ждет дня родов.

Ранее губернатор Мурманской области Андрей Чибис сообщил, что врачи спасли жизнь 90-летней пациентке с кардиостимулятором, у которой выявили коронавирус.