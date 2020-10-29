В Мурманске медики вылечили от коронавируса 90-летнюю пациентку

Мурманские врачи спасли жизнь 90-летней пациентке с кардиостимулятором, у которой выявили коронавирус, сообщил губернатор региона Андрей Чибис.

«Мурманские врачи вылечили от коронавируса 90-летнюю северянку с кардиостимулятором и сопутствующими возрастными осложнениями. Эта битва закончилась победой», – написал Чибис в своем аккаунте в Instagram.

Ранее руководитель Центра телемедицины департамента здравоохранения Москвы Мария Соколова сообщила, что самому молодому участнику исследования прививки от коронавируса в Москве – 18 лет, а самому пожилому – 73 года.

За минувшие сутки в России выявили рекордные 17 тыс. 717 случаев коронавируса. Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 4 тыс. 906, Санкт-Петербурге – 758, Московской области – 514.