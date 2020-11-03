Во Владимирской области запустят проект по созданию модельных домов культуры

Пилотный проект «Бюро Аполлона» по созданию по всей стране модельных домов культуры разработают во Владимирской области до конца 2020 года. Регион также первым внедрит нововведение на средства нацпроекта «Культура» в 2021 году, сообщила директор департамента культуры Владимирской области Алиса Бирюкова.

«Проект создания модельных домов культуры «Бюро Аполлона» будет чем-то напоминать проект модельных библиотек, который требует от работников библиотек, становящихся модельными, обучаться новым технологиям работы, приобретать новое оборудования для работы, менять пространство внутри. Сейчас проект в стадии доработки. Минкультуры дало поручение своим структурам, прежде всего Российскому дому народного творчества, специалисты которого помогут нам доработать его до стадии модельного. В следующем году мы планируем начать реализацию проекта во Владимирской области, таким образом, регион станет пилотной территорией по его реализации», – передает ее слова ТАСС.

Как уточнила Бирюкова, участники программы по созданию модельных домов культуры будут получать финансирование на основе конкурса. На выигранные средства клубы-победители смогут закупить так называемые модули в зависимости от имеющихся площадей и кадров, при этом у них появится общее брендирование. Таким образом, каждый клуб получит свой набор специализаций. Например, студию анимации или оборудование для дизайна с применением цифровых технологий.

«После обкатки во Владимирской области это должно стать системной историей, которая на конкурсной основе будет распространяться по всей стране и давать новое наполнение или новую подачу домам культуры. Модельным проект предложила сделать замминистра культуры России Ольга Ярилова после его представления на Всероссийском съезде директоров клубных учреждений в Ставропольском крае в конце октября», – добавила Бирюкова.

Нацпроект «Культура» разработан для реализации президентского указа «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». Проект состоит из трех подразделов: «Культурная среда», «Творческие люди» и «Цифровая культура». Всего на реализацию нацпроекта из бюджета в 2019–2024 годы планируется выделить 113,5 млрд рублей (из федерального – 109,7 млрд рублей, из бюджетов субъектов – 3,8 млрд рублей). При этом наибольшее финансирование предусмотрено для проекта «Культурная среда» – 84 млрд рублей.