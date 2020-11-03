В Вашингтоне обстреляли отель с российскими журналистами

Гостиница в Вашингтоне, где остановилась съемочная группа российского телеканала «НТВ», в ночь на вторник была обстреляна, сообщил корреспондент «НТВ» Алексей Веселовский. Информацию подтвердили сотрудники отеля.

На месте происшествия на первом этаже гостиницы Holiday Inn источники РИА «Новости» обнаружили разбитое витражное стекло, с отверстием примерно в один сантиметр и разломом с множеством трещин, предположительно от попадания пули или нескольких пуль, внутри холла первого этажа и на улице оказались разбросаны осколки стекла.

«Я писал сюжет, услышал звуки, как мне показалось, – выстрелов. Их я могу по своему опыту работы в горячих точках различить. После этого я спустился вниз, вход был перекрыт полицией, затянут полицейской лентой. Полицейские ничего не комментировали. Сотрудник отеля сказал, что была стрельба», – рассказал Веселовский.

Администратор отеля подтвердила информацию о стрельбе. «Да, был такой инцидент, но к счастью, никто не пострадал», – сказала она. По ее словам, стреляли снаружи.

В полиции заявили, что пули, попавшие в витраж вашингтонской гостиницы, где остановилась съемочная группа российского телеканала «НТВ», оказались шальными.

«По словам сотрудницы на ресепшн, полицейские сказали, что пули были шальными. Из двух машин стреляли друг в друга, несколько пуль попали в лобби», – сказал Веселовский.

Напомним, в конце октября в МИД России выразили возмущение в связи с бездействием американских правоохранительных органов в связи с нападениями на российских журналистов в США.

Ранее в октябре российское посольство в Вашингтоне потребовало от Госдепартамента США объяснений в связи с многочасовым допросом американскими спецслужбами журналиста телеканала RT Константина Рожкова в аэропорту Нью-Йорка. Позже спецслужбы США вновь допросили журналиста телеканала RT в аэропорту Нью-Йорка.

В ноябре 2017 года посол России в Соединенных Штатах Анатолий Антонов выразил поддержку сотрудникам американского филиала телеканала RT, вынужденного зарегистрироваться «иностранным агентом» по требованию минюста США, а также выразил обеспокоенность происходящим вокруг RT.