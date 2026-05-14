  Си Цзиньпин и Трамп начали переговоры в Пекине
    Трамп проведет переговоры в Пекине по китайским правилам
    Словакия пообещала кратно увеличить продажу снарядов Украине
    В Госдуме предложили сделать Пасху государственным праздником
    В Совете Европы заявили об усталости ЕС от украинских беженцев
    Участник программы «Время героев» Шуваев назначен врио губернатора Белгородской области
    Выпускник «школы губернаторов» Ковальчук назначен врио губернатора Брянской области
    Минобороны нанесло массированный удар по Западной Украине
    Мадьяр сообщил о вызове посла России в МИД Венгрии из-за «взрывов в Закарпатье»
    Учитель объяснил введение устного экзамена по истории снижением речевых навыков школьников
    Сергей Миркин Сергей Миркин Почему украинский язык не стал на Украине родным

    Украинцы воспринимают украинизацию как фальшь, как что-то искусственное, ненастоящее. Навязывание украинского языка во всех сферах вызывает у людей внутренний протест и отторжение, причем даже у тех, кто политически принял постулаты политической русофобии.

    Сергей Худиев Сергей Худиев Фальшивые «старцы» нагоняют жуть

    Часто в «пророчествах» такого рода реализуется схема, знакомая по Ванге и Нострадамусу: берется темная, неопределенная фраза и встраивается в актуальную политическую повестку. А самим «старцам» присваивается роль нострадамусов, которые делают волнующие и мрачные предсказания.

    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов США повторяют ошибки Ассирии

    США – страна юная, с ничтожной исторической памятью. На фоне 2500-летнего Ирана 250-летняя Америка выглядит несмышленым подростком. И ведет себя соответствующе. Конечно, это не первый случай в истории.

    14 мая 2026, 06:09 • Новости дня

    Гидрометцентр предупредил о потеплении в Москве

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В столичном регионе ожидается теплая погода с прояснениями, местами пройдут кратковременные дожди, сообщил Гидрометцентр.

    В четверг, 14 мая, жителей столицы ждет облачная погода с прояснениями и кратковременные осадки, указали в Гидрометцентре, передает ТАСС.

    Днем столбики термометров покажут от 21 до 23 градусов тепла. В ночные часы температура может опуститься до 12 градусов.

    Скорость восточного ветра составит 6-11 метров в секунду. Атмосферное давление прогнозируется на уровне около 741 миллиметра ртутного столба.

    В Московской области днем воздух прогреется от 19 до 24 градусов, в отдельных районах возможна гроза. Ночью температура в Подмосковье может понизиться до 9 градусов тепла.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне синоптик Михаил Леус сообщил о вероятном наступлении метеорологического лета в Москве.

    11 мая 2026, 22:25 • Новости дня
    Путин за рулем Aurus приехал к первой учительнице в гостиницу на Арбате

    @ Скриншот с видео Max-канале «Кремль. Новости».

    Tекст: Катерина Туманова

    В понедельник президент России Владимир Путин встретился со своей школьной учительницей Верой Дмитриевной Гуревич, на встречу глава государства приехал за рулем представительского Aurus.

    «Президент пригласил Веру Дмитриевну посетить парад Победы в Москве, а затем погостить несколько дней в столице. Для педагога была организована культурная программа», – сообщили в Max-канале «Кремль. Новости».

    В понедельник глава государства поужинал с Верой Дмитриевной в Кремле, лично управляя автомобилем Aurus и заехав за учительницей в гостиницу.

    Увидев бывшего ученика, Вера Дмитриевна приостановилась.

    «Не пойму, ты это, не ты?» – сказала она смеясь.

    «Да я, я», – ответил Путин, крепко обнимая первую учительницу.

    Они обменялись поздравлениями с Днем Победы, президент вручил Вере Дмитриевне большой букет цветов, поприветствовал родственников первой учительницы, после чего все отправились в Кремль.

    Ранее Песков рассказал о приглашении Путиным первой учительницы на парад Победы и составлении особой культурной программы для Веры Дмитриевны, в том числе экскурсии по галерее Александра Шилова.

    Aurus – первый российский бренд автомобилей класса люкс, в линейке которого на данный момент лимузин, седан и внедорожник. Внедорожник класса люкс Aurus Komendant был презентован в музее Гаража особого назначения в 2022 году. Это полноприводное авто с силовой электроустановкой и двигателем V8 Twin-turbo мощностью 598 лошадиных сил, крутящим моментом 880 Нм и объемом 4,4 литра.

    11 мая 2026, 18:00 • Новости дня
    Песков заявил о готовности Путина принять Трампа в Москве

    @ Julia Demaree Nikhinson/AP/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин по-прежнему открыт для визита главы США Дональда Трампа в Москву, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    Песков отметил, что приглашение Трампу посетить Россию остается в силе, передает ТАСС.

    «Да, конечно. Я не сомневаюсь, что президент России всегда будет рад встретить своего американского коллегу в Москве. Он говорит ему об этом, кстати, каждый раз во время телефонных разговоров», – сказал он.

    Напомним, в конце апреля Путин провел полуторачасовой телефонный разговор с президентом США. Помощник российского президента Юрий Ушаков рассказывал о содержании разговора лидеров.

    Американский лидер назвал разговор с Путиным очень хорошим.

    13 мая 2026, 19:00 • Видео
    Евросоюз хочет поговорить с Россией. Зря

    Евросоюз выбирает человека, который станет его парламентером для переговоров с российской стороной. Москва со своим выбором определилась. У европейцев свои соображения. Но Россию не должно волновать какие.

    12 мая 2026, 00:10 • Новости дня
    Завершилось объявленное в честь Дня Победы перемирие
    @ Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Перемирие в честь Дня Победы, объявленное российским президентом Владимиром Путиным, закончилось, в течение нескольких дней украинская сторона неоднократно нарушила договоренность, а российские военные отвечали на атаки зеркально.

    Объявленное президентом России перемирие в честь празднования Победы советского народа в Великой Отечественной войне началось в полночь 8 мая, в полночь 12 мая его действие завершилось.

    При этом в Минобороны России 7 мая сообщали, что президент Путин объявил перемирие к годовщине празднования Победы с 8 мая до 10 мая, позднее, при посредничестве США, было согласовано перемирие с 9 по 11 мая и проведение в этот период обмена пленными в формате «1 000 на 1 000».

    Однако, Киев оказался не готов к обмену пленными, отметил российский лидер. Не готов Киев оказался и к соблюдению режима тишины. Украинские войска проигнорировали объявленное Россией перемирие в честь Дня Победы, и к 9 мая вооруженные формирования противника  нарушили режим прекращения огня 8970 раз.

    Минобороны 11 мая доложило, что ВСУ нарушили перемирие более 23 тыс. раз.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Зеленский на саммите ЕС пригрозил ударить дронами по параду Победы в Москве, а затем объявил о «режиме тишины» с 6 мая. МИД призвал максимально серьезно отнестись к предупреждению Минобороны о возможном ответном ударе по Киеву в случае нарушения им перемирия на 9 Мая. В Кремле раскрыли детали переговоров по перемирию ко Дню Победы.

    13 мая 2026, 19:10 • Новости дня
    В Москве ввели запрет на публикацию фото и видео последствий атак БПЛА
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Власти Москвы ввели временный запрет на распространение в СМИ и интернете фото- и видеоматериалов, а также любой информации, связанной с последствиями террористических актов на территории города, в том числе последствий атак БПЛА

    В Москве введены ограничения на распространение информации, связанной с террористическими актами и их последствиями. Это положение столичная антитеррористическая комиссия приняла в целях недопущения распространения недостоверной информации, сообщает официальный сайт правительства Москвы.

    Согласно установленному порядку, до официальной публикации данных Министерством обороны РФ или размещения сообщений на ресурсах мэра Москвы и правительства столицы, любые сведения подобного характера не подлежат публичному распространению.

    Речь идет, в том числе, об информации о возможных атаках с применением беспилотных летательных аппаратов и других средств поражения, а также о действиях, направленных на причинение вреда жизни и здоровью граждан или повреждение имущества, включая объекты критической инфраструктуры. Ограничения распространяются на органы власти, СМИ, экстренные службы, организации и граждан.

    При этом допускаются обращения в правоохранительные органы и экстренные службы в установленном порядке, если они не предполагают публичного распространения информации.

    Мера будет действовать до отдельного решения. За нарушение запрета предусмотрена административная ответственность: для граждан штраф составит от трех до пяти тысяч рублей, для должностных лиц — от 30 до 50 тысяч рублей, для юридических лиц — от 50 до 200 тысяч рублей.

    В марте прошлого года после массированных ударов дронов по столичному региону Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.


    13 мая 2026, 09:03 • Новости дня
    На подлете к Москве сбит второй за утро беспилотник
    @ Виталий Невар/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Средства противовоздушной обороны нейтрализовали беспилотный летательный аппарат, летевший в сторону российской столицы, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

    На месте падения обломков беспилотника уже работают специалисты экстренных служб, уточнил градоначальник в Max.

    Ранее в среду Собянин сообщал о сбитом на подлете к Москве БПЛА.

    13 мая 2026, 00:25 • Новости дня
    Металлокаркасное строение загорелось на востоке Москвы на площади 1 тыс. кв. м

    Tекст: Катерина Туманова

    Столичные спасатели получили сообщение о пожаре в доме номер 6 по улице Вернисажная, где расположено металлокаркасное строение, сообщили в Главном управлении МЧС России по Москве.

    «На Вернисажной улице произошло загорание в металлокаркасном строении на площади 200 квадратных метров. На месте работают пожарно-спасательные подразделения», – сообщили в ведомстве.

    Позднее там уточнили, что площадь пожара увеличилась до 1 тыс. кв. м.

    «Спасено пять человек. К тушению привлечено более 100 человек и 30 единиц техники. В готовность приведены два вертолета Московского авиационного центра», – передает РИА «Новости».

    При этом источник ТАСС сообщил, что пожару присвоен третий ранг сложности из пяти. К месту пожара прибывают дополнительные силы.

    12 мая 2026, 20:25 • Новости дня
    В Москве провели митинг против празднования Дня Европы

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В центре столицы прошла акция против приема Евросоюза в честь Дня Европы, где участники выражали протест против политики ЕС и его поддержки Украины.

    Митинг против приема, организованного представительством Евросоюза по случаю Дня Европы, состоялся у гостиницы «Метрополь», пишут «Известия». Несколько десятков активистов собрались у здания и скандировали лозунги «Нет четвертому рейху», «Старая Европа – тюрьма народов» и «Позор».

    Участники акции встречали гостей мероприятия, среди которых были дипломаты из Австралии, Австрии, Албании, Дании, Греции, Израиля, Испании, Ирландии, Норвегии, Чехии, Таиланда, Турции, Франции, Финляндии и Швейцарии. Митингующие принесли карикатуры, высмеивающие политику Евросоюза. Один из плакатов изображал корабль с пробоинами под флагом ЕС, нагруженный деньгами.

    Активист Михаил Аксель заявил: «Здесь проходит акция против политики европейской дипломатии, которая сегодня отмечает в гостинице «Метрополь» так называемый День Европы, где они будут, видимо, поедать русскую кровь, которую они так любят, отправляя вооружение нашим противникам». По его словам, Евросоюз занимается реабилитацией нацизма, отправкой снарядов ВСУ, а также политическим терроризмом и репрессиями в Европе.

    Ранее евродепутат от Румынии Диана Шошоакэ разорвала флаг Евросоюза в День Европы, требуя большей независимости и национальной идентичности для стран ЕС. Между тем в Молдавии педагогам, наоборот, предложили двойные оклады и командировочные за участие в мероприятиях ко Дню Европы вместо празднования Дня Победы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Грузия упрекнула Евросоюз в недооценке Дня Победы, а председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили призвал посла ЕС Павла Херчинского вспомнить 9 мая о погибших на фронтах Великой Отечественной войны 300 тыс. грузин, но его просьба была проигнорирована.

    13 мая 2026, 02:12 • Новости дня
    Пожар на востоке Москвы охватил 3 тыс. кв. м, кровля здания обрушилась

    Tекст: Катерина Туманова

    Площадь пожара в металлокаркасном строении на улице Вернисажной увеличилась до 3 тыс. кв. м, из-за сложности конструкции, огонь распространяется быстро, приводя, в том числе, к обрушениям, сообщили в пресс-службы столичного управления МЧС России.

    «Площадь пожара увеличилась до 3 тыс. кв. м. Тушение осложняет сложная планировка и конструктивные особенности здания, распространению огня и дыма способствует высокая пожарная нагрузка. Со слов администрации, людей внутри нет», – приводит данные РИА «Новости».

    Из-за сложного и сильного горения обрушилась кровля здания на площади 2 500 кв. м.

    В ведомстве уточнили, что к тушению пожара привлечены более 140 человек и 40 единиц техники, в том числе 10 подъемных механизмов и пожарный поезд.

    Напомним, в ночь на среду столичные спасатели сообщили о том, что металлокаркасное строение загорелось на востоке Москвы на площади 1 тыс. кв. м.


    11 мая 2026, 12:43 • Новости дня
    В Москве подготовили к лету более 7 тыс. автобусов и электробусов

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В столице завершился процесс перевода наземного городского пассажирского транспорта на летний режим эксплуатации, подготовлены тысячи автобусов, электробусов и трамваев, сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

    «Специалисты эксплуатационных площадок Мосгортранса и депо Московского метрополитена завершили подготовку наземного транспорта к лету. Сезонное обслуживание прошли свыше 7 тыс. автобусов и электробусов, а также более 550 трамваев», – рассказал чиновник, передает РИА «Новости».

    В ходе подготовки специалисты тщательно проверили климатические системы салонов, состояние резиновых уплотнителей на дверях, окнах и люках. Также было проведено техническое обслуживание систем кондиционирования. Водители прошли дополнительный инструктаж по особенностям работы в меняющихся дорожных условиях.

    По словам Ликсутова, сегодня городская маршрутная сеть насчитывает более 780 направлений. Летний режим работы транспорта, обеспечивающий комфорт и безопасность пассажиров, продлится до наступления осенних холодов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, столичные власти анонсировали запуск сервисов аренды велосипедов после подготовки подвижного состава.

    12 мая 2026, 05:38 • Новости дня
    Система эвакуации сработала на матче «Динамо» с «Краснодаром» в Москве

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Сигнал тревоги прозвучал на территории стадиона «ВТБ Арена» через 50 минут после окончания игры предпоследнего тура Российской премьер-лиги, где играли столичное «Динамо» и «Краснодар».

    Инцидент произошел на столичной арене вскоре после завершения футбольного противостояния, передает РИА «Новости».

    Система оповещения об эвакуации сработала на территории стадиона почти через час после финального свистка.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, московское «Динамо» обыграло «Краснодар» со счетом 2:1.

    Петербургский «Зенит» после победы над «Сочи» возглавил турнирную таблицу чемпионата России.

    12 мая 2026, 08:28 • Новости дня
    Синоптики сообщили о густых туманах в Москве и Подмосковье

    Tекст: Мария Иванова

    Утром во вторник метеостанции зафиксировали в южной части столичного региона плотные туманы, снизившие видимость до 300-500 метров, сведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус

    Очаги густых дымок и туманов образовались из-за теплых и влажных воздушных масс, поступающих в центральные области европейской части России, сообщил Михаил Леус в своем Telegram-канале.

    Аналогичные погодные явления наблюдались во Владимирской, Тульской, Калужской, Брянской, Курской, Орловской и Костромской областях.

    По мере прогрева воздуха туманы начнут рассеиваться, уступая место мороси и небольшим дождям. Ближайшей ночью и в среду утром в столичном регионе вновь возможно появление густых дымок. При этом синоптическая ситуация в Москве будет определяться северной периферией циклона с центром над Черноземьем.

    Температура воздуха в столице возвращается к климатической норме после трехдневного похолодания. Днем ожидается от +16 до +18 градусов, по области – до +19 градусов. Атмосферное давление опустится ниже нормы и составит 741 мм ртутного столба.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее синоптик Михаил Леус спрогнозировал летнее потепление с кратковременными дождями в столице.

    Подмосковное управление МЧС ожидало сильный утренний туман со снижением видимости до 100 метров.

    12 мая 2026, 06:58 • Новости дня
    Эксперт Ильина сообщила о частоте суровых зим на Балтике

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Суровые зимы приходят на Балтику раз в 7-10 лет в рамках нового климатического периода, до 2000 года таких зим было около 80%, рассказала начальник Центра ледовой гидрометеорологической информации (ЦЛГМИ) Арктического и антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ) Анастасия Ильина.

    Ильина рассказала, что суровые зимы на Балтике теперь случаются примерно раз в 7-10 лет, сообщает РИА «Новости». Она отметила, что до 2000 года такие зимы встречались намного чаще – порядка 80% всех сезонов. Сейчас регион переживает иной, более тёплый климатический период.

    Ильина подчеркнула, что за последние 20 лет суровые зимы на Балтике были всего трижды: в 2006, 2011 и 2026 годах. «Нельзя производить расчет по предыдущему холодному периоду, потому что мы живем уже в другом, теплом периоде», – заявила специалист. До 2006 года сильные морозы и сложная ледовая обстановка были обычным явлением.

    Во время зимы 2026 года в акватории Финского залива впервые за 15 лет зафиксировали тяжелые ледовые условия. Это вынудило усилить работу ледоколов: атомный ледокол «Сибирь» провёл за месяц 165 судов, чтобы избежать перебоев с грузоперевозками.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Финский залив впервые за 15 лет полностью покрылся льдом.

    Финские журналисты зафиксировали рекордное за десять лет обледенение акватории.

    Из-за продолжительных сильных морозов Балтийское море начало замерзать у берегов Калининградской области.

    12 мая 2026, 06:12 • Новости дня
    Синоптики спрогнозировали потепление в Москве

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Во вторник в столичном регионе ожидается теплая и облачная погода с прояснениями, местами пройдут кратковременные дожди.

    Днем температура воздуха в российской столице поднимется до 18–20 градусов тепла, сообщает ТАСС со ссылкой Гидрометцентр.

    В ночь на среду в Москве возможно похолодание до 13 градусов. В Подмосковье днем во вторник воздух прогреется от 16 до 21 градуса, а в ночные часы температура также может опуститься до 13 градусов.

    Синоптики прогнозируют восточный и юго-восточный ветер со скоростью 5–10 метров в секунду. Атмосферное давление в регионе составит около 744 миллиметров ртутного столба.

    Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предсказывал приход «черемуховых холодов» в столичный регион.

    13 мая 2026, 10:23 • Новости дня
    Ученые предупредили о надвигающейся на Землю мощной магнитной буре

    Tекст: Мария Иванова

    Крупная корональная дыра на Солнце спровоцирует геомагнитные возмущения среднего уровня, которые достигнут планеты к концу недели, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

    Изменения в магнитосфере 15 мая произойдут из-за влияния масштабной солнечной структуры, сообщает Telegram-канал Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

    Вероятность возникновения бурь среднего уровня оценивается в 85%. При этом сохраняется небольшой шанс на спокойную геомагнитную обстановку.

    Специалисты также допускают, что уже сегодня планету может задеть край плазменного облака, выброшенного 10 мая. Точность современных расчетных моделей допускает погрешность в несколько градусов. Этого достаточно, чтобы солнечный выброс прошел мимо или ударил по Земле более плотными слоями.

    Главной интригой остается возможность третьей сильной вспышки в активной области светила. Группа пятен уже произвела два мощных выброса плазмы с интервалом в трое суток. Если энергии хватит на новый взрыв, он может произойти в ближайшие два дня с прямым ударом по планете.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, специалисты спрогнозировали мощную вспышку на Солнце 13 мая.

    Ученые ИКИ РАН предупредили о периоде сильных геомагнитных возмущений с 15 по 18 мая. Пик солнечной активности придется на середину месяца.

    13 мая 2026, 05:40 • Новости дня
    Крупный пожар в столичном Измайлово ликвидирован

    Tекст: Катерина Туманова

    Пожар на Вернисажной улице в Москве ликвидирован на площади 3 тыс. кв. метров, сообщили в пресс-службе столичного управления МЧС.

    «Пожар локализован. Пожар ликвидирован», – указано в Max-канале ведомства.

    Напомним, в ночь на среду столичные спасатели сообщили о том, что металлокаркасное  строение загорелось на востоке Москвы на площади 1 тыс. кв. м.

    Из-за сложного и сильного горения обрушилась кровля здания на площади 2 500 кв. м, пожару присвоили третий ранг сложности из пяти.

    В некоторых СМИ сообщалось, что возгорание произошло вблизи Измайловского кремля и стадиона.

    Позже площадь пожара охватил 3 тыс. кв. м, кровля здания обрушилась. Силами десятков огнеборцев и техники огонь удалось локализовать на указанной площади.


    Госдума одобрила отказ в гражданстве и ВНЖ судимым мигрантам
    Этнический турок впервые возглавил федеральную землю Германии
    В Казани презентовали первое судно на водородном топливе
    СМИ раскрыли причину пощечины Макрону от супруги
    Немецкий суд признал уменьшение веса шоколадок Milka обманом покупателей
    Ученые: Собаки продлевают жизнь своим владельцам

    Когда экономика России снова начнет расти

    За последние три года российская экономика увеличилась более чем на 10% и стала четвертой в мире. Даже Запад вынужден был признать наши успехи. Однако в 2026 году ожидается замедление темпов роста до 0,4%, предупредил экономический блок правительства. С какими вызовами столкнулась Россия и когда рост нашей экономики восстановится? Подробности

    Киев провалил перемирие ко Дню Победы

    К полудню 8 мая ВСУ нарушили режим прекращения огня, объявленный Россией на время празднования Дня Победы, уже 1630 раз. Такие данные привело Минобороны России. В экспертном сообществе эту статистику комментируют однозначно: киевские власти полностью перешли на сторону нацизма, проигравшего во Второй мировой войне. Подробности

    Новая российская МБР обессмыслила американский «Золотой купол»

    В России успешно испытано самое мощное в мире средство доставки ядерного оружия. Чем уникален и как устроен ракетный комплекс «Сармат», чем он может быть полезен даже без оснащения ядерными боевыми блоками – и почему появление новой МБР у России весьма своевременно именно в текущую политическую эпоху? Подробности

    Зеленский и Ермак доверили управление Украиной гадалке

    На Украине обнародованы новые детали общения бывшего главы офиса президента Андрея Ермака с гадалкой. «Зеленый кардинал» не только согласовывал с ней кадровые назначения, но и пытался с помощью черной магии расправиться с политическими конкурентами. Как подобные деятели оказались у власти на Украине и о чем свидетельствует вся эта дьявольщина? Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • Двойной удар по Зеленскому: Ермак и Мендель

      Пока бывшему главе офиса президента Андрею Ермаку предъявляли обвинения в коррупции, Украина зачитывалась откровениями бывшего пресс-секретаря Владимира Зеленского Юлии Мендель о любви своего шефа к наркотикам и Геббельсу. Киевский режим рушится на глазах, но необходимо добивание.

    • Третья война России и Германии: быть или не быть?

      На фоне обещаний германского правительства создать самую мощную армию в Европе рейтинг канцлера Фридриха Мерца опустился до невиданных и позорных 15% поддержки. Видимо, в третий раз воевать с Россией немцы все-таки не хотят.

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Русофобские шестерки из колоды Евросоюза

      Пашинян провел в Ереване крупный саммит, призванный продемонстрировать свое сближение с Евросоюзом. Он сделал ряд провокационных антироссийских заявлений и провел встречу с главой киевского режима Владимиром Зеленским. И Зеленский, и приехавшие на саммит европейские лидеры хвалили Пашиняна за переориентацию страны в сторону сотрудничества с ЕС.

    • Иран показал Америке зубы в Ормузском проливе

      Президент США Дональд Трамп выдвигает Тегерану ультиматумы и угрожает отправить эту страну в «каменный век» – а все потому, что Иран продолжает блокировать Ормузский пролив, а значит, критическим образом влияет на глобальный рынок углеводородов. Военная операция, которая планировалась как блицкриг, задерживает американские войска на Ближнем Востоке и заставляет США нести непредвиденные издержки.

    • Вместо нефти и газа Европа рассчитывает найти энергию под ногами

      По мнению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, бушующий энергетический кризис в Европе может быть побежден с помощью прежде всего возобновляемых источников энергии. Она считает, что «энергия этих источников, производимая на месте, не будет иметь волатильных цен».

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

