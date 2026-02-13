Европейские политики не будут участвовать в создании единой архитектуры европейской безопасности, хотя именно этого ждут их избиратели и именно это объективно нужно сейчас большой Европе, включающей Россию.7 комментариев
В Финском заливе зафиксировали рекордные ледяные покровы за десять лет
В начале февраля ледяной покров в Финском заливе уже превысил показатели всех последних десяти лет, особенно вдоль финского побережья, сообщила газета Helsingin Sanomat.
Финская газета Helsingin Sanomat сообщила о риске самого крупного обледенения Финского залива за последнее десятилетие. В материале отмечается: «Ледяная зима быстро наступает, особенно в Финском заливе, где в начале февраля льда уже больше, чем за последние десять лет. Сейчас лед присутствует вдоль финского побережья на крайнем западе, вплоть до Архипелагового моря», передает РИА «Новости».
По данным издания, последний раз подобная ледовая ситуация наблюдалась зимой 2011 года, когда вся северная часть Балтийского моря покрылась льдом. Гляциолог Финского метеорологического института Алекси Арола уточнил, что объем льда в этом году значительно превышает средние показатели последних двух десятилетий.
Как писала газета ВЗГЛЯД, устойчивые морозы, продолжающиеся в Калининградской области более месяца, привели к образованию прибрежного льда на Балтийском море протяженностью свыше 100 метров на мелководье. Лед на Балтийском море начнет ослабевать и вскрываться уже при температуре воздуха от минус пяти до нуля градусов благодаря соленой воде.