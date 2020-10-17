Спецслужбы США несколько часов допрашивали в Нью-Йорке журналиста RT

Российское посольство в Вашингтоне потребовало от Госдепартамента США объяснений в связи с многочасовым допросом американскими спецслужбами журналиста телеканала RT Константина Рожкова в аэропорту Нью-Йорка.

«15 октября в аэропорту Нью-Йорка американскими спецслужбами был подвергнут многочасовому допросу журналист канала RT Константин Рожков. Россиянин прилетел в США снимать документальный фильм об Америке накануне президентских выборов», – говорится в сообщении на странице дипмиссии в соцсети Facebook.

От журналиста потребовали «открыть доступ ко всем имеющимся электронным носителям, после этого – дать объяснения выложенной в открытом доступе информации, в том числе о сделанной россиянином прививке «Спутник V», а также переписки, связанной с журналистской деятельностью». По информации дипмиссии, «недовольство представителей госбезопасности вызвало намерение Рожкова <...> освещать актуальные события в стране и в целом – его работа на внесенный в список иностранных агентов Минюста США канал RT».

«Допрос сотрудника российского СМИ явно вышел за рамки обычных процедур, связанных с обеспечением общественной безопасности. Рассматриваем произошедшее как грубую попытку американских властей оказать давление на представителя прессы, дающей возможность аудитории увидеть альтернативные господствующим в США взгляды. Потребуем от Госдепа соответствующих объяснений», – подчеркнули в диппредставительстве.

Российской посольство обратило внимание на то, что это «далеко не первый случай». «Можно говорить об устойчивой тенденции, которая давно должна была привлечь внимание правозащитных и международных организаций», – заявили в дипмиссии, добавив, что Госдепартамент США так и не ответил «по существу» на направленные посольством ноты с требованием «расследовать факты полицейского произвола в отношении российских журналистов» во время инцидентов в Миннеаполисе и Портленде ранее в этом году.

Посольство рекомендовало «работникам российских СМИ, прибывающим в США, учитывать предвзятое отношение к ним американских властей, высокую вероятность провокационных действий, направленных на создание повода обвинить <...> граждан [России] во вмешательстве во внутренние дела».

Напомним, в ноябре 2017 года посол России в Соединенных Штатах Анатолий Антонов выразил поддержку сотрудникам американского филиала телеканала RT, вынужденного зарегистрироваться «иностранным агентом» по требованию минюста США, а также выразил обеспокоенность происходящим вокруг RT.