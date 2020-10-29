Москва возмутилась бездействием США после нападения на российских журналистов

Россия возмущена бездействием правоохранительных органов США в отношении нападения на журналистов Первого канала в штате Филадельфия и требует тщательного расследования инцидента, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Мы возмущены вопиющим бездействием представителей правоохранительных органов США в отношении нападения, которому подверглись корреспонденты съемочной группы Первого канала в Филадельфии 28 октября. Американских блюстителей порядка не оказалось рядом не только в момент самой атаки, не последовало содействия даже тогда, когда пострадавшие журналисты непосредственно обратились за помощью к ближайшему полицейскому патрулю», – цитирует ТАСС Захарову.

«Мы, конечно, требуем от Вашингтона тщательно расследовать все инциденты нападения на представителей СМИ, нас интересуют наши коллеги, российские журналисты», – отметила она.

Как считает дипломат, особенно цинично смотрится бездействие правоохранителей США в преддверии Международного дня прекращения безнаказанности за преступления против журналистов, который отмечается 2 ноября. «Такой уровень безнаказанности за преступления против журналистов напоминает хронику из театра военных действий и никак не вписывается в тот образ поборника демократических ценностей, в котором себя позиционирует на международной арене это государство», – указала она.

Захарова также обратила внимание на инцидент с допросом американскими спецслужбами в аэропорту Нью-Йорка корреспондента телеканала RT Константина Рожкова 27 октября. По ее словам, причиной допроса стало российское гражданство журналиста и его профессиональная деятельность. «Подобные действия спецслужб самой демократичной, как она о себе заявляет, страны в мире, практика запугивания, давления, притеснения журналистов, дискриминация граждан России по национальному признаку вызывает и возмущение, и глобальное разочарование», – добавила она.

«Расцениваем данные действия США как непосредственное воспрепятствование работе свободных и независимых СМИ, ограничение свободы выражения, свободы мнений. Это идет вразрез с принятыми на себя американской стороной международными обязательствами», – заключила дипломат.

Ранее корреспондент Георгий Олисашвили сообщил, что в Филадельфии напали на съемочную группу российского Первого канала. Оператор получил сотрясение мозга. Олисашвили и оператор Максим Катаев поехали снимать последствия разграбления магазинов. Олисашвили заявил, что они остановили полицейский патруль и сообщили о случившемся, но сотрудники отказались ехать на место происшествия и посоветовали обратиться в службу 911. Он позвонил в 911, через полчаса приехал другой патруль, «сказали прямо, что шансов никаких нет». И даже когда российские журналисты прибыли в участок, детектив долго не мог их принять, передает РИА «Новости».

Российское посольство в Вашингтоне сообщало, что американские спецслужбы во вторник вновь допросили журналиста телеканала RT Константина Рожкова в аэропорту Нью-Йорка.

Напомним, 17 октября российское посольство в Вашингтоне потребовало от Госдепартамента США объяснений в связи с многочасовым допросом американскими спецслужбами журналиста телеканала RT Константина Рожкова в аэропорту Нью-Йорка.