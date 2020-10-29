Спецслужбы США подвергли допросу журналиста RT в Нью-Йорке

Американские спецслужбы вновь допросили журналиста телеканала RT Константина Рожкова в аэропорту Нью-Йорка, сообщило российское посольство в Вашингтоне.

«Решительно осуждаем очередную провокацию со стороны американских спецслужб против российского журналиста. 28 октября корреспондент канала RT Рожков сообщил, что днем ранее подвергся в аэропорту Нью-Йорка допросу со стороны силовых структур США. Почти час он вынужден был отвечать на вопросы о профессиональной журналистской деятельности. Подчеркнем, что Рожков покидал территорию Соединенных Штатов по завершении работы над документальным фильмом об Америке», – говорится в сообщении на странице дипмиссии в соцсети Facebook.

В российском посольстве напомнили, что «россиянин подвергся многочасовому допросу и по прибытии в США 15 октября». «Тогда от него потребовали открыть доступ ко всем имеющимся электронным носителям. Особое возмущение вызывает тот факт, что причиной нападок на Рожкова стало его российское гражданство», – отметили в дипмиссии.

Дипломаты призвали Соединенные Штаты «отказаться от практики дискриминации журналистов из-за их гражданской принадлежности». «Рассматриваем действия властей США как грубую попытку оказать давление на представителя прессы. Озабочены тем, что притеснение журналистов становится в Америке привычной практикой. Привлечем внимание правозащитных и международных организаций к этой негативной тенденции», – отмечается в заявлении. Дипломаты также «потребовали разъяснений в Госдепартаменте».

«Отмечаем также, что посольством до сих пор не получены ответы на предыдущие обращения в американское внешнеполитическое ведомство по аналогичным сюжетам. Рекомендуем работникам российских СМИ, прибывающим в США, учитывать предвзятое отношение к ним американских властей, высокую вероятность провокационных действий, направленных на создание повода обвинить наших граждан во вмешательстве во внутренние дела», – заключили в российской дипмиссии.

Напомним, 17 октября российское посольство в Вашингтоне потребовало от Госдепартамента США объяснений в связи с многочасовым допросом американскими спецслужбами журналиста телеканала RT Константина Рожкова в аэропорту Нью-Йорка.

В ноябре 2017 года посол России в Соединенных Штатах Анатолий Антонов выразил поддержку сотрудникам американского филиала телеканала RT, вынужденного зарегистрироваться «иностранным агентом» по требованию минюста США, а также выразил обеспокоенность происходящим вокруг RT.