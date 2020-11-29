Инфекционист: В США вакцину от коронавируса станет доступна для приоритетных групп в декабреИнфекционист: В США вакцину от коронавируса станет доступна для приоритетных групп в декабре

Вакцина от коронавируса в США станет доступна «для людей с высоким приоритетом» в середине декабря, заявил главный инфекционист страны Энтони Фаучи в интервью ABC.

«Помощь в пути. Вакцина показалась на горизонте. Вакцина будет доступна для людей с высоким приоритетом в середине – конце декабря», – передает РИА «Новости» его слова.

По словам Фаучи, чтобы уменьшить сопротивление тех, кто скептически относится к вакцине, понадобится мнение людей, которым доверяет общественность. Он добавил, разработка вакцины велась под контролем ученых, безопасность и научность процесса не подвергается сомнению.

При этом он сообщил о возможных побочных эффектах, добавив, что в любом вмешательстве они могут быть, но история наблюдений показывает, что обычно речь идет о немедленно возникающей боли или повышении температуры, но не о длительных проблемах. «При этом разработаны специальные механизмы наблюдения за пациентами», – заметил Фаучи.

Тем временем представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович не исключила, что будет прививаться российской вакциной от коронавируса, если на момент вакцинации будет в России.

Напомним, ученые Крымского федерального университета им. В. И. Вернадского считают, что коллективный иммунитет к коронавирусу выработается у населения к лету 2021 года. Распространение вируса прекратится при выработке иммунитета у 50-60% населения.